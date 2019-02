Macbook Air 2018, análisis: es mejor portátil pero también más caro

10 años después de presentar en un sobre el primer Macbook Air, que en su momento destacaba por su reducido grosor, hemos pasado unas semanas con el nuevo Macbook Air 2018.

Este portátil de Apple mantiene la idea de equipo de entrada al mundo Mac mejorando prestaciones de una generación que se había quedado muy atrás pero con la contrapartida de una subida de precio que lo hace menos atractivo frente a sus rivales, especialmente dentro del propio ecosistema de la compañía.

Ficha técnica del Macbook Air 2018

Sin apenas cambios en tres años, el MacBook Air que parecía destinado a desaparecer del catálogo de portátiles de Apple fue renovado de forma sustancial.

Las novedades llegaron prácticamente en todos los apartados importantes: diseño, pantalla y por supuesto también el interior. En todos los casos el Macbook Air recogió elementos que ya eran habituales en los otros Macbook del catálogo de Apple.

Macbook Air 2018 Pantalla Panel LCD IPS Retina (2.560 x 1.600 puntos) con 227 ppp, 13,3 pulgadas, retroiluminación LED y relación de aspecto 16:10 Procesador Intel Core i5 de doble núcleo a 1,6 GHz (Turbo Boost de hasta 3,6 GHz) y 4 MB de caché de nivel 3 RAM 8 GB de memoria LPDDR3 integrada a 2.133 MHz (ampliables hasta 16 GB) Almacenamiento SSD PCIe de 128 GB. Opción de configuración con SSD de 256 GB, 512 GB o 1,5 TB Gráficos Intel UHD Graphics 617. Compatible con procesadores gráficos externos (eGPU) con tecnología Thunderbolt 3 Cámara FaceTime HD a 720p Conectividad Conexión inalámbrica WiFi 802.11acBluetooth 4.2 2 puertos USB-C USB‑C 3.1 Gen 2 Extras Sensor Touch ID integrado Batería 50,3 Wh Dimensiones 30,41 x 21,24 x 1,56 cm Peso 1,25 kg Precio 1159 euros

De su ficha técnica llama la atención que solo exista una posible elección de procesador, un Core i5 de doble núcleo al que de serie le acompaña un SSD de solo 128 GB, cantidad de almacenamiento muy reducida para el precio de partida que nos ofrece.

Pero analicemos con detalle el diseño y comportamiento de este portátil de entrada de Apple.

Menos Air y más Macbook

Si la diferenciación entre modelos de Macbook estaba bastante clara hasta el año pasado, la llegada del nuevo MacBook Air 2018 iguala mucho la apariencia de la gama "pequeña" de equipos portátiles de Apple.

En una estantería, los tres Macbook de 13 pulgadas parecen hermanos gemelos, especialmente el Macbook y el MacBook Air gracias a la reducción de marcos del segundo.

Solo cuando está cerrado y miramos desde un lateral podemos reconocer de un vistazo al MacBook Air 2018. Sí, por su cuña

El nuevo MacBook Air pasa de golpe a ser un equipo compacto para su diagonal de pantalla. Esa ventaja se suma a lo que ya nos ofrecía: peso contenido (1,25 kg) y grosor reducido (1,5 cm). Pese a su típico acabado en cuña, el Macboook Air 2018 no queda como el portátil más delgado de Apple ni tampoco del mercado.

El Macbook Air 2018 sigue siendo un portátil ligero y delgado, pero en ese aspecto actualmente es uno más del mercado

El Macbook Air 2018 tiene acabado en aluminio, el cual es 100% reciclado, detalles en los que Apple insiste bastante y que para algunos usuarios puede resultar un extra a tener en cuenta. Pero la apariencia y tacto es la misma de otros equipos del mismo material.

Está disponible en tres tonos: gris espacial, plata y oro, el modelo que hemos probado y que, en directo tiene un claro tono rosado.

Según La Luz que incida, el tono es mas dorado o rosado

En el diseño del nuevo Macbook Air 2018 encontramos dos altavoces situados a ambos lados del teclado. Con ellos obtenemos un sonido potente y claro que mejora bastante el de las generaciones anteriores.

Otra novedad del diseño del Macbook Air 2018 lo hallamos en el lector de huellas con Touch ID, el cual se encuentra situado en el botón de inicio y nos permite usar la identificación biométrica tanto para identificarnos en el sistema como para la gestión de contraseñas y pagos online.

El funcionamiento es igual de fiable y rápido que en los dispositivos iOS que todavía incluyen la tecnología Touch ID, incluyendo la disponibilidad del chip T2 para el cifrado de los datos biométricos.

