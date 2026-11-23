Con el mes de noviembre a punto de finalizar, ya podemos ver cómo todas las tiendas tienen sus ofertas del Black Friday activas. El Corte Inglés acaba de dar el pistoletazo de salida a sus ofertas más potentes, rebajando todo tipo de productos electrónicos, como televisores, smartphones, ordenadores portátiles y prácticamente cualquier otro producto de su catálogo.

TV RGB Mini LED 189 cm (75") LG 75MRGB88B6B 4K, Smart TV, AI, MRGB88 - Gris oscuro / Negro Hoy en El Corte Inglés — 999,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Las ofertas estarán disponibles hasta el próximo 29 de noviembre, por lo que tenemos una semana (o hasta que se acabe el stock) para poder disfrutar de estas ofertas. Y aunque hay una gran cantidad de dispositivos rebajados, nosotros hemos hecho una pequeña selección de los que más nos han llamado la atención:

LG 75MRGB88B6B 4K por 999,00 euros, una Smart TV RGB Mini LED capaz de ofrecer colores más vivos.

por 999,00 euros, una Smart TV RGB Mini LED capaz de ofrecer colores más vivos. Sony BRAVIA 6 83A65 por 2.599,00 euros, una opción de alta gama para el que quiera la mejor calidad de imagen.

por 2.599,00 euros, una opción de alta gama para el que quiera la mejor calidad de imagen. Lenovo Legion 5 15AHP11 por 1.899,00 euros, un portátil gaming con la RTX 5070 y Ryzen 7.

por 1.899,00 euros, un portátil gaming con la RTX 5070 y Ryzen 7. ASUS VivoBook 16 F1607CA-MB312W por 699,00 euros, un portátil perfecto para el día a día.

por 699,00 euros, un portátil perfecto para el día a día. Samsung Galaxy S26 Ultra por 1.099,90 euros, la versión de 512 GB de almacenamiento del mejor móvil de Samsung.

LG 75MRGB88B6B 4K

Esta Smart TV destaca por hacer uso de la nueva tecnología RGB Mini LED en su panel 4K de 75 pulgadas. Esta tecnología es capaz de ofrecer una calidad de color superior al Mini LED clásico, llegando incluso a rivalizar con teles OLED. De hecho, en este caso, LG ha incorporado su procesador a8 OLED para potenciar la televisión y sus 2.040 zonas independientes, con las que tendremos una calidad de imagen y un brillo espectaculares. Además, es compatible con todo tipo de tecnologías gaming, para poder aprovechar nuestra consola. Ahora mismo su precio es de 999,00 euros.

TV RGB Mini LED 189 cm (75") LG 75MRGB88B6B 4K, Smart TV, AI, MRGB88 - Gris oscuro / Negro Hoy en El Corte Inglés — 999,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Sony BRAVIA 6 83A65

En el caso de que andemos buscando una televisión premium, pocos modelos mejores podemos encontrar que la Sony BRAVIA 6. Este modelo monta un panel OLED 4K de 83 pulgadas, por lo que es ideal para los que busquen una pantalla grande. Cuenta con la tecnología Triluminos Pro, que es capaz de potenciar los colores y los tonos naturales. Además, es una televisión totalmente optimizada para exprimir la PlayStation 5. Su precio ahora mismo es de 2.599 euros.

TV 83" Sony BRAVIA 6 83A65 OLED 4K HDR, Dolby, Vision/Atmos, Google TV/Cast, Game Menu, Ideal PS5, 120 Hz - Negro Hoy en El Corte Inglés — 2.599,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Lenovo Legion 5 15AHP11

Si lleváis tiempo buscando un portátil gaming, Lenovo es uno de los mejores fabricantes del mercado, y este Legion 5 es una opción interesantísima. La combinación que realizan la NVIDIA GeForce RTX 5070 y el AMD Ryzen 7 250 nos brinda un rendimiento perfecto para aprovechar su pantalla OLED de 15,3" y resolución QHD+ (2.560 X 1.600). Además, a eso hay que sumar los 32 GB de RAM DDR5 y el SSD de 512 GB de almacenamiento que incluye, así como la licencia de Windows 11. Su precio es de 1.899,00 euros

Lenovo Legion 5 15AHP11 Hoy en El Corte Inglés — 1.899,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

ASUS Vivobook 16 F1607CA-MB312W

En el caso de buscar algo que no esté orientado a los videojuegos, el ASUS Vivobook 16 es una de las opciones más equilibradas que podemos encontrar ahora mismo. Monta el Intel Core Ultra 5 225H, un procesador que está potenciado por 83 TOPS, para poder exprimir el uso de la IA local. Su rendimiento será fantástico en cualquier tarea del día a día, en parte gracias a los 16 GB de RAM DDR5 y el SSD de 512 GB. Además, también viene con Windows 11 de fábrica. Su precio es de 699,00 euros.

Portátil ASUS Vivobook 16 F1607CA-MB312W, Intel Core Ultra 5 225H, 16GB, 512GB SSD, 16", W11 - Plata / Gris PVP en El Corte Inglés — 699,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Samsung Galaxy S26 Ultra

Finalmente, si lo que andamos buscando es un teléfono móvil, pocas opciones podemos encontrar mejores que el Samsung Galaxy S26 Ultra. El teléfono de Samsung cuenta con el Snapdragon 8 Elite, así como 16 GB de RAM. Además, su sistema de cámaras es de los mejores del mercado e incluye un stylus con el que poder exprimir las capacidades del teléfono. Y en este caso se trata de la versión de 512 TB de capacidad, espacio más que suficiente para no depender de la nube. Su precio ahora mismo es de 1.099,90 euros.

Móvil Samsung Galaxy S26 Ultra 6,9" Qualcomm Snapdragon 8 Elite - Negro 512 GB + 16 GB RAM PVP en El Corte Inglés — 1.099,90 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | LG, Samsung, Lenovo, Asus, Sony

En Xataka | Mejores tablets en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y siete modelos recomendados

En Xataka | Mejores ordenadores portátiles en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y ocho modelos recomendados