El versátil producto de Lidl para colocar herramientas que no me quito de la cabeza. Lo quiero para organizar cables

Muchos productos están orientados a utilizarse de una forma determinada, pero a veces podemos darle una utilidad en otros escenarios de uso. Hace unos días Lidl lanzó por 7,99 euros un buen organizador de herramientas que no me quito de la cabeza. Pero no lo quiero para esta finalidad, sino para organizar los cables de mi escritorio.

Organizador de pared PVP en Lidl — 7,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Un kit muy completo por menos de 8 euros

He probado de todo: desde organizadores que se adhieren al escritorio hasta cajoneras y bridas de velcro, pero no me ha llegado a gustar ninguno porque o bien se acaban despegando a los pocos días o semanas o simplemente ocupan un buen espacio en la estantería. Un espacio que me gustaría destinar a otras cosas.

Y el organizador de herramientas es útil para organizar los cables del móvil, del ordenador portátil o Ethernet. El paquete incluye tres paneles que se han de colocar en la pared y las dimensiones de cada panel son de aproximadamente 49 (largo) x 30 (alto) x 1,4 (profundo) cm. Los paneles son bastante generosos en este sentido, podemos colocar bastantes cosas.

Junto a los tres paneles, el paquete incluye soportes pequeños y grandes, ganchos en forma de U, ganchos pequeños, ganchos grandes y clips. Una de las grandes virtudes es que podemos colocar los ganchos como queramos, de esta forma podemos tener cables de diferente grosor y longitud.

Y si los paneles se nos quedan cortos, no hay ningún problema: se pueden ampliar en cualquier momento comprando más paneles; por los 7,99 euros que cuesta el kit completo, no supone un problema. Además, cada panel soporta una carga máxima de 4,5 kg y el paquete incluye todo el material de montaje necesario.

