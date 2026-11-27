El pasado verano, antes del Mundial de fútbol, se abrió una ventana genial para renovar televisor. Si no la aprovechaste, tienes otra y posiblemente la última del año ahora que estamos en Black Friday. Ya no es solo que haya muy buenas ofertas (que las hay), es que podemos encontrar descuentos en prácticamente todas las gamas que hay. Por eso mismo, nosotros hemos bicheado las principales tiendas y nos quedamos con estas cinco teles rebajadas.

TV OLED 139 cm (55") Philips Ambilight 55OLED820/12 UHD 4K, Dolby Vision y Dolby Atmos, Google TV, Smart TV - Negro PVP en El Corte Inglés — 899,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Samsung Neo QLED QN73H por 708,05 euros, una opción ideal si buscas un televisor de 75 pulgadas.

por 708,05 euros, una opción ideal si buscas un televisor de 75 pulgadas. Philips 55OLED820/12 por 899 euros, televisor OLED de 55 pulgadas con Ambilight.

por 899 euros, televisor OLED de 55 pulgadas con Ambilight. TCL 65C6K Pro por 579 euros, televisor de 65 pulgadas muy equilibrado y con 144 Hz.

por 579 euros, televisor de 65 pulgadas muy equilibrado y con 144 Hz. Philips 50PUS7810 por 289 euros, una opción económica de 50 pulgadas que también cuenta con Ambilight.

por 289 euros, una opción económica de 50 pulgadas que también cuenta con Ambilight. Samsung Micro RGB R95H por 1.495 euros, precio mínimo histórico para uno de los mejores televisores de Samsung.

Samsung Neo QLED QN73H

Empezamos con el QN73H de Samsung, un televisor Neo QLED de 75 pulgadas que es ideal para salones grandes. En este caso, nos podemos hacer con él en la tienda oficial de Samsung por 708,05 euros siguiendo dos pasos: pedir un código de descuento al chat de expertos y utilizando PayPal como forma de pago. Es un televisor que mezcla tecnología QLED con retroiluminación MiniLED y que viene con sistema operativo Tizen OS.

Philips 55OLED820/12

Nos cambiamos ahora a una tele OLED, en este caso la Philips 55OLED820. Es un televisor que hemos visto rebajado en otras ocasiones, pero nunca tanto como en este Black Friday: El Corte Inglés la tiene disponible por 899 euros. Este tipo de panel con diodos autoemisivos muestra un color negro puro junto a un contraste notable y colores vivos, lo que hace que sea ideal para ver pelis o jugar en salones poco luminosos. Además, tiene Ambilight, lo que mejora la inmersión.

TV OLED 139 cm (55") Philips Ambilight 55OLED820/12 UHD 4K, Dolby Vision y Dolby Atmos, Google TV, Smart TV - Negro PVP en El Corte Inglés — 899,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

TCL 65C6K Pro

Una de las mejores ofertas de teles que hemos visto durante las últimas semanas ha llegado viva al Black Friday. Se trata de esta TCL 65C6K Pro, que está disponible actualmente a 579 euros en su versión de 65 pulgadas, una diagonal equilibrada para salones de tamaño medio. También une tecnología QLED con retroiluminación Mini LED y tiene 144 Hz, lo que la hace ideal para jugar. Es compatible con Dolby Vision y trae sistema operativo Google TV.

Philips 50PUS7810

Vamos con la opción más económica de esta selección de ofertas. Se trata de la Philips 50PUS7810, un modelo de 50 pulgadas con tecnología QLED que es perfecta tanto para salones pequeños como para un dormitorio. No tiene retroiluminación MiniLED como otras de esta lista, pero cuenta con Ambilight y está disponible en PcComponentes por 289 euros.

Samsung Micro RGB R95H

Y cerramos con el Samsung R95H, una de las mejores teles de Samsung y uno de sus primeros modelos en incorporar la tecnología Micro RGB. Es la tecnología que más se acerca a las OLED, logrando además un nivel de brillo mucho más alto. Cuenta con tratamiento antirreflejos y también ofrece una experiencia gaming muy top gracias a sus 165 Hz. En este caso, tenemos su versión de 65 pulgadas rebajada hasta los 1.495 euros, su precio más bajo hasta el momento.

Samsung TV Micro RGB R95H 65" 4K Smart TV con IA y Pantalla sin reflejos | Pantalla sin reflejos, Vision AI Companion, Micro RGB Technology, One Connect inalámbrico, Gaming y Cine Hoy en Amazon — 1.495,00 € MediaMarkt — 1.495,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Samsung, Philips, TCL

En Xataka | Mejores televisores en calidad precio. Cuál comprar y siete smart TV 4K recomendados

En Xataka | Las mejores teles para jugar y exprimir tu PS5 o Xbox Series X