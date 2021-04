Qué altavoz "inteligente" Amazon Echo comprar: todos los modelos y sus usos recomendados

Hoy se pone a la venta de forma oficial en España el ambicioso Echo Show 10 (2020) (249 euros), el Echo con la pantalla más grande, más completo en conectividad y que mejor suena de los modelos con panel.

Con este modelo ya son una buena lista de altavoces inteligentes de Amazon: los Echo Dot de tercera y cuarta generación, Echo Spot, Echo Show... y así hasta diez altavoces estrictamente hablando. ¿Qué altavoz "inteligente" de Amazon comprar? A continuación recopilamos todos los modelos a la venta a la venta en España con sus respectivas características y usos recomendados para que encuentres tu altavoz ideal.

Echo Dot (3º generación)

Si quieres adentrarte en el mundo de los altavoces inteligentes pero no tienes claro si le sacarás mucho partido, o si buscas algo compacto y barato, la mejor opción es el Echo Dot de tercera generación (49 euros), que coexiste con el modelo más moderno.

Que no te engañe su diseño de reducidas dimensiones: cuenta con todo el potencial de Alexa para resolver dudas, poner música, consultar tu agenda o las noticias o controlar los dispositivos conectados compatibles.

No son los que mejor suenan ni los que más conectividad ofrecen, pero son apañados para escuchar música sin grandes pretensiones o controlar la bombilla o el enchufe de turno.

Echo Dot 4ª gen (con y sin reloj)

Amazon ha dado una vuelta de tuerca al modelo anterior con este Echo Dot ( 59,99 euros y por 69,99 euros), también compacto y con el mismo escenario de uso, pero con un diseño esférico atractivo y muy discreto que puede pasar desapercibido en una estantería como si fuera un adorno.

Comparte conectividad y configuración acústica con su predecesor, pero suena un poquito mejor gracias a la disposición del altavoz integrado.

Si echas en falta la intuitividad que da contar con una referencia visual, el modelo con reloj (69,99 euros) no solo muestra la hora, sino también la temperatura, temporizadores, alarmas, etc.

Echo 4ª gen

Otro modelo que ha sufrido un cambio de cara para convertirse en una bola es el nuevo [Echo 4º generación](99,99 euros), pero ojo porque este altavoz también ha mejorado en aspectos como la conectividad y su propuesta sonora, despuntando como el altavoz con pantalla de Amazon con mejor relación calidad precio.

Aunque más grande que el nuevo Dot, es una bola moderadamente contenida y que también puede pasar desapercibida como objeto decorativo.

Este altavoz se defiende muy bien a nivel sonoro, con un woofer de 3,0 pulgadas, dos tweeter y procesado Dolby Atmos para sonido estéreo, un conjunto que da la talla para escuchar música en una habitación de tamaño medio.

Gracias a Zigbee nos ahorraremos el hub para dispositivos conectados compatibles como por ejemplo la línea de bombillas Philips Hue, lo que resulta muy interesante para hogares con buena carga de domótica.

Es un modelo moderadamente compacto, versátil y que suena bien, apto para quien se basta y se sobra con las órdenes de voz.

Echo Spot

El Echo Spot (129 euros) es uno de los altavoces más veteranos de Amazon a la venta en España. Un modelo que ha tenido sus apariciones y desapariciones – ha habido meses en los que ha estado no disponible – y que, con el paso del tiempo y el lanzamiento de nuevos Echo ha ido perdiendo argumentos en cuanto a prestaciones coste.

El Echo Spot tiene como principales bazas un diseño muy compacto en forma de esfera con pantalla integrada, siendo el único modelo con este factor de forma con un panel a color. Y esto tiene sus ventajas: puedes visualizar información o atender videollamadas gracias a su cámara integrada.

En la práctica, su cámara VGA tiene una resolución VGA más bien discreta que solventa la papeleta de las videollamadas y poco más, y su pantalla tiene unas dimensiones poco prácticas si vamos a ver información o vídeos con frecuencia.

Con este altavoz "inteligente" puedes usar Alexa para domótica compatible, escuchar música sin grandes alardes, visualizar contenido y realizar videollamadas, pero todo ello de forma básica. A su favor, su diseño atractivo y reducidas dimensiones.

