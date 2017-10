Facebook asesta un duro golpe a las páginas y medios en su última prueba: sacarlas del feed principal

Facebook ha anunciado esta madrugada que va a probar con dividir su feed de noticias en dos. Este sería el cambio más grande que ha hecho en su manera de mostrarte el contenido, separando por una parte las noticias personales y por otra los posts comerciales. La prueba tendrá lugar durante un tiempo en únicamente seis países.

Desde la red social apuntan a que el objetivo es comprender si las personas prefieren tener por separado el contenido personal y el público. Sin embargo hay muchos temores de que este sea un movimiento más en la tendencia de Facebook de hacer que los medios y administradores de páginas tengan que pagar para poder mostrarle su contenido a sus propios seguidores.

Facebook empezó a probar hace unos días su sección "Explorar", de manera que todos los usuarios puedan descubrir en ella nuevos contenidos. Pero en Bolivia, Camboya, Guatemala, Serbia, Eslovaquia y Sri Lanka la prueba está siendo diferente, y todos los posts de las páginas a las que sigues son eliminados del feed principal.

En la prueba, las publicaciones de las páginas desaparecen del feed principal.

De esta manera, cuando entras en Facebook desde esos países sólo ves posts escritos por tus amigos y publicidad. Si quieres ver el contenido de páginas a las que sigues, como Xataka o cualquier otra, tienes que hacer click en la sección de explorar. Estas, por lo tanto, tendrán que pagar por anuncios si quieren mantener la visibilidad de sus posts en el feed principal.

En la red social intentan despejar los miedos de los medios, y el responsable de la sección de noticias Adam Mosseri escribe en el blog de Facebook que "no existe un plan actual para implementar esto más allá de los países de prueba, ni para hacer a las páginas de Facebook pagar por su distribución en el feed de noticias".

Con esas palabras en Facebook aclaran que se trata "de momento" de una prueba puntual, algo que siempre hacen antes de grandes cambios, pero que parece apuntar a que se mantendrá así durante unos meses. También dicen que no van a obligar a los medios a pagar para mantener su visibilidad, pero es que no va a hacer falta, porque los primeros resultados en los países donde se están realizando las pruebas demuestran que posiblemente no les quede otra opción.

El alcance orgánico de las páginas no deja de caer

Interacciones de las páginas tras el cambio de feeds en Eslovaquia, según CrowdTangle.

El periodista Filip Struhárik está monitorizando el impacto de este cambio en Eslovaquia, uno de los países donde se está realizando esta prueba con los dos feeds. Sus conclusiones son que las páginas tienen hasta cuatro veces menos interacciones de lo habitual, menos comentarios, me gusta y compartidos. Las grandes páginas son las que más se están manteniendo por la fidelidad de sus lectores, mientras que las pequeñas y medianas son las que más acusan el cambio.

Por mucho que Facebook intente que no cunda el pánico entre los medios con promesas de que no hay nada decidido, lo peor es que este paso tiene todo el sentido del mundo si atendemos a cómo ha ido recortándose el alcance orgánico de las publicaciones de las páginas en los últimos años.

Un estudio realizado entre 2012 y 2014 concluyó que las búsquedas orgánicas de la mayoría de páginas de Facebook había caído del 16% al 6,5%, sugiriendo que el alcance de páginas con más de 500.000 "Me Gusta" podría ser de sólo el 2%. Esto quiere decir que, según esos números, una página con 10.000 fans sólo podía esperar que 650 de ellos pudiesen ver sus posts en el feed de noticias, mientras que las publicaciones de páginas con un millón de fans sólo le llegarían a 20.000.

Los cambios de algoritmo de Facebook no han parado de hacer caer el alcance orgánico de las páginas

SocialFlow analizó el año pasado el alcance de 3.000 posts de medios en Facebook, y también arrojó una cifra preocupante: su alcance había disminuido en un 42% entre enero y mayo del 2016. Ese mismo año Facebook cambió su algoritmo para priorizar el contenido de los amigos prometiéndole a los administradores de páginas que no les afectaría más de un 2%, y la caída de su alcance orgánico acabó siendo del 52% según otro estudio de SocialFlow.

Este último ejemplo es perfecto para entender el nerviosismo de los medios y administradores de páginas de Facebook, ya que demuestra que por mucho que desde la red social prometan que no sufrirán consecuencias la realidad parece ser siempre diferente. Al final, todo esto acaba llevándonos al mismo sitio: si quieres mantener la visibilidad de tu página tendrás que pagar anuncios, y eso crea una brecha insalvable entre los pequeños medios y los grandes con más recursos.

Habrá que esperar unos meses para ver en qué queda todo. Desde el punto de vista del usuario convencional puede ser una buena noticia que se elimine el ruido de su feed, por lo que es muy posible que el experimento no salga mal y Facebook decida llevarlo más allá. De ser así y llevar a todo el mundo estos dos feeds, este movimiento sería la estocada final para redondear el "paga por llegar a tus propios fans" cada vez más presente en los medios.

