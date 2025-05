Si renovase monitor gaming, tengo claro que este sería el indicado: es OLED, ultrapanorámico y cuesta menos que nunca

Los monitores gaming con tecnología OLED han llegado para quedarse. En mi caso, tengo un monitor IPS de Samsung con el que estoy bastante contento, pero he de reconocer que he visto las virtudes de la tecnología OLED y el salto es grande. Tengo muy claro que, teniendo en cuenta mi PC gaming y el precio que tiene ahora mismo, este sería el monitor que me compraría: es el OLED G8 de Samsung y El Corte Inglés lo tiene rebajado hasta los 767,20 euros.





Es un monitor gaming bestial para jugar a 1440p

Lo primero que hay que valorar en este caso es la oferta. Se trata de uno de los mejores monitores que tiene Samsung en su catálogo cuyo PVP era de 1.099 euros. Con esta oferta, nos podemos ahorrar más de 300 euros en un monitor bestial. No solo lo es por su tamaño (es ultrawide y tiene 34 pulgadas), sino porque su panel usa la tecnología OLED de Samsung que es de las mejores que hay.

Estos dos puntos son los dos que más destacan del monitor, aunque no son las únicas cosas que debemos de tener en cuenta. Además, tiene una tasa de refresco de 175 Hz, resolución 3440 x 1440 píxeles y un tiempo de respuesta de 0,1 ms, lo que lo hace, evidentemente, ideal para gaming.

Como ocurre con otros monitores de la línea Odyssey de Samsung, este OLED G8 también cuenta con Gaming Hub y otras funciones interesantes como Core Lightning+, que nos permitirá tener una iluminación en la parte trasera del monitor para aumentar la inmersión en los videojuegos. Todo esto hace que sea un monitor gaming bestial para alguien como yo, cuyo PC gaming está pensado para esta resolución. Por poco menos de 770 euros, una gran opción para nuestro setup.

Imágenes | Xataka, Samsung

