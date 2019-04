Xataka responde: de TV para exteriores, ultrabooks con buena batería, teléfonos baratos con NFC, ordenadores para diseño y más

En Xataka, nuestros lectores son lo más importante. Sois vosotros los que nos ayudáis a mejorar, los que nos dais ideas y también los que nos aportáis nuevos puntos de vista y matices. Pero también nos planteáis un buen montón de dudas, de ahí que queramos ayudaros a resolverlas.

Así que si tienes dudas sobre tecnología, escribe a "responde@xataka.com" y en esta sección trataremos de responderlas. No siempre es fácil, pero intentaremos aportar datos y nuestra experiencia para orientarte. No obstante, tú tienes la última palabra.

Un TV para espacios abiertos y luminosos

Nombre: David "Hola, no se si este es el lugar adecuado para haceros esta consulta, quiero comprar una TV para el patio de mi casa, tenemos un porche y queremos colgarla de una pared lateral, la zona en verano tiene muchísima luz, así que necesitaría saber que modelos son los más adecuados, que reflejen lo mínimo posible, entiendo que serían los de panel mate, pero no se que marcas los utilizan. He pensado en un tamaño de unas 65", últimamente he visto ofertas en torno a 600 euros de modelos de Philips, al ser para un uso estacional no busco lo último de lo último, más bien algo económico y que vaya decente de audio, al ser un espacio abierto y grande y que en muchas ocasiones se utilizará para poner música. Muchas gracias, un saludo y enhorabuena por vuestra web."

Juan Carlos López, editor senior de Xataka experto en imagen y sonido, responde a la pregunta:

"En el escenario de uso que plantea este lector lo importante es que apueste por un televisor capaz de entregar un nivel de brillo importante. De lo contrario cuando haya mucha luz ambiental no lo podrá disfrutar porque su calidad de imagen se resentirá mucho. El problema es que se trata de un presupuesto demasiado bajo.

Teniendo en cuenta esta premisa yo descartaría los modelos OLED, que son los menos luminosos y son caros, y me ceñiría a un televisor LCD LED de Samsung o Sony, pero de gama media/alta. Los más luminosos son los QLED de Samsung, que son capaces de entregar picos de brillo de hasta 4.000 nits, si nos ceñimos a la gama más alta. Creo que las series que podrían resultarle más atractivas son las nuevas Q60 y Q70, que son los QLED más asequibles. Pero tendrás que incrementar su presupuesto, de lo contrario el rendimiento del televisor quedará comprometido.

Por otro lado, si quieres un sonido de calidad y aspiras a sonorizar un espacio amplio lo ideal es comprar una barra de sonido o altavoces externos"

Dentro de los nuevos QLED de Samsung encontramos la gama Q60 en tamaños de 43", 49", 55", 65", 75", 82" a partir de 1.099 euros. Otra opción es irse a los modelos de la misma gama de 2018, a partir de 860 euros en formatos de 49, 55, 65, 75 y 82 pulgadas.

Respecto a los TV de la nueva gama Q70, disponibles en tamaños de 49", 55", 65”, 75" y 82", su precio de partida son los 1.499 euros

Smartphones con NFC por 300 euros

Nombre: Jose Luis García "Buenos días. Como expertos que sois, recurro a vosotros para pediros me indiquéis por +-300€ qué smartphone tiene actualmente mejor relación calidad/precio; me importa una duradera batería, que tenga NFC, preferible de 6 o más pulgadas de tamaño, y el resto me resulta relativo. Es que tengo "una empanada" importante al respecto y necesito renovar mi móvil antediluviano ya mismo. Mil gracias, que sé que es mucho morro por mi parte. Saludos cordiales, José Luis"

De las características requeridas dentro de ese rango de precios, la más limitante es la conectividad NFC, así que será la marque nuestras propuestas.

Tras consultar al equipo de Xataka Móvil y Xataka Android, estos son los modelos que se ajustan:

Huawei Mate 20 Lite (251 euros). Este modelo cumple todas las premisas sugeridas: una pantalla de 6,3", con NFC, una autonomía que ofrece más de un día de uso y carga rápida. Además en nuestro análisis destacamos su rendimiento y los modos de la cámara.

Honor Play (249 euros), también con una pantalla de 6,3" con resolución FHD+, NFC y batería de 3.750 mAh. Tras probarlo, nos gustó su rendimiento, el sonido envolvente y sus acabados, muy atractivos dentro de su gama de precios.

