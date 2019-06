Xataka responde: de smartphones para fotografía, smartwatches con NFC y 4G, teléfonos con buena relación calidad precio y más

Los lectores son lo más importante de Xataka. Sois vosotros los que nos dais ideas, nos ayudáis a mejorar cada día y los que nos aportáis nuevos puntos de vista. Además, también nos planteáis una amplia cantidad de dudas, que intentamos resolver con nuestra experiencia y conocimiento en esta sección.

Buenos días, Me encanta Xataka, no cambies nunca! Podríais ayudarme en la decisión de comprarme un móvil? Mi presupuesto son 200 euros, que es lo mejor que puedo encontrar relación calidad/precio? Gracias y saludos, Jose

Hace relativamente poco tiempo publicamos un artículo con los mejores móviles en relación calidad precio a partir de 150 euros, una barrera que entra dentro de tu presupuesto.

Y, teniendo en cuenta los nuevos lanzamientos y las bajadas de precio, hay unas cuantas opciones interesantes más. Si es posible y entra dentro del rango de precios, hemos escogido la opción de 64 GB por ser la más recomendada para no quedarnos cortos de espacio.

De: nachodiablo

Buenas tardes, lo primero gracias por vuestras aportaciones, os leo siempre y me gustan mucho vuestras noticias, me ayudáis mucho cuando veo algo interesante. Ahora tengo yo otra pregunta para vosotros, quiero comprarme un estabilizador de móvil (tengo un LG V30) pero de muchos que hay no se con cual quedarme y tampoco se si son compatibles con mi móvil, uno lo probe el Zhiyun Smooth 4 pero lo tuve que devolver porque no era compatible.

Espero que podáis ayudarme y aconsejarme Muchas gracias y un saludo y continuad así. Desde Suiza, os saludo, Nacho