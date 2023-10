Todavía estás a tiempo: Amazon mantiene en oferta algunos de sus dispositivos Echo

Si no has podido estar atento a las ofertas de los pasado días en Amazon y te has quedado con las ganas de hacerte con alguno de los altavoces o pantallas inteligentes de la gama Echo, no te preocupes, que todavía estás a tiempo. Algunos de ellos todavía mantienen sus precios de la Fiesta de Ofertas Prime, así que te puedes ahorrar un dinero en su compra, sin necesidad de ser suscriptor Prime. Aquí te contamos cuáles son los que siguen disponibles y a qué precios.

Echo Show 15

Comenzamos por el mayor de los dispositivos en oferta, el Echo Show 15, que podremos comprar todavía rebajado, por 208,26 euros, con unos 80 euros de descuento sobre los 289,99 habituales y oficiales. Además, por sólo 10 euros más, a 218,25 euros podemos llevárnoslo con mando incluido, con unos 100 euros de descuento sobre los 319,99 oficiales. Eso sí, en ambos casos, el envío se va a entre 3 y 5 semanas.

Si ya le has echado un ojo, sabrás que hablamos del Echo con pantalla de mayor tamaño, pensado sobre todo para colgar en la pared. Son 15 pulgadas de diagonal y resolución Full H los que ofrece, además de contar con cámara de 5 Mp para hacer vídeollamadas. Es por tanto el más cómodo de la familia para disfrutar de contenidos en streaming de servicios como Amazon Prime Video, Netflix, A3 Player o de otros de audio, como Spotify o Apple Music.

Echo Show 15 + Mando a distancia PVP en Amazon — 218,25 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Echo Show 5 tercera generación

Si no necesitamos una pantalla tan grande, también podemos decantarnos por el Echo Show 5 de tercera generación, que sigue rebajado a 52,23 euros sobre los anteriores 69,99 euros. Son 17,76 euros menos, aunque tiene un precio oficial de 109,99 euros.

Con el Echo Show tendremos una pantalla de 5,5 pulgadas en un tamaño ideal por ejemplo para la mesilla de noche o para cuando no vamos sobrados de espacio. Con él podremos hacer videollamadas gracias a su cámara y micrófono integrados. También podremos controlar nuestras cámaras de videovigilancia y por supuesto, ver vídeos o escuchar música.

Echo Studio

Ya en la gama de altavoces de Amazon, seguimos teniendo en oferta el modelo para los sibaritas del sonido, el Echo Studio, que sigue a 179,99 euros, 60 euros de descuento sobre los 239,99 euros habituales.

Este altavoz cuenta con tres drivers de rango medio, con dos pulgadas, más un tweeter de una pulgada y un woofer de 5,25 pulgadas. En total ofrece 330W de potencia y ofrece un DAC de 24 bits así como compatibilidad con Dolby Atmos y 360 Reality Audio de Sony. Además, también es compatible con Zigbee para el control domótico, no conformándose sólo con Alexa.

Echo Studio Hoy en Amazon — 179,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Echo Dot de 5ª generación

El superventas de la casa también sigue en oferta, y a uno de sus mejores precios. Por sólo 25,62 euros, y con un ahorro de 39,37 euros frente a los 64,99 euros oficiales, podremos hacernos con el polivalente Echo Dot de quinta generación.

En su quinta generación, el Echo Dot nos permite escuchar música, la radio digital o podcasts, como de costumbre, y sigue sirviendo para controlar nuestra instalación domótica y dispositivos compatibles. Con cuatro botones de control en su parte superior, dispone también de un botón dedicado con el que apagar el micrófono para preservar nuestra privacidad. Lo tenemos en oferta en los 3 colores disponibles.

Echo Dot de 5ª generación con reloj

Tampoco ha subido de precio aún el Echo Dot 5ª de generación con reloj. Este modelo puede ser nuestro por 37,93 euros; son unos 37,06 euros menos que los 74,99 habituales.

Con él podremos disfrutar de todas las prestaciones del modelo convencional y además tendremos un práctico reloj siempre a la vista para usarlo como despertador en nuestra mesilla de noche.

Echo Pop

Cerramos la selección con el benjamín de la gama, que no por llegar el último o tener el precio más bajo es menos interesante. El Echo Pop sigue de oferta, por 34 euros menos, podemos comprarlo a 20,99 euros en lugar de los 54,99 euros que cuesta normalmente.

Este pequeño altavoz nos ofrece un mejor audio que el Dot de quinta generación, con un altavoz de 1,95" a través del que nos ofrece música en alta definición sin pérdidas. Es ideal para aprovechar la calidad de Apple Music, Tidal o Amazon Music Unlimited. Dispone de conectividad WiFi y Bluetooth.

Más ofertas

Recuerda que suscribiéndote a Amazon Prime dispones de 30 días de prueba gratis y podrás disfrutar de otros servicios como Prime Video. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Amazon

En Xataka Selección | Con este libro electrónico Kobo podrás disfrutar más de tus lecturas y está rebajado a precio mínimo histórico en Amazon

En Xataka | Mejores altavoces "inteligentes" Amazon Echo: cuál comprar y recomendaciones en función del uso