Samsung Galaxy A7 (2018) (229 euros). Con una pantalla de 6" de tipo AMOLED, triple cámara trasera, NFC y una batería de 3.300 mAh, el terminal con la pantalla más pequeña de los sugeridos destaca por su comodidad y ligereza en mano.

A precio más asequible encontramos el terminal Motorola G7 (229 euros), un gama media recién salido al mercado con muy buena relación prestaciones - precio: con pantalla de 6,2", procesador Snapdragon 636, cámara dual, NFC y batería de 3.000 con carga rápida 15 W.

Ultrabooks para trabajo en movilidad

Nombre: David "Hola, perdona que os moleste, escribo para hacer una pregunta sobre ordenadores. Yo soy abogado y trabajo en el despacho con un portátil conectado a una pantalla. Estoy pensando en comprarme un portátil pequeño y ligero (13" máximo), para cuando estoy en el juzgado voy a ver a un cliente o hago viajes, que no es la mayor parte del tiempo, sería más bien residual. Lo que uso es Office (Word, Excel, Outlook), PDF, acceso a internet para acceder a los documentos por Dropbox o iCloud, y poco más. Básicamente eso es lo que necesito para trabajar. Quisiera algo útil a estos efectos, ligero con buena batería. Como no tengo ni idea, quiero gastarme lo adecuado para lo que necesito. Si pudierais hacerme una recomendación. Quedo a vuestra disposición. Gracias."

El modelo deseado es un ultrabook ligero con buena autonomía de 13" como máximo que soporte una jornada de uso y unas especificaciones que permitan trabajar en tareas como ofimática e internet con solvencia.

En este sentido, no se requiere un hardware exigente: no hace falta una gráfica dedicada, más de 8 GB de RAM o un procesador especialmente potente.

Por su rendimiento y velocidad, es aconsejable decantarse por un SSD en lugar de un disco duro tradicional, que nos permitirá arrancar el equipo más rápido.

Teniendo en cuenta que va a ser trasladado con frecuencia, una buena idea es apostar por modelos con un diseño resistente y compacto.

Nuestra recomendación es que eches un vistazo a esta guía de compra de ultrabooks donde se encuentran propuestas de 1 kg, de peso o menos y diferentes configuraciones de hardware.

Algunos modelos interesantes para este escenario de uso son:

Xiaomi Mi Air 13,3" (899 euros), con procesador Core 8 Kaby Lake i5-8250U, 8 GB de RAM, SSD de 256 GB y la gráfica NVIDIA MX150 2GB GDDR5. En cuanto a su autonomía, según Xiaomi proporciona casi 10 horas de uso y cuenta con carga rápida.

Destaca por la calidad de su pantalla, lo cuidado de sus acabados, su rendimiento en escenarios de ofimática y su buena relación calidad precio.

Una opción diferente es la del Microsoft Surface Pro 6 (899 euros), un híbrido pantalla táctil muy ligero con procesador Intel Core i5-8250U, 8GB RAM, 128GB SSD y gráfica Intel UHD Graphics 617. Eso sí, el teclado no viene incluido (124,99 euros) y tendremos que tenerlo en cuenta a la hora de valorar la inversión.

Tras probarlo nos gustó el diseño y construcción, su autonomía y la posibilidad de usar un lápiz con la pantalla. No obstante, su oferta de puertos es limitada.

Huawei MateBook 13 (999 euros), un ultrabook con panel de 13 pulgadas, procesador Core i5-8265U, gráfica Intel HD Graphics 620, 8 GB de RAM y SSD de 256 GB.

De este modelo nos gustó su diseño compacto y con buenos acabados, su rendimiento sobresaliente y la calidad de los materiales. Es el más pesado de los propuestos, con 1,3 kilogramos. En cuanto a autonomía, según Huawei alcanza las 9 horas en modo vídeo, pero en nuestro análisis alcanzó 7,5 horas y con uso intensivo en multitarea, unas 5 horas.

MacBook Air 13, un equipo con procesador Core i5-8210Y, panel LCD IPS Retina de 13,3", 8 GB de RAM, SSD de 128 GB

Tras probarlo, nos gustó su rendimiento, la resolución de su pantalla, lo compacto y ligero que es y la seguridad que ofrece. En cuanto a autonomía, nuestra experiencia nos ha permitido emplearlo una media de 7-7,5 horas efectivas de trabajo.

