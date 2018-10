Los contenidos en UHD/4K llegan a Movistar+ en forma de series, fútbol, documentales y películas de estreno

Ayer supimos que el descodificador 4K de Movistar ya está disponible para sus clientes de fibra y hoy la compañía hace oficial la disponibilidad de un catálogo de contenidos en resolución UHD/4K tras días de filtraciones y distintas pruebas a lo largos de estos últimos meses.

Telefónica ofrecerá a través de su servicio de televisión contenidos en ultra alta definición y 4K como series originales, partidos de fútbol de primera división, documentales y películas recientemente estrenadas.

Para poder disfrutar de esta calidad de imagen será necesario contar con el mencionado descodificador conectado a la televisión, disponer de un televisor compatible con estas resoluciones, así como tener contratada la televisión de Movistar+ a través de fibra con un paquete que incluya los contenidos de series, cine y fútbol disponibles en UHD/4K.

Un catálogo todavía en crecimiento

Según ha informado Movistar, las series de producción original de la plataforma disponibles actualmente en UHD son 'Félix', 'La zona', 'Matar al padre', 'Mira lo que has hecho' y 'El día de mañana', incluyendo otra producción que próximamente estrenarán, 'Gigantes'.

También ofrecen otras en 4K, no producidas por ellos, como la segunda y tercera temporada de 'Outlander', la segunda y tercera temporada de 'Better Call Saul' y las temporadas de la primera a la quinta de 'The Blacklist'.

Series como 'The Blacklist', películas como 'Blade Runner 2049' y partidos como los del Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona podrán verse en UHD/4K

En cuanto al cine, desde la operadora destacan la disponibilidad de 'Blade Runner 2049', 'Jumanji: bienvenidos a la jungla' o 'Spider-Man: Homecoming'. En cuanto a documentales mencionan 'Planeta azul' y respecto al fútbol señalan que Movistar+ ofrece cada jornada dos partidos de la de LaLiga Santander emitidos en esta resolución a través de Movistar Partidazo UHD, además del partido del Real Madrid o Fútbol Club Barcelona, que se pueden ver a través de beIN LaLiga4K.

Si ya se es cliente, este descodificador puede adquirirse a través de la página web por 20 euros con envío a domicilio. Si no se es, se puede obtener incluido realizando una nueva alta en Fusión+Ocio/Fútbol o por 20 euros con una nueva alta en Fusión Series y Fusión #0. También puede adquirirse un descodificador UHD Smart WiFi por 50 euros.