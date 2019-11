Tarjetas virtuales: cómo funcionan, cuotas y comisiones y cuáles son las más interesantes

Para muchos, comprar por internet sigue siendo una fuente de dudas. Y no les falta razón: en algunas ocasiones tendremos que proporcionar los datos de nuestra cuenta corriente o los de nuestra tarjeta. Para minimizar el riesgo, bancos y otras entidades financieras han lanzado tarjetas virtuales. ¿Qué las diferencia de las tarjetas de crédito o débito de toda la vida? ¿Cuáles son las más interesantes?

Tarjetas virtuales vs tarjetas clásicas

Las tarjetas virtuales nacieron precisamente para este nuevo – ya no tanto – hábito de comprar por internet. Como su propio nombre indica y a diferencia de las tarjetas tradicionales, no tienen un formato físico. Y esa es, como veremos más adelante, la principal diferencia respecto a las tarjetas prepago. Una ventaja derivada de ello es que no podemos perderlas si se extravía la cartera.

Eso sí, aunque no tengamos ese trozo de cartón en la cartera, sí que dispondremos de la información que solemos encontrar impresa sobre esta: nuestro nombre, el número, fecha de caducidad y el código de seguridad. Exactamente lo mismo que las tarjetas físicas. Precisamente serán esos datos los que usemos en nuestras transacciones online.

Como no hay tarjeta en formato físico, no podremos pasarla por los lectores de las tiendas físicas... a no ser que vinculemos esta tarjeta a plataformas de pago como Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay y similares.

La clave de las tarjetas virtuales es que somos nosotros los que cargamos de forma manual sus fondos, por lo que estos son limitados y controlados. Es decir, si yo quiero comprar un Redmi Note 8 Pro en Aliexpress y su precio es de 173 euros, recargaría esta cantidad de forma puntual para realizar la transacción. Ese sería el dinero máximo que puedo gastar, ni un euro más, ya que no funcionan a crédito.

Como además no están vinculadas directamente a nuestros productos financieros, si alguien intentase robar en nuestra tarjeta y lo consiguiera, solo podría acceder a sus fondos.

Estas tarjetas virtuales ideadas para comprar en internet, también se administran a través de internet, de modo que las recargas y otras operaciones tienen efecto inmediato.

Qué tener en cuenta a la hora de elegir una tarjeta virtual

Como cuando adquirimos cualquier otro producto financiero, es fundamental conocer previamente cuáles son los gastos derivados de tener una tarjeta virtual. Esto es, el coste de contratación, el mantenimiento y si hay comisiones por realizar operaciones.

No obstante, merece la pena preguntar a nuestro propio banco, ya que en algunas ocasiones puede ofrecernos tarjetas virtuales o prepago con buenas condiciones derivadas de nuestra condición de clientes.

Entre las opciones encontramos algunas cuya emisión y mantenimiento es gratuito y otras que cobran por ello. Asimismo, también hay tarjetas virtuales que no cobran por recargarlas.

Como la vamos a usar para comprar, es importante conocer cuál es el límite de fondo y si existe un ingreso mínimo a realizar. Y si la idea es comprar fuera, también prestaremos atención a si existen gravámenes en el cambio de divisa.

Si nos interesa vincularla a una plataforma de pago para usarla en tiendas físicas con nuestro móvil o reloj, también deberemos verificar si es compatible con esta. Otra opción si la queremos para pagar en comercios de forma presencial es optar por la modalidad de tarjetas prepago. Aunque este artículo se centra en las virtuales, también hemos incluido algunas en este formato.

Como sucede con cualquier otra tarjeta, merece la pena echar un vistazo a la protección que ofrecen: envío de SMS, coberturas ante fraudes, seguros, etc., algo que solemos encontrar leyendo la letra pequeña del contrato.