Una cámara para vacaciones y fútbol

Nombre: Ana Hola, Quería preguntar si alguien me puede ayudar con la elección de la cámara según el uso que le doy. Principalmente, lo uso para cuando voy de vacaciones y grabar partidos de fútbol tanto de día como de noche (vídeos y fotos). Características: El zoom que necesito no es demasiado, pero sí lo suficiente como para, en los partidos, poder acercarme al jugador que tiene el balón. Poder hacer fotos y vídeos de día y noche con buena calidad (si graba en 4K mejor pero la prioridad es que se vea bien aunque sea en FHD). Visor preferiblemente que se pueda rotar. Mi cámara anterior es una Canon S5 IS. He probado 2 cámaras: la Panasonic DMZ 300 (me gusta el estabilizador, las fotos de día pero en el momento que hay algo de oscuridad solo genera ruido al tener que aumentar el iso) y la Nikon D700, que se pone borrosa con mucha facilidad y de cara al fútbol falla demasiado. ¿Qué cámara me recomendáis de precio mas o menos similar que pueda conseguir eso? Sé que ninguna va a ser perfecta y menos por ese precio, pero sí que se ajuste lo máximo posible a mis necesidades. Muchas gracias, Ana

Tras enviar el mensaje a Jesús León, coordinador y Lead Editor en Xataka Foto, esto es lo que nos propone:

"De las que envía la lectora, más que la Nikon D700, yo saltaría a la Nikon D750 (1.328,74 euros) que es muy muy completa pero muy cara. Y la Lumix compacta superzoom no la veo como una opción para lo propuesto porque tiene un sensor pequeño y ofrece ruido en ese escenario.

Para lo requerido por la lectora, considero que la Sony A6500 (1.199 euros) se ajusta muy bien, siempre y cuando busque un objetivo adicional o adquiera solo el cuerpo y un objetivo con un zoom más largo.

La A6500 es una cámara fantástica para foto deportiva, buen rendimiento con poca luz y graba vídeo fantástico. Eso sí, el visor no se puede rotar (hay muy pocos que lo tengan), pero sí la pantalla que es abatible.

Otra alternativa sería la Sony A6400 (1.150 euros), una cámara potente, polivalente, con gran enfoque, velocidad, buen ISO, vídeo 4K… y encima pequeñita y manejable. No es barata, pero es brutal lo que ofrece.

De otras marcas habría que pasar ya a réflex de gama alta que son específicas para acción y deportes y otras sin espejo más pro, como la Olympus OM-D E-M1X

Equipo para diseño gráfico y web

Nombre: Elba "Hola quisiera por favor pediros consejo para la compra de una CPU que tenga un procesador bastante rápido una buena RAM para usarlo con bastante información en la nube, para diseño web y diseño gráfico me han hablado de un i7 con dos discos de arranque de Acer... También quería pediros consejo si funciona bien el Chrome OS en vez de Windows, etc., quiero usarlo para marketing y posicionamiento y no sé si al ser de Google pudiese darme más juego, gracias."

Hemos preguntado a Javier Pastor, editor senior de Xataka especializado en informática y esto es lo que nos ha recomendado:

"Para ese escenario de uso, el punto de partida es un procesador Core i5-8400 o un Ryzen 2 2600, 8 GB de RAM, un SSD de 256 GB y si acaso, un disco duro HDD de 1 o 2 TB para almacenar documentos. No apostaría por una gráfica, con la del procesador es suficiente si no vas a jugar. Aún así, si decides elegir uno con gráfica dedicada, una NVIDIA GeForce GTX 1050 o una Radeon RX 560. Para lo que quiere, no usaría Chrome OS."

Juan Carlos López se extiende sobre el uso de Chrome OS para esas tareas:

"En lo que concierne al sistema operativo, mi consejo es que se decante por Windows 10 porque se verá mucho menos limitada que si utiliza Chrome OS. Si lo va a utilizar para diseño web y creación de gráficos, Chrome OS no es la mejor opción."

A partir de las especificaciones sugeridas, la oferta es amplia. Elegir un modelo u otro dependerá de tus gustos y preferencias por marcas, otras especificaciones o los presupuestos en los que nos movemos.

Algunas sugerencias que cumplen estos requisitos son las torres Lenovo V530 (649 euros); HP Slimline 290-P0054NS (649,99 euros) que además lleva la gráfica dedicada Radeon 520, HP Pavilion 595-P0024NS (659 euros) con gráfica dedicada GT1030, Dell Vostro 3470 (679 euros), la Dell OptiPlex 3060 (681,80 euros con procesador Core i5 8500 o la MSI Codex S 8RA-013ES (769 euros) con la gráfica dedicada NVIDIA GTX1050.

