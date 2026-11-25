Poquito a poco, el Black Friday toca a su fin. Aunque oficialmente es este viernes, ha sido un mes donde hemos tenido a tiro ofertas en todo tipo de dispositivos. ¿La buena noticia? Todavía tenemos disponibles varias interesantes, aunque no nos queda demasiado tiempo para aprovecharlas. En este artículo nos hemos centrado en PcComponentes y estas son las cinco que más nos gustan.
Portátil Lenovo Legion 5 15AHP11 OLED 15.3" AMD Ryzen 7 250 32GB 512GB SSD RTX 5060 FreeDOS
- MacBook Air M5 por 1.299 euros, precio mínimo histórico para este portátil de Apple.
- Philips OLED + PlayStation 5 por 1.599 euros, pack que incluye un televisor OLED de 55 pulgadas junto a la consola de Sony.
- Philips QLED + PlayStation 5 por 1.259 euros, otro pack que incluye en este caso un televisor de 75 pulgadas.
- Lenovo Legion 5 15AHP11 por 1.379 euros, equipo gaming con RTX 5060 y pantalla OLED.
- Mando Turtle Beach Realmz por 49,99 euros, mando compatible con Xbox y PC a precio mínimo.
MacBook Air M5
Empezamos por este MacBook Air M5, disponible a su precio mínimo histórico: la versión de 13 pulgadas cuesta 1.299 euros. Es un equipo que destaca por ofrecer un rendimiento sobresaliente en un portátil que apenas pesa 1,23 kg, lo que lo hace ideal para viajar con él. Su pantalla, además, cuenta con muy buena calidad y su autonomía llega hasta las 18 horas de uso aproximadamente. Esta versión viene sin cargador, aunque PcComponentes tiene un pack que lo incluye disponible por 1.349 euros.
Apple MacBook Air 13" M5 10 Núcleos 16GB 512GB SSD GPU 10 núcleos macOS Medianoche
Philips OLED + PlayStation 5
Vamos ahora con un pack muy interesante si quieres un nuevo televisor y, a la vez, también te interesa PlayStation 5. Incluye una tele OLED de Philips (modelo 55OLED801/12) de 55 pulgadas, que al utilizar este tipo de panel nos ofrecerá un color negro puro junto a colores vivos y un contraste notable. El televisor, además, cuenta con tecnología Ambilight, que es ideal para ganar en inmersión a la hora de ver contenido o jugar. La tele junto a una PlayStation 5 Slim Digital sale por 1.599 euros.
TV Philips OLED 55OLED801/12 55" 4K UltraHD 120Hz Smart TV + Sony PlayStation 5 Slim Digital Chasis E
Philips QLED + PlayStation 5
Si prefieres un televisor de mayor tamaño (y gastar un poco menos), tienes disponible este otro pack por un poco menos: 1.259 euros (en lugar de los 1.799 euros que cuesta habitualmente). En este caso, tenemos un televisor Philips QLED de 75 pulgadas (modelo 75PUS7810) que es ideal para montarnos nuestro propio cine en casa. También incluye la versión Slim Digital de PlayStation 5, que es la que no tiene lector de discos. Aunque eso sí, cabe recordar que lo podemos comprar por separado.
Philips QLED 75PUS7810 75" Smart TV Titan OS + Sony PlayStation 5 Slim Digital Chasis E
Lenovo Legion 5 15AHP11
Seguimos con un portátil gaming, concretamente este Lenovo Legion 5 15AHP11. Se trata de un equipo pensado para jugar a 1080p a cualquier juego, logrando además un buen rendimiento e incluso usando tecnología como el DLSS. Cuenta con una RTX 5060, 512 GB de SSD y 32 GB de memoria RAM. Además, cabe destacar que su pantalla, que es de 15,3 pulgadas, utiliza panel OLED. Está disponible por 1.379 euros.
Portátil Lenovo Legion 5 15AHP11 OLED 15.3" AMD Ryzen 7 250 32GB 512GB SSD RTX 5060 FreeDOS
Mando Turtle Beach Realmz
Para terminar, tenemos este mando de la marca Turtle Beach. Es un periférico que es compatible tanto con consolas Xbox como con PC, por lo que es muy versátil. Su diseño, transparente y basado en 'Minecraft' le da un toque diferente. Es inalámbrico, cuenta con una autonomía de hasta 40 horas y está disponible por 49,99 euros.
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imágenes | PcComponentes, Apple, Philips, PlayStation, Lenovo, Turtle Beach
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