Si vamos a pasar muchas horas al día delante del ordenador, conviene que tengamos en cuenta qué periféricos vamos a utilizar. Hace unos cuantos años compré el Logitech MX Vertical para compaginarlo con otro ratón. Lo compré por más de 70 euros, por lo que viendo el precio que tiene ahora mismo en Amazon (51,85 euros), lo volvería a comprar sin dudarlo dos veces.

Un ratón cómodo y con mucha autonomía

El Logitech MX Vertical es un ratón que, como su nombre indica, tiene formato vertical, lo que significa que podremos tener una postura más natural de la mano. Esto hace que no tengamos tanta carga en la mano y en el brazo, evitando que podamos tener alguna molestia si pasamos muchas horas al día delante del ordenador.

El ratón es muy cómodo y no cuesta prácticamente nada acostumbrarse a su formato. Incluye un botón en la parte superior que podemos utilizar con el pulgar y, pese a que su función es cambiar los dpi, a través del software Logi Options+ se puede cambiar por la que queramos; yo, por ejemplo, tengo asignado ese botón para suprimir (SUP).

Al tratarse de un ratón orientado a la productividad, incorpora un botón en la parte inferior para alternar entre tres dispositivos. Se puede conectar mediante Bluetooth o con el dongle que viene incluido e incorpora una batería que ofrece una autonomía de varios meses de uso.

⚡ EN RESUMEN: oferta del logitech mx vertical hoy ✅ LO MEJOR Su formato vertical es ideal para estudiar o trabajar durante muchas horas al día.

es ideal para estudiar o trabajar durante muchas horas al día. Su batería ofrece una gran autonomía.

ofrece una gran autonomía. Permite que podamos conectarlo con hasta tres dispositivos a la vez. ❌ LO PEOR Utiliza un software distinto a los periféricos gaming .

. Se echa en falta una rueda de "scroll infinito" como la que vemos en el Logitech G502 Hero para hacer scroll rápidamente en hojas de cálculo. 💡 CÓMPRALO SI... Estudias o trabajas durante muchas horas al día. Su formato vertical está pensado para tener una postura más natural de la mano. ⛔ NO LO COMPRES SI... Lo quieres utilizar únicamente para gaming, ya que para determinados títulos, sobre todo shooters, cuesta más ser precisos que con un ratón con formato tradicional.

También te puede interesar

Logitech MX Keys S Teclado inalámbrico (Gris) | Perfil Bajo, Escritura Fluida, Teclas Programables, Iluminación, Bluetooth, USB C, Windows, Linux, Chrome, Mac, QWERTY ESP Hoy en Amazon — 79,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Anker Prime Cargador Carga Rapida USB C 200W, estación de carga | GaN con 6 puertos, cargador de sobremesa para iPhone 18 pro max/17/16, Samsung, MacBook y Dell Hoy en Amazon — 49,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Logitech

En Xataka | Mejores teclados para escribir y trabajar en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y siete modelos recomendados

En Xataka | Mejores monitores para trabajar en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados