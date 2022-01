Cierra Popcorn Time, la veterana aplicación que revolucionó el P2P y Netflix llegó a ser considerar como su principal rival

'The Times They Are a-Changin'. Popcorn Time, en su día un gigante del streaming y las descargas, ha anunciado su cierre. El mensaje de la plataforma es claro: el interés en los últimos años en Popcorn Time ha ido cayendo hasta prácticamente desaparecer.

Con las palabras de R.I.P, Popcorn Time ha comunicado que la web que combinaba un cliente BitTorrent con un reproductor multimedia, deja de estar disponible, poniendo así fin a un legado de muchos años. Atrás queda una historia que bien serviría como culebrón de Hollywood. Una plataforma de streaming por P2P con una interfaz tan sencilla de utilizar para la época que logró poner contra las cuerdas a un gigante como Netflix.

Los nuevos tiempos (y no las sucesivas presiones) han dado el remate final

Reed Hastings, fundador y CEO de Netflix, no se andaba con rodeos y en 2015 señaló a Popcorn Time como su gran competidor. Cuando le preguntaban sobre Popcorn Time, respondió que "la piratería sigue siendo uno de nuestros competidores más importantes".

El primer "fork oficial" cerró misteriosamente en octubre de 2015 por presiones externas y división dentro del equipo. La asociación de gestión de derechos estadounidense MPAA había denunciado a alguno de sus desarrolladores originales y ahí se inició una larga sucesión de forks. Tras un hackeo de Sony Group Corp, se concluyó que estas denuncias habían desempeñado un fuerte papel en el abandono.

Como ha ocurrido con otras plataformas de descargas, al ser de código abierto se pudo replicar en otros dominios. El actual dominio era 'popcorn-time.tw', aunque también hubo otras versiones que quedan reflejadas en el siguiente gráfico publicado en Wikipedia. Durante los últimos años todos han ido cerrando y hoy ha dicho adiós el principal, alegando que el interés por Popcorn Time no tiene nada que ver con el que consiguieron en su momento.

El último fork que quedaba activo de Popcorn Time ha dicho adiós.

En solo un año (fue fundada en 2014), Popcorn Time consiguió una enorme visibilidad. En parte por convertirse en algo que hoy plataformas como la propia Netflix ofrecen: ser una plataforma donde tener acceso a miles de series y películas a golpe de clic.

Según describe Bloomberg, los actuales administradores de Popcorn Time han enviado una nota declarando su final.

En 2015, tras el cierre inicial, uno de los desarrolladores explicó que "el mundo de los torrents estaba aquí con millones de usuarios mucho antes que nosotros y estará aquí con miles de millones de usuarios mucho después de nosotros".

Han pasado siete años desde entonces y todavía existen trackers privados de BitTorrent que están sorprendentemente vivos. Un estudio publicado en 2018 apuntaba que después de años menguando, el uso de BitTorrent y las descargas P2P estaba aumentando de nuevo debido al aumento de producciones exclusivas y la fragmentación de la oferta. Pese a esa posible tendencia, los administradores de Popcorn Time han decidido cerrar su veterana aplicación. Poniendo de nuevo un final a su historia. Veremos si termina siendo un punto seguido o el definitivo punto final.

En Xataka | Megaupload, auge y caída en desgracia del portal que cambió para siempre las descargas en Internet