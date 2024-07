Solo hoy puedes llevarte el set de enchufes inteligentes de Lidl que triunfa mucho más barato

Lidl quiere que iniciarnos en la domótica sea barato y es por eso por lo que cuenta con numerosos dispositivos para crear nuestro hogar conectado. Uno de los más vendidos es el set de tres enchufes inteligentes Ledvance que, ahora, puedes conseguirlo por 26,39 euros pero solo durante hoy.

Comprar pack de tres enchufes inteligentes Ledvance al mejor precio

Con un precio habitual de 44,95 euros, este pack de tres enchufes inteligentes de Lidl estaba ya rebajado a 32,99 euros, aunque hoy puede salirte más barato. Si aplicas el código LIDLDAYEXTRA te los puedes llevar con un descuento extra del 20%, quedándose en 26,39 euros.

Como hemos dicho, este pack viene con tres enchufes inteligentes de la marca. Cada uno de ellos es capaz de soportar hasta 2.300 W / 10 A. Se conectan a la red WiFi de tu hogar y lo puedes controlar a través de la app de la firma, que está disponible tanto para Android como iOS.

Puedes controlarlos a través de comandos de voz, ya que son compatibles con los asistentes de voz Alexa y Google Assistant, por lo que podrás apagar y encender dispositivos electrónicos y electrodomésticos sin moverte del sofá.

Miden 8 x 4,9 x 5,9 cm por lo que una de las principales pegas que se le podrían encontrar es que puede resultar algo dificultoso colocar dos enchufes de forma contigua o en una regleta. Aunque esto no quita que sean una buena inversión (además de barata) para iniciarte en la domótica en tu hogar.

Si no llegas a tiempo para hacerte con este chollo de Lidl, no te preocupes porque hemos encontrado una alternativa en Amazon. Se trata de este pack de dos enchufes inteligentes TP-Link Tapo P100, compatibles con Alexa y Google Assistant y que no necesitan Hub y puedes conseguir ahora por 17,90 euros.