Algo que no ha cambiado demasiado en el nuevo Macbook Air 2018 es el tema de la conectividad. Más bien la reducción física de la misma. En el nuevo modelo contamos solo con dos puertos USB-C que están situados además en el mismo lado, el izquierdo. En el derecho solo encontramos un puerto de auriculares, por lo que la conectividad es limitada y a buen seguro que requerirá del uso de adaptadores, de los cuales no viene incluido ninguno de serie.

La buena noticia alrededor de los dos puertos USB-C es que son completos. Son USB-C 3.1 Gen 2 y en ambos casos pueden funcionar para carga y como salida DisplayPort y Thunderbolt (hasta 40 Gb/s). En ese caso podremos conectar hasta dos pantallas 4K o una 5K (5120x2880 píxeles).

Una pantalla más acorde al mercado (y su precio)

Como decíamos, los marcos del nuevo MacBook Air 2018 se han reducido bastante respecto a la generación anterior pero no llegan todavía a los bordes. Sin embargo no es algo que nos pille de sorpresa porque ya lo hemos visto en los Macbook Pro.

Los marcos se han reducido considerablemente respecto a la generación anterior, pero todavía no llegan a los bordes

También es nuevo en este apartado sobre la pantalla la resolución y calidad global del panel, para mi el aspecto en el que más atrás se había quedado la generación anterior tras 3 años sin ser renovada significativamente.

El nuevo Macbook Air ofrece un panel IPS con diagonal de 13,3 pulgadas, relación de aspecto 16:10 y resolución de 2.560 x 1.600 puntos, lo que resulta en una densidad de píxeles de 227 ppp. En un equipo de este precio, incluso con el de la generación anterior, era una mejora que era inviable no tener ya.

La pantalla del MacBook Air 2018 por fin está a la altura en resolución, pero pese a su precio parecido, en contraste y brillo está por debajo de la competencia por precio y también de los modelos Pro de la propia Apple

Apple también incluye en este panel una mejorada reproducción del espacio de color (100% sRGB) para dar un salto de calidad global y no solo de resolución.

Pese a este sustancial avance entre generaciones, el panel tiene margen de mejora especialmente en el nivel de brillo, alrededor de los 300 nits, un valor que lo hace vulnerable en entornos muy luminosos como exteriores.

Teclado y touchpad: Apple insiste en su idea

El Macbook Air 2018 mantiene la idea de Apple alrededor del teclado de un ultrabook. El mecanismo de mariposa que nos presentó con el Macbook evoluciona en una nueva generación que es más estable al pulsarla e incluye protección individual con membrana de plástico para tratar de evitar los problemas que este sistema ha dado a generaciones anteriores.

El tacto del teclado de mariposa del Macbook Air 2018 es peculiar y requiere adaptación, especialmente por el recorrido, que es muy reducido para lo habitual en los teclados incluso de ultrabooks. Además su sonoridad es considerable si tienes tendencia a golpearlas con contundencia. Pero cuando te acostumbras, es un teclado de gran nivel para escribir durante horas aunque personalmente prefiero algo más de recorrido en las teclas.

Lo más positivo del teclado del Macbook Air está de nuevo en el tamaño de sus teclas y en la retroiluminación, que es individual y además regulable automáticamente gracias a un sensor de luz ambiental. Ese comportamiento, si no nos convence, podemos gestionarlo en las opciones del sistema.

Apple también es fiel en su apuesta por un trackpad enorme y fiable. Aunque los que vemos integrados en equipos Windows ya tienen un nivel muy alto, tanto por tamaño como por tacto y precisión, el trackpad de los portátiles de Apple sigue estando a un nivel algo superior.

Aquí encontramos un trackpad que no incluye botones físicos sino que usa la tecnología Force Touch para similar diferentes intensidades de pulsación sobre la superficie. Una vez que te has hecho con los gestos, su gran superficie y la precisión de la misma te permite trabajar con soltura y sin echar de menos un ratón, algo que no se puede decir de muchos portátiles del mercado, incluso de gama alta.

Rendimiento y autonomía

Una de las sorpresas (aunque por otro lado esperadas) del Macbook Air 2018 está en el precio. El modelo básico parte de los 1349 euros, unos 250 euros más caro que el modelo de entrada de la generación anterior, aunque no es difícil encontrar alguna oferta que lo deje alrededor de los 1150 euros.

Esa configuración de entrada nos permite disponer de un MacBook Air con procesador Intel Core i5 de doble núcleo a 1,6 GHz (Turbo Boost de hasta 3,6 GHz) de octava generación acompañado de 8 GB de memoria LPDDR3 a 2.133 MHz y almacenamiento SSD de 128 GB.

Ese precio de partida sube rápidamente a poco que queramos realizarle unas mejoras lógicas, por ejemplo en la cantidad de la memoria RAM o la capacidad de memoria interna.

