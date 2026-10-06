Xiaomi tiene un calefactor superventas sin instalación para habitaciones grandes: se agota rápido, pero aquí está disponible (y rebajado)

Con el otoño recién estrenado y el frío a la vuelta de la esquina, es momento de ser previsores y adelantar las compras de todas esas soluciones de calefacción que probablemente necesitaremos en unas pocas semanas. Soluciones entre las que destaca, por su genial relación calidad precio, el Mi Smart Space Heater S de Xiaomi.
Xiaomi Mi Smart Space Heater S
Pero este calefactor súper ventas tiene un problema: es realmente complicado encontrarlo disponible y casi nunca tiene stock disponible, tanto en la tienda de Xiaomi como en otras. Por eso sorprende tanto verlo de nuevo a la venta no sólo en la propia Xiaomi (119,99 euros), sino además encontrarlo rebajado a los 101,57 euros que cuesta en PcComponentes.
2.200 W de potencia y funciones inteligentes
PcComponentes está celebrando varias jornadas de sus Días Naranjas con descuentazos en multitud de dispositivos y equipos. Y si llegamos a tiempo, por esos apenas 100 euros (o 120 euros en la tienda de Xiaomi) nos llevamos a casa un excelente calefactor sin instalación que podemos mover por cualquier habitación de casa, con el que pasar un invierno mucho más agradable.
Este Mi Smart Space Heater S destaca, entre otras cosas, por sus funciones inteligentes: permite controlarlo mediante WiFi a través de la aplicación del teléfono móvil. Cuenta con seis niveles de temperatura y certificación IPX4 frente a salpicaduras, haciéndolo apto para baños y zonas húmedas de casa.
Es blanco y delgado, pero generoso en tamaño. Y aunque tiene un asa que facilita moverlo entre las habitaciones de casa, lo ideal habría sido que contara con ruedas. En cualquier caso, ofrece una potencia de 2.200 W y es apto, según Xiaomi, para habitaciones de hasta 20 metros cuadrados. Ideal para usar este invierno en el dormitorio o el salón, con puertas y ventanas cerradas, para caldear el ambiente en minutos.
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⚡ EN RESUMEN: oferta Xiaomi Mi Smart Space Heater S
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... buscas un calefactor sencillo de usar, sin instalación y a buen precio
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⛔ NO LO COMPRES SI... tienes calefacción ya instalada en casa o prefieres otro tipo de soluciones
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