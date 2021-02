El robot aspirador de Lidl no es la única opción por menos de 150 euros: 5 alternativas baratas que dan mucho por poco dinero

Lidl lo ha vuelto a conseguir. Después del éxito de su Thermomix low cost (una historia que terminó en los juzgados y con final amargo para la cadena de supermercados) , su panificadora o incluso de este smartphone barato de Gigaset que voló en poco tiempo, su robot aspirador friegasuelos de Silvercrest ha seguido el mismo camino que los anteriores arrasando en ventas.

¿Qué tiene este robot aspirador para ser un bestseller? Se trata de un modelo básico que destaca por su versatilidad, ya que puede aspirar suelos duros y moquetas de pelo corto y fregar el suelo, con navegación aleatoria, potencia de aspiración de 1.200 pascales y una autonomía que ronda las dos horas. Su gran reclamo es su bajo precio, ya que estaba disponible por 129,99 euros + gastos de envío.

Si no has llegado a tiempo, no te preocupes: hay alternativas para la limpieza del hogar low cost a la altura del robot aspirador de Lidl que todavía puedes comprar a un precio similar.

Conga 1090 Connected Force

Atendiendo a su ficha técnica, este Conga 1090 Connected Force es la opción más completa en su rango de precios, ya que comparte características con el modelo de Lidl como la navegación aleatoria (habitual por otro lado en la gama de entrada), dispone de función de aspiración (a 1400 Pascales) y fregado de suelo.

Pero además cuenta con un cepillo especial para mascotas y dispone de conectividad, de modo que puedas usarlo con los asistentes de voz Alexa y Google Assistant y puedes controlarlo desde el móvil

Cecotec Robot aspirador y fregasuelos Conga 1090 Connected Force, App Control, Aspira, Barre, friega y Pasa la mopa, 1400 Pa, Cepillo Especial para Mascotas, Fregado Inteligente, Alexa & Google Assist Hoy en Amazon por 149,00€ PVP en PcComponentes 149€

CREATE IKOHS NETBOT S15

El IKOHS NETBOT S15 es un viejo conocido dentro de los robots aspiradores low cost, ya que es un bestseller habitual en Amazon.

Tanto es así que en Xataka lo hemos probado a fondo para descubrir sus virtudes y defectos. Una de sus bazas es precisamente su alta relación calidad precio, la posibilidad de aspirar y fregar, su potencia de succión de 1.500 pascales, autonomía aproximada de dos horas, sistema de filtro HEPA y la posibilidad de controlarlo tanto desde el mando como con asistentes de voz o desde la app. Completísimo dentro de la gama de entrada.

CREATE IKOHS NETBOT S15 - Robot Aspirador y Fregasuelos 4 en 1, mapeo navegación Inteligente y App, Barre, aspira, friega y Pasa la mopa, Especial Mascotas, Suelos Duros y Alfombras (Negro-Turquesa) PVP en PcComponentes 149€ Hoy en Amazon por 154,95€

Hoover H-GO 300

Hoover es una de esas marcas clásicas en aspiración gracias a su veteranía y buen hacer en el sector, especialmente en soluciones de trineo, pero también dispone de modelos en forma de robot aspirador como este Hoover H-GO 300, que comparte bastantes bazas con el modelo de Lidl y algunas ausencias como la del fregado, ya que con esta versión solo podrás aspirar (por 10 euros más está disponible la versión conectada con accesorio fregador).

El Hoover H-GO 300 cuenta con una batería que le proporciona una autonomía de 120 minutos según la marca, con navegación aleatoria, mando a distancia para controlarlo o programarlo.

Conga 1090

No obstante, quizás prefieras un modelo más sencillo que puedas controlar con la sencillez y eficacia de un mando a distancia.

Si es el caso, la versión Conga 1090 es más asequible y como el anterior, sirve para aspirar, fregar y pasar la mopa, cuenta con una capacidad de aspiración de 1.400 Pa, cepillo para mascotas y una gran autonomía de 160 minutos (según Cecotec)

Cecotec Robot aspirador y fregasuelos Conga 1090. Aspira, Barre, Friega y Pasa la Mopa, iTech Space, 5 Modos, 1400 Pa, Detecta obstáculos, Cepillo Mascotas, 160 min Autonomía Hoy en Amazon por 139,00€ PVP en FNAC 143€

Conga 990 Vital

En la gama de entrada de Cecotec se ubica este Conga 990 Vital que comparte precio y muchas prestaciones con el robot aspirador de Lidl.

Se trata un robot aspirador y friegasuelos que también puedes usar para pasar la mopa. Como los otros modelos de Cecotec de esta selección ofrece una potencia de succión de 1.400 pascales.

Para mayor sencillez, podrás usarlo desde el botón del robot o con mando a distancia, con funciones como la de la programación.

