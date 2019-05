BNext: qué es, qué límites tiene y cómo funciona

Vamos a explicarte qué es exactamente BNext, un servicio que te ofrece productos similares a los de la banca tradicional, pero que realmente no es un banco. Esto hace que la fintech tenga algunas limitaciones con respecto a tu banco común, y también vamos a explicarte cuáles son para que entiendas por qué no puedes utilizarlo como cuenta principal.

Este tipo de productos financieros pueden ser difíciles de entender, pero vamos a intentar explicarlo de una manera sencilla. Empezaremos con la explicación de qué es exactamente, y luego seguiremos enumerándote sus límites. Por último te diremos cómo funciona, explicándote de paso qué necesitas para crearte una cuenta.

¿Qué es BNext?

BNext es una empresa española financiera de nueva generación, a las que comúnmente se conoce como fintech. Su objetivo es el de ofrecerle a los consumidores unos servicios y productos que traducionalmente suelen ofrecer los bancos, como tarjetas de crédito, débito y monedero prepago, pero sin llegar a ser técnicamente un banco.

En palabras de Alfonso Sainz de Baranda, Chief Growth Officer (CGO) o responsable de alineación interna de BNext, "Bnext no es un banco. Así que todos aquellos que están hartos de cómo los bancos tradicionales les tratan pueden dejar de usar bancos - sin tener que volver a funcionar solo en metálico - y venirse con nosotros".

Vamos, que lo que está haciendo esta empresa es intentar diferenciarse de los bancos, aunque ofreciendo los mismos servicios de cara al usuario. Según explican, la principal diferencia es que no hacen negocio con tu dinero reinvirtiéndolo, ni cobran comisiones como hace la banca tradicional. Tal y como dicen, en lugar de reinvertir dinero sus ingresos vienen de las comisiones que le cobran a los proveedores cada vez que los usuarios contratan un servicio financiero.

Detrás de BNext hay inversores bastante potentes, todos ellos internacionales. Según los datos facilitados por la propia compañía cuentan, entre sus accionistas, con Founders Future, Pipeline Capital Partners, Tekton Ventures y Andreas Mihalovits. Hay bastantes otros inversores, pero según la empresa no pueden ser revelados.

En cuanto a los servicios que ofrecen, son los más comunes de las entidades bancarias de cara al usuario final, pero centrándose en ofrecer una experiencia de uso sencilla y fácil de entender. De esta manera, como ya te he contado, ofrecen varios tipos de tarjetas de pago, y se puede enviar, recibir y solicitar dinero sin IBAN.

Para que lo entiendas de forma sencilla, y siempre salvando las distancias entre ambas, es una especie de Paypal avanzado con tarjetas físicas. Además, tu tarjeta la puedes activar y desactivar desde la aplicación, algo que puede ser útil e interesante para cuando te das cuenta de que has hecho compras en una web dudosa, y quieres prevenir que se utilice tu tarjeta.

BNext también ofrece otros servicios como préstamos, la compra de divisas extranjeras, seguros, asesoría financiera, hipotecas y planes de inversión. También puedes sacar dinero de cajeros, y la empresa te promete devolverte el dinero de las comisiones por esas extracciones.

En el extranjero la tarjeta también tiene sus ventajas. Permite pago sin comisiones por cambio de divisa (hasta 2000 euros al mes), y hasta 3 extracciones de dinero en cajeros sin comisiones (excepto la comisión del cajero, si la hay; aquí ayudan a encontrar cajeros sin comisiones). Eso sí, como todos los neobancos incipientes, en realidad BNext no está ofreciendo una cuenta bancaria como tal y esto tiene limitaciones.

Qué limitaciones tiene

EN el manejo de su aplicación, BNext siempre hará que te dé la impresión de que tienes una cuenta bancaria. Sin embargo no es así, el dinero se deposita en una Entidad de Dinero Electrónico, y esto tiene alguna pequeña ventaja y grandes desventajas.

La ventaja es que el dinero está depositado al 100%, es decir, no invierten con él. En teoría, esto quiere decir que el dinero está seguro, y que siempre puedes contar con él al tener un coeficiente de caja del 100%. Sin embargo, también debes saber que las Entidades de Dinero Electrónico también pueden quebrar, y que en ese caso habría que ver qué pasa con el dinero al no estar protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos. En realidad el dinero de BNext está depositado en el Banco Santander en una cuenta escrow fuera de balance, así que los saldos están bastante seguros.

En cuanto a los inconvenientes, el primero y principal es que no se pueden domiciliar recibos, por lo que una cuenta BNext no la podrás utilizar como tu cuenta principal. BNext tampoco permite retirar saldos a otro banco, lo que quiere decir que el dinero que metas en su cuenta lo puedes ver, gastar o enviar a otros clientes de BNext, pero no lo puedes transferir a la cuenta de un banco.

Según nos dijo Alfonso Sainz de Baranda a principios de año, esta limitación está cerca de desaparecer "estamos trabajando para poder ofrecer servicios bancarios completos en la cuenta Bnext. Todavía es pronto para saberlo con certeza, pero creemos que a lo largo del primer semestre del año que viene podremos tener sorpresas".

Tampoco ofrece servicios bancarios algo avanzados, como préstamos, hipotecas, inversión, seguros, cheques, cheques bancarios y otras cientos de cosas que un banco normal nos puede facilitar. En vez de eso, nos ofrece una especie de marketplace donde podemos contratar alguno de estos elementos a terceros, pero no directamente a ellos.

Cómo funciona

BNext funciona íntegramente a través de su aplicación móvil, disponible tanto para Android como para iOS. Su funcionamiento es parecido al de otros bancos online que está lanzando la banca tradicional, sólo que al no ser exactamente un banco los requisitos para abrirte una cuenta son bastante menores.

Una vez instalada la aplicación, tendrás que registrarte con tu número de teléfono, tu nombre y correo electrónico, y tu DNI o NIE, aunque no podrás abrirte una cuenta con pasaporte. También tendrás que hacer un ingreso de al menos 25 euros. Se pueden crear cuenta menores de edad de más de 14 años con el permiso de sus tutor legal. Una vez creas la cuenta, un proceso de unos 5 o 10 minutos, ya podrás solicitar tu tarjeta y empezar a ingresar dinero para usarlo.

En la aplicación de BNext aparecen de forma clara los ingresos, envíos de dinero y gastos de la tarjeta, de una forma muy visual y sencilla. Los gastos también los podrás agrupar en diferentes categorías para que lleves un control organizado de tu dinero.

Desde la aplicación también podrás controlar tu tarjeta, activarla y desactivarla, y controlar y gestionar cualquier producto financiero que contrates. También podrás vincular tus otras cuentas bancarias en la app para poder saber el dinero que tienes en total sin tener que andar alternando entre diferentes apps.

Como otros servicios similares, BNext también ofrece promociones puntuales, e incluso tiene un sistema de puntos que vas ganando al utilizar este servicio. Estos puntos podrás canjearlo por dinero que puedes utilizar en compras, como por ejemplo para pagar una suscripción de Spotify. o hacer compras con Uber Eats.