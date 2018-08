Facebook pone nota a sus usuarios sobre lo confiables que son marcando noticias falsas

Facebook ha comenzado a calificar la fiabilidad de sus usuarios para saber cuánto valor se debe otorgar a sus reportes sobre noticias que potencialmente podrían ser falsas. Este sistema de calificación se ha desarrollado durante el último año, desvela hoy 'The Washington Post', y forma parte de sus esfuerzos para acabar con la desinformación.

Así lo asegura y confirma en una entrevista Tessa Lyons, la gerente de producto de la red social responsable de estos asuntos. En gran medida, Facebook se basa en las denuncias de su comunidad a la hora de descubrir fake news, pero a medida que las opciones para reportar contenido inadecuado han aumentado, las denuncias falsas también.

"No es raro que la gente nos diga que algo es falso simplemente porque no están de acuerdo con la premisa de una historia o porque están tratando intencionalmente de apuntar a un editor en particular".

Es por esta razón, según la información, que el año pasado se puso en marcha este método de medición de la confianza y la fiabilidad esperable de los usuarios y sus reportes, cuantificada mediante una escala que va del cero al uno. Aunque "no pretende ser un indicador absoluto de la credibilidad de una persona", dice Lyons.

Cómo funciona esta puntuación de los usuarios de Facebook

Facebook lleva meses inmersa en un buen número de polémicas, destacando el escándalo de Cambridge Analytica así como la supuesta injerencia rusa, con la desinformación protagonizado parte de ellas. Y los usuarios resultan imprescindibles a la hora de detectarla.

La comunidad es la que, mediante las herramientas de reporte que proporciona la red social, señala qué informaciones compartidas en la plataforma pueden ser falsas. Si un número importante de personas ha marcado una noticia, un equipo de verificación de Facebook se pondría a comprobar si las denuncias están en lo cierto. Pero comprobar todos los avisos puede ser complicado, por eso emplean otros datos a la hora de determinar qué se investiga y qué no.

Es aquí donde entra la clasificación de confiabilidad. Con el dato de fiabilidad, basado en el historial de reportes de noticias falsas que ha hecho un usuario, y otros indicadores, los sistemas de la plataforma pueden pasar por alto los avisos de ciertas personas. Si, por ejemplo, hemos reportado una noticia como falsa cuando no lo era, y los verificadores así lo han comprobado, la puntuación baja. Si se comprueba la falsedad denunciada, sube. Al menos, así es como funcionaría sobre el papel.

Si estas notas funcionan como aseguran desde Facebook, su utilización les permitiría ser más efectivos a la hora de perseguir la desinformación en la plataforma, evitando denuncias llevadas a cabo por equivocaciones, desacuerdo con los hechos o animadversión hacia cierto tema o medio.

La persecución de noticias falsas por parte de Facebook, no obstante, tampoco está exenta de su respectiva polémica por lo opaco de su funcionamiento. "No saber cómo nos juzga [Facebook] es lo que nos hace sentir incómodos", comenta a 'The Washington Post' Claire Wardle, la directora de un laboratorio de investigación que se centra en el impacto de la desinformación y colabora con Facebook verificando hechos. En la misma línea va un informe de la revista 'Columbia Journalism Review', publicado en abril, que desveló cómo los comprobadores de hechos sentían frustrados por la falta de transparencia de Facebook.