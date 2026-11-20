Domotizar la iluminación del salón o prepara la decoración navideña con luces inteligentes de marca renocida no siempre supone tener que hacer una gran inversión. Dentro de sus promociones semanales, la cadena de tiendas Action tiene en su promoción semanal esta guirnalda de luces inteligente Philips conectada por WiZ de 10 metros por 12,95 euros, en vez de los 17,95 euros que suele costar.

Si no hay una tienda Action en tu ciudad o cuando vayas, esta guirnalda de Philips se ha agotado, en el Black Friday hemos encontrado esta otra rebajada a 18,97 euros. Tiene 10 metros, la puedes controlar desde app móvil y también se sincroniza con música.

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Una tira LED que podrás conectar fácilmente

La gran ventaja de este modelo de Philips (ecosistema WiZ) frente a otras soluciones más caras como Philips Hue es que no requiere ningún puente (bridge) ni concentrador adicional. Basta con enchufarla a la corriente y vincularla directamente a la red WiFi de 2,4 GHz de casa mediante la app gratuita Wiz o por Bluetooth para una configuración inicial rápida.

Sus 10 metros de longitud integran 100 puntos LED multicolores con temperatura e intensidad regulables, permitiendo elegir entre millones de tonalidades RGB o luz blanca cálida y fría según el ambiente.

Desde la app, también es posible programar horarios de encendido y apagado automáticos, activar escenas dinámicas preconfiguradas (como efecto chimenea, fiesta o relajación) y habilitar la sincronización con música para que las luces reaccionen al ritmo del sonido mediante el micrófono del móvil.

Además, es compatible con Alexa, Google Assistant y Siri (solo con atajos) para encenderla, apagarla o cambiar de color con comandos de voz, así como con el estándar Matter. Asimismo, cuenta con certificación IP44, por lo que puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores protegidos como terrazas cubiertas o balcones.

⚡ EN RESUMEN: oferta para guirnalda de luces led philips hoy ✅ LO MEJOR Efectos dinámicos y sincronización con música.

Se conecta directamente al Wi-Fi de casa (2,4 GHz) y por Bluetooth mediante la app WiZ. ❌ LO PEOR Es una guirnalda de cable fino, no una tira LED adhesiva rígida.

Sin control por zonas independientes. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas decorar el árbol de Navidad o el salón con luces inteligentes baratas. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas una tira LED adhesiva para retroiluminar un televisor o escritorio.

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Imágenes | Webedia y Philips

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