Caída masiva de internet en España: todas las grandes operadoras tienen problemas de conexión

Si no te funciona internet en el móvil, debes saber que no es cosa tuya. Desde aproximadamente las 09.00h de la mañana, todas las grandes operadoras de telefonía móvil en España están teniendo problemas de conexión, según apunta el servicio Down Detector.

Desde Orange hasta Vodafone, pasando por Movistar, Jazztel, Lowi, Yoigo, MásMóvil o Simyo. La falta de cobertura se repite en todas las grandes ciudades de España y por igual entre los distintos operadores.

Entre los problemas reportados por algunos usuarios se incluyen la falta de poder realizar llamadas o enviar mensajes por internet, de ahí que se estén reportando problemas con WhatsApp, pese a que el servicio de mensajería sí funciona.

Por el momento no hay comunicado oficial por parte de ninguna operadora, si bien los servicios de atención al cliente de algunos operadores como Vodafone u Orange ya están explicando a los clientes que son conscientes del problema.

Hemos consultado a los principales operadores cuál es el alcance y la causa de estos cortes, y estamos esperando respuesta de todos ellos.

En principio, parece que se trata de una caída en la red de Endesa y Adif que da servicio a Orange, por lo que el operador francés es quien más problemas está sufriendo. No obstante, los cortes están afectando también a clientes de otros operadores.

Desde Vodafone reconocen que ha habido un corte masivo en la fibra troncal. En su caso, afecta sobre todo a la red móvil en Murcia, Almería y Granada (que es donde comparten red con Orange), pero aseguran que ya están trabajando para solucionarlo y esperan que el servicio esté restablecido en unos minutos.

Artículo en desarrollo...