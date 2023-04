Xiaomi también tiene una freidora de aire con WiFi y ventana y PcComponentes la tiene rebajada

Si eres de los que aún no tienes freidora de aire y te atrae la propuesta de Xiaomi, puede que te interese más todavía su Smart Air Fryer Pro que a las ventajas del modelo convencional, suma la de contar con ventana para ver el estado de lo que se está preparando en ella y un tamaño ligeramente mayor. Ahora además, la puedes encontrar rebajada en PcComponentes, por 105 euros con envío gratuito.

El precio oficial y habitual de esta freidora es de 129,99 euros en la web de la marca, pero en PcComponentes suele estar por 119,99 euros. Así, comprándola ahora, nos la estaremos llevando por unos 15 euros menos, y con un ahorro total frente a su precio recomendado de 25 euros. Además, el precio incluye envío gratuito y devolución sin coste durante el primer mes.

Como la Mi Smart Airfryer la Smart Fryer Pro es una freidora de aire que, eso sí, difiere del modelo más básico en tamaño, con una capacidad de 4 litros, (medio litro más que aquella), y en la ventana transparente en su cestillo, que nos permite ver el estado de aquello que estamos preparando en todo momento.

Con dicha capacidad, según la marca, se puede cocinar para hasta 5 personas, aunque dicha cifra es un número demasiado optimista, siendo más bien apta para hogares con 2 ó 3 personas.

Esta freidora de aire ofrece también algo más de potencia, 1600 W (frente a los 1500 W de la pequeña). Permite cocinar a temperaturas entre los 40 y los 200ºC y para su control cuenta con un dial y una pantalla OLED en la que muestra temperatura y modo de uso.

Son 11 los programas preconfigurados que nos ofrece, para seleccionar fácilmente temperatura y tiempo según el tipo de alimento que queramos cocinar.

Tampoco le falta la conectividad WiFi para controlarla usando la app para iOS o Android, y para poder controlarla usando Google Assistant para ponerla en funcionamiento con nuestra voz y además se puede programar para ponerse en funcionamiento hasta con 24 horas de antelación.

Por último, decir que como suele ser habitual en este tipo de pequeño electrodoméstico, su cestillo cuenta con recubrimiento antiadherente y es completamente extraíble para facilitar el lavado.