En un equipo en el que queramos alargar su vida útil y sin posibilidad de realizar las mejoras por nosotros mismos, pasar a una configuración razonable con 16 GB de RAM y SSD de 256 GB nos deja un precio superior a los 1800 euros, muy alto para un portátil con esas características técnicas.

El rendimiento de este Macbook Air 2018 está plenamente asociado a la elección del procesador. Como hemos visto solo hay una opción disponible, la del Intel Core i5-8210Y.

En las pruebas habituales con equipos Mac, en Cinebench hemos conseguido llegar a 291 cb en las tareas asociadas al procesador, mientras que del apartado gráfico (integrada de Intel), la prueba OpenGL nos ha arrojado una cifra de 34,6 fps.

Con GeekBench, el procesador de doble núcleo marca buenas cifras en modo mononucleo (4306) y también con ambos (7764 puntos), donde se sitúa por encima de la generación anterior pero queda por debajo de los MacBook Pro de 13 pulgas de 2017, una seria alternativa por muy poco dinero más y con los que obtenemos además mejor pantalla.

En el funcionamiento del día a día, el MacBook Air 2018 sigue la línea de buen rendimiento global para cualquier tarea no específica que le pidamos. Navegación con múltiples pestañas, vídeo, algo de edición y multimedia no presentan retrasos algunos y la fluidez está garantizada.

El calor en funcionamiento está bien controlado, y me ha gustado especialmente el poco ruido que hace el ventilador, pues no estamos ante un equipo sin ellos. En las tareas habituales de trabajo apenas se encendía o no eras incluso consciente de ello salvo en entornos completamente silenciosos.

Mención especial merece el coprocesador T2 que llega a este Macbook Air. Ya hemos hablado de su labor con la información que maneja por el uso de TouchID, pero es que en este Air 2018 también recoge labores secundarias que libran al procesador de Intel de trabajo extra con procesamiento de audio y vídeo, así como en la encriptación del SSD.

Sigue siendo un portátil con una gran batería

Con menos espacio disponible, el nuevo MacBook Air 2018 incluye una batería con capacidad de 50 Wh que en nuestra experiencia durante estas semanas de pruebas, ha mantenido el buen hacer de los equipos de Apple en este apartado, aunque ya sin quedar largamente destacado.

En jornadas de trabajo asociadas a tareas básicas como ofimática, algo de vídeo y sobre todo mucha navegación web y gestión de redes sociales, con el brillo por encima del 50% y siempre conectado a redes WiFi, el MacBook Air 2018 nos ha permitido siempre acabar sin problema la jornada laboral, lo que nos da una media de entre 7-7.5 horas efectivas de trabajo con el nuevo portátil.

Respecto al tiempo de carga, Apple vuelve a ofrece de serie un adaptador compacto pero inferior a lo mejor que tiene en su catálogo. El modelo es de 30 W, que consigue una carga completa del portátil en 130 minutos según nuestras mediciones. Ese tiempo se podría reducir fácilmente a menos de dos horas con un adaptador de al menos 65 W, que nos parece que debería de ser el que viniera de serie en un equipo de este precio.

Macbook Air 2018, la opinión y nota de Xataka

Cuando todo parecía indicar que el Macbook Air quedaba demasiado en tierra de nadie con los modelos Pro y el Macbook a secas en el catálogo de Apple, la compañía presentó un renovado Air con las mejoras que eras más que necesarias para poder seguir siendo un modelo competitivo.

El Macbook Air 2018 actualiza diseño, interior y sobre todo pantalla. En todos esos apartados estamos ante un portátil compacto más que solvente aunque con mejoras que resultan caras respecto al modelo base.

Pero con el Macbook Air 2018 llega también una subida de precio que eleva los euros que hay que desembolsar para tener el Mac más asequible, dando por hecho que la generación anterior, por mucho que todavía se venda, no es ya una alternativa válida.

Justo asociado al nuevo precio del Macbook Air 2018 está quizás el principal problema del nuevo portátil de entrada de Apple no solo porque ese precio de entrada es ahora más alto, sino porque las soluciones alrededor de él (Macbook más manejable o Macbook Pro más potente) apenas presentan diferencia de precio.

8,8 Diseño9,25 Pantalla9,25 Rendimiento8,25 Teclado/Trackpad8,75 Software8,5 Autonomía8,5 A favor Buen rendimiento para tareas generales

Por fin un Air con pantalla de buena resolución

Bastante compacto para su diagonal

Las funciones de seguridad del chip T2 En contra Precio alto para un equipo de entrada en el ecosistema Mac

Precio de las ampliaciones

Conectividad limitada



El equipo ha sido cedido para la prueba por parte de Apple. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas