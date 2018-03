Cómo saber qué apps de terceros tienen acceso a tu información de Facebook y cómo limitársela

Perfil público : Suele ser el único dato personal obligatorio para poder utilizar las aplicaciones, por lo que no lo puedes desactivar. Se trata de tu perfil público, con tu nombre configurado, tu foto de perfil y otra información como tu edad.

Fotos : Algunas aplicaciones también requerirán permiso para obtener tus fotos. Esto es necesario, por ejemplo, para poder utilizar en una app las fotos que tengas en Facebook. Obtendrán tanto las fotos que has subido tú como esas donde te han etiquetado.

Clicks en "Me Gusta": Quizá uno de los datos más valiosos que puedes entregarle a una empresa. Sabiendo a qué publicaciones de Facebook u otras webs has dado me gusta, una empresa puede saber tus inclinaciones políticas o qué piensas de determinados temas. Esta es la información que utilizó supuestamente Cambridge Analytica para fabricar noticias falsas con las que manipular la mentalidad de determinadas personas.