Tarjetas virtuales

A la hora de elegir una tarjeta virtual (o prepago) encontraremos esencialmente productos que provienen de entidades bancarias tradicionales y de compañías fintech en forma de bancos móviles que cubren en mayor a menor medida las funciones clásicas. A continuación, las tarjetas virtuales más interesantes y sus principales particularidades.

Bankia Virtual BBVA e-Cash Banco Santander Cybertarjeta prepago La Caixa eCard Openbank Bnext Revolut Rebellion Boon Comisión apertura gratis (clientes) gratis (clientes) gratis (clientes) gratis (clientes) gratis (clientes) gratis (clientes) gratis (clientes) gratis (clientes) gratis (clientes) Comisión mantenimiento gratis gratis gratis si hacemos 3 compras/año. Sino 9 euros 10 euros gratis gratis gratis gratis gratis Cuota recarga gratis gratis gratis 1% comisión gratis gratis gratis gratis gratis Límite recarga 1.500 euros 600 euros De 6 a 1.650 euros 1.500 euros De 1 a 3.000 euros Hasta 3000 euros (si la cargamos desde otra tarjeta el importe mínimo son 25 euros) n.d. n.d. 250/5.000 euros

Tarjeta Virtual Bankia

Bankia dispone de una tarjeta virtual específica, la cual cumple todos los requisitos anteriormente listados: no tiene soporte físico y funciona con sistema prepago. No tiene cuotas ni comisiones, pero has de ser cliente de esta entidad para solicitarla.

Lo máximo que podremos recargar son 1.500 euros, pero podremos gastar lo que queramos, por lo que si tenemos intención de comprar por ejemplo algo de 3.000 euros, podremos realizar dos recargas. Este cargo de dinero es instantáneo a través de otros productos del mismo banco, como la cuenta u otras tarjetas.

Tarjeta Virtual BBVA

BBVA dispone de una tarjeta virtual, si bien también tiene una tarjeta prepago que podremos usar de forma similar, pero con formato fisico: la "Antes BBVA", disponible también en versión joven.

Como su nombre indica, la tarjeta Virtual de BBVA no tiene soporte físico y pueden solicitarla los clientes de este banco sin gastos de emisión, mantenimiento, cuotas o comisiones. Para contratarla basta con el email y un número de identificación personal.

El importe máximo de recarga es de 600 euros y podrá realizarse tanto desde cajeros, teléfono, internet, apps o la oficina

Tarjeta e-Cash del Banco Santander

Los clientes del Banco Santander también tienen a disposición en su entidad la tarjeta prepago virtual e-Cash. Esta tarjeta emitida por Mastercad es gratuita durante el primer año y, si hacemos tres compras durante este, no pagaremos comisión de mantenimiento. En caso contrario deberemos abonar 9 euros.

Recargar la tarjeta es gratis, pudiéndolo hacer desde la app, por teléfono, las oficinas y los productos financieros de este banco. Eso sí, no podremos ingresar menos de 6 euros ni más de 1.650 euros.

Cada vez que realicemos una transacción, recibiremos un código SMS para autorizarla. También incluye un seguro de accidentes de hasta 120.000 euros.

Cybertarjeta de prepago La Caixa

En La Caixa existen dos productos similares en cuanto a características: una tarjeta prepago y una virtual. En ambos casos, aunque seamos clientes, incluyen una serie de gastos por tenerlas y usarlas.

La primera es la VISA Money, una tarjeta prepago gratis durante el primer año (10 euros los siguientes) que admite recargas de hasta 1.500 euros para compras en comercios físico y en internet.

Si lo que queremos es estrictamente una tarjeta virtual, entonces nos resultará más interesante la Cybertarjeta de prepago. Es gratis durante el primer año y, como sucede con la modalidad física, tiene un coste anual de 10 euros.

Cada vez que recarguemos la tarjeta tendremos que abonar una comisión del 1%, algo que podremos hacer de forma instantánea desde cajeros, banca virtual y oficinas. Incluye servicio contra el fraude y robo.

eCard de Openbank

La eCard de Openbank es una de las tarjetas más interesantes a nivel de coste y prestaciones, aunque requiere que seamos clientes.

