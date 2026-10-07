Remate final de la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon con descuentos de hasta el 57 % en tecnología

La Fiesta de Ofertas de Amazon termina en apenas unas horas. En esta ocasión ha sido una promo corta, pero eso no quita que hayamos podido acceder a un montón de ofertas en tecnología. La buena noticia es que, pese a que muchos chollos han volado, todavía tenemos un buen montón disponibles. Por eso mismo, os hemos hecho una selección de los cinco más destacados que hemos encontrado ahora mismo.
TCL 65T8D 65 Pulgadas QD-Mini LED 4K HDR10+ Smart TV Gaming 144Hz VRR
- Fire TV Stick 4K Plus por 36,28 euros, ideal para una tele sin sistema operativo o si no te convence el que tiene de serie.
- Google Pixel 11 Pro por 1.151 euros, mínimo histórico para la versión con 512 GB de este teléfono.
- TCL 65T8D por 599 euros, un televisor QD-Mini LED de 65 pulgadas ideal para ver pelis o para jugar.
- Lenovo Legion 5 Gen 11 por 879 euros, un portátil económico con pantalla OLED.
- Kindle Colorsoft Signature Edition (2024) por 199 euros, muy buen precio para este lector electrónico que permite leer a color.
Fire TV Stick 4K Plus
Empezamos por uno de los dispositivos más populares de Amazon: el Fire TV Stick, en este caso el modelo 4K Plus. Como su nombre indica, permite reproducir contenido 4K y es compatible tanto con Dolby Vision como con HDR10+ y Dolby Atmos. Es muy interesante para 'revivir' un viejo televisor o si no te gusta el sistema operativo de uno más moderno. Ahora mismo tiene uno de sus mejores precios: 36,28 euros.
Amazon Fire TV Stick 4K Plus, compatible con Wi-Fi 6, Dolby Vision, Dolby Atmos y HDR10+, encuentra series más rápido con Alexa+
Google Pixel 11 Pro
Seguimos con el Pixel 11 Pro, un móvil que, pese a llevar poco disponible, ya tiene un buen descuento. Este dispositivo es firme candidato a ser uno de los mejores teléfonos compactos de 2026 gracias a su pantalla de 6,3 pulgadas con resolución 1,5K, a su software y especialmente a su sistema de cámaras. Esta versión del mismo, que tiene 512 GB de almacenamiento, está disponible por 1.151 euros.
Google Pixel 11 Pro – Smartphone Android Libre - Gris Niebla, 512GB
TCL 65T8D
También tenemos televisores esta Fiesta de Ofertas de Amazon como este TCL 65T8D. Se trata de una tele con 65 pulgadas, ideal para habitaciones grandes o de tamaño medio. Utiliza tecnología QD-Mini LED, por lo que podemos esperar una buena calidad de imagen y un nivel de brillo elevado. Además, tiene una tasa de refresco nativa de 144 Hz, lo que hace que sea ideal para jugar. Está disponible por 599 euros.
TCL 65T8D 65 Pulgadas QD-Mini LED 4K HDR10+ Smart TV Gaming 144Hz VRR
Lenovo Legion 5 Gen 11
Si buscas un portátil gaming y quieres algo económico, este Lenovo Legion 5 Gen 11 puede encajarte muy bien. Es un equipo con una RTX 5050, tarjeta gráfica de la última generación de NVIDIA y que es compatible con el DLSS 5. Además, cuenta con un procesador Ryzen 7 250, 16 GB de RAM y 512 GB de SSD. Pese al precio tan asequible que tiene ahora mismo (879 euros), tiene una pantalla OLED de 15,3 pulgadas con 165 Hz.
Lenovo Legion 5 Gen 11 - Portátil Gaming IA 15.3" OLED (AMD Ryzen 7 250, NVIDIA GeForce RTX 5050, 165Hz, 16GB RAM, 512GB SSD, Wi-Fi7, Sin Sistema Operativo) QWERTY Retroiluminación RGB, Español-Negro
Kindle Colorsoft Signature Edition (2024)
Y terminamos con otro dispositivo de Amazon, en este caso con el Kindle Colorsoft Signature Edition. Se trata del modelo de 2024, que, aunque pierde algunas mejoras con respecto al nuevo modelo, tiene actualmente un auténtico preciazo: sale por 199 euros, mientras que el nuevo cuesta 329,99 euros. Es ideal si tienes pensado leer a color cómics o revistas, teniendo además este modelo 32 GB de almacenamiento.
Kindle Colorsoft Signature Edition (32 GB) de Amazon (modelo de 2024) | Con pantalla a color, luz frontal autorregulable, carga inalámbrica y gran duración de la batería | 32 GB
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imágenes | Amazon, Google, TCL, Lenovo
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