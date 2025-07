Siempre he querido montar un cine en casa y con este proyector 4K se puede hacer hasta en el jardín

Siempre me ha interesado la idea de tener un proyector en casa, pero hay que tener en cuenta demasiadas cosas. Y los precios tampoco ayudan: los que ofrecen resolución 4K y un buen nivel de brillo... suelen estar por las nubes. Pero durante el Prime Day la cosa ha cambiado en cierto modo, ya que aunque no es especialmente barato, el Xgimi Horizon Pro sí que tiene un buen descuento. Por 759 euros no sólo hablamos de un proyector casi a mitad de precio (cuesta 1.299 euros), sino que es supercompleto para tener una gran experiencia de cine en casa.

Nunca lo había visto tan barato

El Xgimi Horizon Pro es el proyector perfecto para montar un cine en casa —de hecho, es de los pocos que compraría para este objetivo—. Es bastante compacto y cuenta con tecnología DLP. Además, también ofrece una resolución 4K y es compatible con los formatos HDR10 y HLG.

Por otro lado, uno de los puntos clave de este proyector es que ofrece un brillo de 1.500 lúmenes ISO, una cifra que lo convierte en un modelo perfecto tanto para utilizarse dentro de casa como en el jardín o terraza ofreciendo así una experiencia de imagen muy buena.

En cuanto a otras características, viene con sistema operativo Android TV, permite proyectar imagen de 40 y 200 pulgadas, cuenta con corrección de Keystone automático, también con enfoque automático y alineación inteligente de pantalla e incluye altavoces Harman Kardon de 16W que son, además, compatibles con Dolby Digital Plus.