Ees gratis y sin comisiones tanto para la emisión como para el mantenimiento o la recarga, algo que podremos hacer a partir de un euro hasta 3000 euros desde cajeros del Banco Santander u online. Incluye seguro de accidentes gratis y servicio de alertas por SMS gratis.

Bnext

Bnext es una fintech española que funciona de forma similar a un banco, esto es, ofreciéndonos una cuenta y tarjetas de crédito y débito, todo ello a través de su aplicación. Las tarjetas de este banco son especialmente interesantes para viajar, ya que permite sacar dinero de cajeros devolviendo comisiones.

Si nos creamos una cuenta en Bnext, dispondremos de su tarjeta prepago emitida por VISA a la que podremos realizar transferencias desde una cuenta u otras tarjetas, en el primer caso sin tope mínimo y en el segundo a partir de 25 euros. Su emisión y primer año de uso es gratis y no existe una cuota por renovarla. Su límite son 2.000 euros por mes natural.

Revolut

Revolut sigue la estela del anterior como banco móvil, ofreciendo servicios como el trading con criptomonedas. Además, es compatible con Apple Pay.

Es posible ser cliente de Revolut en tres modalidades: la gratuita, la "Premium" (7,99 euros/mes) y la "Metal" (13,99 euros/mes), si bien en la versión gratis nos ofrecen la tarjeta prepago Revolut Standard en formato virtual con opción de convertirla en física.

Además de pagar compras por internet, la Revolut Standard permite retirar gratis hasta 200 euros en cajeros automáticos (después un 2%) y aplica el tipo de cambio sin comisiones en operaciones como sacar dinero o pagos en el extranjero, por lo que es muy interesante para viajes.

Así, podremos gastar, transferir o intercambiar dinero al tipo de cambio interbancario hasta 6.000 euros gratis (después comisión del 0,5%), realizar transacciones al tipo de cambio interbancario o realizar transferencias globales sin comisiones. Si optamos por modalidades Premium y Metal, sube el importe de las retiradas en los cajero, ofrecen reembolsos en pagos y acceso a seguros entre otras características.

Rebellion

Rebellion es otro banco móvil que ofrece tarjeta prepago compatible con Apple Pay y Google Pay. Existen dos modalidades, una gratuita y otra premium de pago, si bien esta todavía no está disponible en España.

Al crearte la cuenta tendrás acceso a una tarjeta virtual emitida por Mastercard que tiene asociado un número de tarjeta y un número de cuenta. La emisión y mantenimiento de la tarjeta virtual es gratuita y, si queremos convertirla en física su coste es gratis igualmente.

Como leemos en sus términos y condiciones, podremos gastar hasta 3.000 euros al mes y realizar hasta 20 compras diarias. En caso de comprar en otra moneda, se aplica el tipo de cambio de cambio fijado por Mastercard.

Con esta cuenta gratis también podremos sacar dinero o realizar transferencias (a cualquier lugar del mundo) sin coste hasta 500 euros mensuales en ambos casos, lo que la hace una opción interesante también para viajes.

Boon

La fintech Boon ofrece dos planes, una básico y otro más premium – ambos gratuitos – con funciones adicionales como la posibilidad de pagar en todo el mundo, enviar dinero a otros usuarios de la plataforma o recargar cuentas desde cualquier cuenta bancaria.

En ambos casos, se ofrece una tarjeta prepago virtual de Mastercard gratis y sin comisiones de mantenimiento o recarga. Eso sí, los límites de saldo o de traspasos son superiores en la modalidad Plus.

Así, mientras que en la sencilla podremos tener un saldo máximo de 250 euros, en la más completa alcanza los 5.000 euros, exactamente la misma cifra que podemos cargar mensualmente.

En la web de Boon se detalla de forma muy clara las condiciones de cada una.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.