Echo Show 5

Si el factor de forma del Echo Spot te resulta poco cómodo para ver contenido, con el Echo Show 5 89,99 euros das el salto a una pantalla rectangular de 5,5 pulgadas similar a la de un smartphone. Aunque en realidad, hoy en día los smartphones integran paneles mayores.

Su factor de forma es el de los Show, una especie de marco de fotos que por sus reducidas dimensiones puede encontrar un buen hogar para quedarse en la mesita de noche, en una estantería, un escritorio o en una esquina de la encimera de la cocina.

Este se posiciona entre los modelos más básicos en cuanto a conectividad y calidad de sonido, pero su pantalla y cámara hacen de él un modelo más versátil e intuitivo a un precio muy atractivo.

Echo Show 8

Por tamaño y características, este Echo Show 8 (129,99 euros ) se ubica entre el Echo Show 5 y el Echo Show 10 y viene a ser el modelo más indicado si buscas un Echo con pantalla para visualizar contenido gastando lo menos posible.

En este caso incluye un panel táctil con resolución HD de 8 pulgadas que por tamaño se acerca al de una tablet, haciéndolo mucho más cómodo si vamos a navegar por internet, leer recetas, ver vídeos...

Además suena bastante mejor gracias a una propuesta sonora a la altura del Echo Plus, por lo que con este Echo Show 8 podrás ver series o videoclips ambientando tu habitación.

Una pantalla más grande con idéntico factor de forma implica un tamaño algo más grande, pero relativamente contenido, por lo que también puedes colocarlo en mesitas de noche, escritorios o la balda de la cocina.

Echo Plus

El Echo Plus (149 euros) es otro de los modelos más veteranos del catálogo de Amazon, un modelo que nació siendo muy atractivo por su conectividad avanzada y configuración acústica dentro de los altavoces inteligentes sin pantalla y un tamaño moderadamente comedido. Sin embargo, el lanzamiento de modelos más nuevos y actualizaciones como las del nuevo Echo han puesto en jaque su propuesta.

Este altavoz de aspecto sobrio y de dimensiones relativamente compactas destaca por su propuesta de sonido, con un woofer de 76 mm para medios y graves y un tweeter de 20 mm agudos que ofrecen un gran desempeño, dando la talla para escuchar música gracias a su sonido de calidad.

Además de los habituales Bluetooth y Wi-Fi, el Echo Plus dispone de soporte para Zigbee, por lo que puedes usarlo para ahorrarte un hub y conectarlo con dispositivos compatibles, una característica interesante para hogares inteligentes con bastantes dispositivos de domótica.

En estos momentos aparece como no disponible y no sabemos si terminará desapareciendo. No obstante, se puede comprar reacondicionado certificado por 89 euros.

Echo Studio

Para los oídos más sibaritas que no necesitan de una pantalla para interaccionar con Alexa, este Echo Studio (199 euros) es la propuesta más ambiciosa de Amazon para los puristas del sonido, rivalizando según nuestra experiencia por modelos que apuesta por la calidad de sonido como el HomePod.

En su interior alberga tres altavoces de rango medio de dos pulgadas, un tweeter de una pulgada y un woofer de 5,25 pulgadas que ofrecen 330W de potencia. Con un DAC de 24 bits y compatibilidad con Dolby Atmos y 360 Reality Audio de Sony, algo que se traduce en una calidad de sonido muy alta, especialmente si tenemos en cuenta su precio.

Además de ser el Echo que mejor suena, también dispone de conectividad avanzada gracias a su compatibilidad con Zigbee, por lo que es un altavoz inteligente sin pantalla para audiófilos y hogares donde abunda la domótica.

Echo Show

Pese a que el Echo Show 10 (2020) es algo así como una renovación de este Echo Show (229 euros), por el momento ambos coexisten en el catálogo de altavoces de Amazon

El Echo Show es un dispositivo que destaca por su gran versatilidad, ofreciendo una propuesta solvente en sonido, la pantalla más grande y conectividad avanzada.

