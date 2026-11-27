En la medianoche de hoy finalizará el Black Friday de 2026. Una edición bastante larga que ha tenido lugar a lo largo de varias semanas en tiendas como PcComponentes, Amazon o MediaMarkt. Y aunque todavía queda el próximo lunes para aprovechar descuentazos, con la llegada del Cyber Monday, aún hay tiempo de aprovechar descuentazos en este 27 de noviembre:

Dyson R2 Nurovi Wash+Dry por 469 euros con cupón, un robot aspirador y fregona ahora con descuentazo

por 469 euros con cupón, un robot aspirador y fregona ahora con descuentazo Pixel 11 Pro XL por 949,05 euros con cupón, a precio mínimo histórico

por 949,05 euros con cupón, a precio mínimo histórico Kindle de última generación por 124,99 euros, el modelo más reciente que protagoniza su primera oferta

por 124,99 euros, el modelo más reciente que protagoniza su primera oferta PcCom Ready por 1.189 euros, un sobremesa gaming de PcComponentes con una relación calidad precio top

por 1.189 euros, un sobremesa gaming de PcComponentes con una relación calidad precio top Alexa Tablet 11 por 199 euros, una de las tablets lanzadas por Amazon hace poco, al 40%

por 199 euros, una de las tablets lanzadas por Amazon hace poco, al 40% Mac Mini M6 por 919 euros, el modelo más actual, disponible desde hace pocas semanas, también a precio mínimo

por 919 euros, el modelo más actual, disponible desde hace pocas semanas, también a precio mínimo Lenovo Legion 5 por 1.379 euros, un portátil gaming de gama media ideal para jugar a 60 FPS con buena experiencia

por 1.379 euros, un portátil gaming de gama media ideal para jugar a 60 FPS con buena experiencia Sony WH-1000XM4C por 179 euros, el precio más bajo en Amazon en color lavanda

Dyson R2 Nurovi Wash+Dry

Dyson no se ha perdido el Black Friday 2026 y, entre sus ofertas, destacamos la del R2 Nurovi Wash+Dry: un robot aspirador y fregona rebajado de 849 euros a 499 euros. Pero que se queda en sólo 469 euros aplicando el cupón 'VFES', casi a mitad de precio. Un dispositivo que aspira, friega y limpia especialmente bien las esquinas gracias a sus mopas triangulares especialmente diseñadas para ello. Con autolavado de almohadillas a 75 grados y una potencia de succión de 21.000 Pa.

Robot aspirador y fregona Dyson R2 Nurovi Wash+Dry PVP en Dyson (con cupón) — 469,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Pixel 11 Pro XL

Uno de los chollos en teléfonos de gama alta la ha protagonizado durante el Black Friday de hoy el Pixel 11 Pro XL. Un teléfono reciente, generoso en pantalla y con un apartado de cámaras excelente que se queda a 949,05 euros en MediaMarkt con el código 'PIXELEXTRA5'. Si no llegamos a tiempo o se agota, Amazon también lo ha bajado a su mínimo histórico particular: 999 euros. Con 256 GB de capacidad, varios años de actualizaciones por delante y, ahora, una genial relación calidad precio.

Kindle de última generación

Recientemente, Amazon subió el PVP de su familia Kindle y, poco después, renovó algunos de sus modelos. En este contexto, salió a la venta hace pocas semanas el Kindle basico de 2026 a un PVP de 154,99 euros. Ahora, poco después, encontramos la versión de 16 GB de capacidad, disponible en color negro o morado, a 124,99 euros (con publicidad). Cuenta con pantalla iluminada de 6 pulgadas y una autonomía de varias semanas con una sola carga.

PcCom Ready

Aunque el 2026 no es ni de lejos el mejor año para renovar hardware de PC, si compramos un equipo al completo la cosa cambia bastante. Este sobremesa de PcComponentes premontado disponible por 1.189 euros es un buen ejemplo. Una de las mejores opciones de su Black Friday, al ofrecer la RTX 5060 Ti 8 GB, el Ryzen 5 5600XT, 16 GB de RAM y 1 TB de SSD. Además, con Windows 11 Home de serie.

PcCom Ready PVP en PcComponentes — 1.189,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Alexa Tablet 11

Las tablets que Amazon puso a la venta hace sólo unos días ya se pueden conseguir a unos geniales precios. Mínimos históricos que han alcanzado durante este Black Friday:

Alexa Tablet 8 (114 euros)

Alexa Tablet 11 (199 euros)

Alexa Tablet 12 Pro (379,99 euros)

Y entre todas ellas destacamos el modelo de 11 pulgadas por lo equilibrada que resulta entre gasto y lo que ofrece. Una tablet con 8 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, pantalla con resolución 2,5K y 90 Hz y genial autonomía. Especialmente pensada para sacarle el máximo partido a Alexa+.

Mac Mini M6

La versión más reciente y actualizada del mini PC superventas de Apple tampoco se pierde este Black Friday en su versión con el chip M6: está rebajado a 919 euros en Amazon. Nada mal, teniendo en cuenta su PVP que parte de 1.069 euros y la subida de muchos de sus productos por parte Apple hace unos meses. Un equipo potente gracias a su procesador, que cuenta además con 16 GB de RAM y 256 GB de SSD. Admite varias pantallas y es perfecto para trabajar.

Lenovo Legion 5

En el Black Friday de PcComponentes sigue disponible este portátil gaming de Lenovo a 1.379 euros (y mismo precio en Amazon, una alternativa muy interesante si somos miembros Prime). Un dispositivo con pantalla OLED de 15 pulgadas y un hardware formado por la NVIDIA RTX 5060, el Ryzen 7 250, 32 GB de RAM y 512 GB de SSD. Sin sistema operativo, eso sí, aunque instalarlo es muy sencillo.

Sony WH-1000XM4C

Bien valorados, disponibles en tres colores diferentes y, en lavanda, a precio mínimo. Así son estos auriculares Sony rebajados a 179 euros en el Black Friday de Amazon. Una genial oferta que aprovechar si buscábamos unos cascos de diadema inalámbricos, con buena autonomía y cancelación de ruido. En oferta en otros colores, aunque ligeramente más caros (188 euros en negro y mismo precio en blanco).

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Amazon, Google, Dyson, PcComponentes, Apple, Sony, Lenovo

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