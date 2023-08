Últimas horas de El Corte INglés con sus Ofertas Límite: rebajas en smart TVs, aires acondicionados para el calor, tablets y más

El Corte Inglés apura ya sus últimas horas en una de sus campañas más sonada, como son las Ofertas Límite. Antes de que acaben el domingo 13 de agosto, todavía hay muchas rebajas en smart TVs, aires acondicionados, tablets o auriculares Bluetooth que se pueden aprovechar.

Philips 70PUS8118/12

Comenzamos con una smart TV de la gama 2023, con pantalla LED de 70 pulgadas con resolución UHD 4K y una tasa de refresco de 60 Hz. Presenta compatibilidad con HDR10, HDR10+, HLG y Dolby Vision, además de incluir la tecnología Ambilight para iluminar el televisor con LEDs

Su sistema de sonido cuenta con una potencia de 20 W con altavoces compatibles con Dolby Atmos. Viene con el nuevo sistema operativo de la marca, New Philips Smart TV. Dispone de WiFi, Bluetooth 5.0, dos USB 2.0, puerto LAN, tres HDMI 2.0, una salida de audio jack de 3,5 mm y salida óptica de audio. Su precio es de 791,10 euros.

All-in-One HP Pavilion 27-ca2004ns

Este all in one cuenta con una pantalla Full HD de casi 27 pulgadas y panel antirreflectante. Integra webcam HD para videollamadas, teclado y ratón inalámbrico, así como Windows 11 en el sistema operativo.

En el interior, monta el procesador Intel Core i7 13700T, junto con 16 GB de RAM DDR4, 1 TB de almacenamiento SSD y la gráfica GeForce MX450. En cuanto a conectividad, viene con salida HDMI 1.4, WiFi 6, Bluetooth 5.2 y altavoces duales de 2,5 W. Cuenta con un precio rebajado de los 1.499 euros a los 1.049,44 euros.

Aire acondicionado portátil Daitsu

Para combatir la tercera ola de calor, nada mejor en relación calidad precio que un aire acondicionado portátil. Este modelo de Daitsu cuenta con una capacidad de frío de 1.750 frig/h, incluyendo temporizador, modo fan, swing y nocturno con 51 dB de nivel sonoro.

Todo ello se puede controlar con su mando a distancia o a través de la app para móviles por su conexión WiFi. El precio baja de los 349 euros a los 296,65 euros.

Lenovo P11 Pro

Viene con un diseño muy elegante y bien construida para tener un precio de 359,10 euros, contando un panel de 11,2 pulgadas OLED con resolución 2,5K y 120 Hz de refresco. Asimismo, cuenta con dos altavoces estéreo Dolby Atmos y reconocimiento facial.

En el interior, monta el MediaTek Kompanio 1300T junto con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. La batería alcanza los 8.200 mAh, con carga rápida de 20 W. Para las cámaras, apuesta por un sensor trasero de 13 megapíxeles y otro delantero de 8 megapíxeles. Y para la conectividad, incluye Wi-Fi 6 de doble banda, Bluetooth 5.1, nanoSIM, GPS, LTE y certificación IP52.

Oppo Enco Buds 2

Estos auriculares Bluetooth de formato in-ear cuentan con unos drivers de 10 mm, con cancelación de ruido por inteligencia artificial y un modo de juego que reduce la latencia a 94 ms.

Dispone de protección IPX4, Bluetooth 5.2 y batería de 7 horas en una sola carga. Carga que puede ser rápida con su estuche. Su precio baja de los 49 a los 24,90 euros.