Este Echo Show podría sustituir en funciones a una tablet, ya que dispone de una pantalla de 10 pulgadas de diagonal con resolución HD y FireOS – el sistema operativo de Amazon para sus tablets –, permitiéndote navegar por internet, descargar aplicaciones, ver vídeos o videollamadas

Su arquitectura acústica es al menos tan buena como la del Echo Plus, según pudimos comprobar, por lo que es una candidata para quienes quieran un altavoz para escuchar música, radio, podcasts, etc. con bastante calidad

El Echo Show es el altavoz para quien quiera buen sonido, conectividad completa y una pantalla que por diagonal podría ser la de una tablet, unas dimensiones mucho más cómodas para ver contenido, internet o videollamadas.

Por supuesto, cuenta con el potencial de Alexa y como dispone de conectividad Zigbee, también nos ahorraremos el hub para conectar dispositivos smart compatibles, es decir, que también da la talla para** controlar la domótica del hogar**.

Echo Show 10 (2020)

El nuevo Echo Show 10 (2020) (249,99 euros) mantiene la propuesta del Echo Show a secas pero da una vuelta de tuerca a su diseño para hacerlo más funcional y con más detalles.

Estamos en todo caso ante un altavoz con pantalla todoterreno con gran desempeño en sonido, domótica y videollamadas.

Para los hogares inteligentes, cuenta con soporte para Zigbee para ahorrarnos el hub y así manejar la domótica compatible.

Para visualizar contenido mantiene su pantalla de 10 pulgadas con calidad HD similar a la de una tablet con la que podremos navegar por internet, ver las respuestas de Alexa e incluso ver series y películas en streaming, ya que es compatible con los servicios de Prime Video y pronto lo será con Netflix.

Aunque son varios los modelos con pantalla y videocámara, este dispositivo cuenta con bazas para optimizar la experiencia de las videollamadas: su cámara mejorada de tipo gran angular y 13MP y su pantalla que rota para seguirnos y mantenernos siempre en el centro el plano.

Que el altavoz gire también tiene una ventaja en la acústica, que ya de por sí es buena: ofrece un sonido realmente direccional y de calidad para ambientar una estancia.

Otros dispositivos Echo

Asimismo, es importante destacar que hay dispositivos Echo que estrictamente hablando no son altavoces inteligentes, como los Echo Flex, Echo Input, Echo Auto y Echo Sub, pero que sirven para llevar Alexa a otros lugares o maximizar las funciones de los altavoces inteligentes de Amazon.

Echo Flex

Amazon explica que el Echo Flex (29,99 euros) no es un altavoz, sino un dispositivo con Alexa que integra un reducidísimo driver de 0,6 pulgadas que sí, permite escuchar al asistente de voz de Amazon y tiene la capacidad de ofrecer sonido, pero de una calidad más bien escasa.

La razón de ser del Echo Flex es la de llevar Alexa a lugares como el garaje, pasillo o la cocina, colocándolo directamente en el enchufe de forma discreta.

A partir de aquí podremos interaccionar con Alexa y controlar la domótica compatible con el Wi-Fi y Bluetooth. Un plus para aumentar su funcionalidad son los sensores de movimiento y luces que podemos incrustarle.

Echo Sub

El Echo Sub (130 euros) es un altavoz tonto, es decir, sin Alexa integrada, pero que sirve para conectar a un Echo o Echo Plus y así poder sincronizarlos y así escuchar música en estéreo desde dos altavoces.

En su interior se alberga un woofer de 152 mm con 100 W de potencia que permitirá reforzar los graves y lograr una configuración acústica verdaderamente espacial.

Echo Input

Si tienes un altavoz cualquiera y quieres convertirlo en un altavoz "inteligente" con Alexa, solo necesitas conectarle mediante Bluetooth o jack el Echo Input (39,99 euros). Así mantendrás las características acústicas que ya tenía el altavoz y le añades el potencial del asistente de Amazon.

Echo Auto

Echo Auto (59,99 euros) es la solución de Amazon para trasladar Alexa a nuestros vehículos, una manera fácil y asequible de dotar de un asistente de voz a nuestro coche.

Para ello basta con conectarlo al ordenador de a bordo con Bluetooth o la entrada de audio auxiliar y fijarlo en la rejilla del ventilador.

De este modo podremos usar Alexa para escuchar música en streaming (que escucharemos desde el equipo de altavoces del coche), emparejarlo con sistemas de navegación como Google Maps para llegar a ciertos destinos, preguntar por el tráfico, el tiempo, etc.

Ficha técnica de los Amazon Echo

ECHO DOT (3º gen) Nuevo ECHO DOT (4º gen) ECHO SPOT ECHO SHOW 5 Nuevo ECHO (4º gen) ECHO SHOW 8 ECHO PLUS (2º gen) Echo Studio Echo Show (2º gen) Nuevo Echo Show (3º gen) Echo Sub Echo Auto DIMENSIONES 99 x 99 x 43 mm 100 mm x 100 mm x 89 mm 104 x 97 x 91 mm 148 x 86 x 73 mm 144 mm x 144 mm x 133 mm 200,4 x 135,9 x 99,1 mm 148 x 99 x 99 mm 206 mm de altura y 175 mm de diámetro 246 x 174 x 107 mm 251 x 230 x 172 mm 202 x 210 mm 85 mm x 47 mm x 13,28 mm ALTAVOZ 1,6" 1,6" 1.4" 1 altavoz de 4 W de 42 mm Woofer de neodimio de 76 mm (3") y dos tweeter de 20 mm (0,8") 2 altavoces de 2,0" (52 mm) de 10 W por canal Woofer de neodimio de 3" y tweeter 0.8" 3 medios de 2” (51 mm), 1 tweeter de 1” (25 mm) y 1 woofer de 5,25” (133 mm) 2 altavoces de 2 pulgadas y 10 W, y 1 radiador de bajos pasivo 2 tweeters de 25 mm (1”) y 1 woofer de 76 mm (3”) Woofer de 6" con 100W de potencia No (usa los del coche) ALTAVOCES DUALES BY DOLBY No No No No Sí No Sí Dolby Atmos Sí Sí No No SALIDA DE AUDIO 3,5 MM Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí, y minióptico Toslink No No No Si NÚMERO DE MICRÓFONOS 4 4 4 n.d. 7 4 7 n.d. 8 8 No 8 PANTALLA No No 2,5" con resolución 480x480 5,5" con resolución de 960 x 480 No 8,0” (203 mm) con resolución de 1280 x 800 No No 10,1 pulgadas (256 mm) con resolución de 1280 x 800 10,1 pulgadas (256 mm) HD No CÁMARA No No Sí, VGA Sí, 1 MP con grabación de vídeo HD 720p No Sí, 1 MP No No 5 MP 13 MP No No CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Wifi doble banda 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 y 5 GHz), Bluetooth con perfiles A2DP y AVRCP Wifi doble banda 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 y 5 GHz), Bluetooth con perfiles A2DP y AVRCP Wifi doble banda 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 y 5 GHz), Bluetooth con perfiles A2DP y AVRCP Wifi doble banda 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 y 5 GHz), Bluetooth con perfiles A2DP y AVRCP Wifi doble banda 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 y 5 GHz), Bluetooth con perfiles A2DP y AVRCP. Soporte Zigbee Wifi doble banda 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 y 5 GHz), Bluetooth con perfiles A2DP y AVRCP Wifi doble banda 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 y 5 GHz), Bluetooth con perfiles A2DP y AVRCP Wifi doble banda 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 y 5 GHz), Bluetooth con perfiles A2DP y AVRCP Wifi doble banda 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 y 5 GHz), Bluetooth con perfiles A2DP y AVRCP Wifi doble banda 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 y 5 GHz), Bluetooth con perfiles A2DP y AVRCP. Soporte Zigbee Wifi doble banda 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 y 5 GHz). Bluetooth con perfiles HPF A2DP y AVRCP OTROS También disponible con LED reloj También disponible con LED reloj Cubierta de cámara integrada y botón para activar/desactivar micrófonos y cámara Soporte Zigbee Cubierta de cámara integrada y botón para activar/desactivar micrófonos y cámara Soporte Zigbee Soporte Zigbee Botón para activar/desactivar micrófonos y cámara Botón para activar/desactivar micrófonos y cámara. Soporte Zigbee. Con motor para giro manual y automático Sin soporte Bluetooth, por ser complementario al resto - PRECIO Desde 59,99 euros Desde 59,99 euros 129,99 euros 89,99 euros 99,99 euros 129,99 euros 149,99 euros 199,99 euros 229,99 euros 249,99 euros 129,99 euros 59,99 euros

