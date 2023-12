Es el reloj deportivo Garmin con mejor valoración de los usuarios en Amazon, tiene una gran resistencia y cae a precio mínimo

Cuando hablamos de relojes deportivos, un nombre se nos viene a la cabeza como gran referente de este tipo de dispositivos: Garmin. El fabricante estadounidense ofrece una gama amplísima y muy variada para todo tipo de deportistas y aventureros. El Garmin fénix 7X Pro Solar es uno de sus wearables más ambiciosos y también el mejor puntuado por sus compradores en Amazon. Ahora, además, lo encontramos a su precio más bajo en la plataforma: 712,49 euros.

Esta versión del Garmin fénix, la más potente, tiene un precio oficial en Amazon de 949,99 euros y contaba con un coste anterior de 759,99 euros. Ahora, con el descuento de 47 euros respecto a su precio anterior y de 237 euros frente a su coste inicial se queda en los actuales 712,49 euros. El envío es gratis y rápido para usuarios Prime o aquellos que aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes al hacer el pedido.

Enfocado en los deportistas y aventureros más exigentes, dispone de una lente Power Glass para una pantalla táctil de 1,4 pulgadas con visibilidad a la luz del sol, la cual es transflectiva, con 280 x 280 puntos de resolución y con memoria a nivel de píxeles (MIP).

En cuanto a su bisel, nos encontramos que está fabricado en acero inoxidable y monta una carcasa de polímero reforzado con fibra y cubierta trasera de acero. Soporta una presión de 10 atmósferas que lo hacen sumergible hasta 100 metros de profundidad. Además, cumple los estándares militares en cuanto a resistencia térmica, golpes y estanqueidad.

Referente a su batería, es importante recalcar que los tiempos de autonomía que ofrece variarán en función de factores como la frecuencia de uso que le demos o el modo que estemos utilizando, pero para crearnos una referencia, alcanza hasta 37 días en modo reloj inteligente, 122 horas en modo GPS y 139 días en modo GPS Expedition. A todo esto, añade un plus utilísimo para una gran parte de sus potenciales usuarios: carga solar.

Dispone de una memoria/historial de 32 GB y entre sus múltiples sensores, encontramos brújula, acelerómetro, barómetro, altímetro o termómetro. De cara a medir nuestro rendimiento físico, disponemos de sensor de frecuencia cardiaca, monitorización de la respiración, del oxígeno en sangre SpO2, del estrés, pulsioximetría, del sueño y algunos más.

Todo sin olvidar aspectos como la música, ya que cuenta con la posibilidad de descargar canciones y listas de reproducción desde Spotify, Deezer o Amazon Music y escucharlas desde el reloj sin necesidad de llevar con nosotros el teléfono móvil debido a que nos ofrece la opción de conectarle unos auriculares inalámbricos vía Bluetooth.

La multitud de modos deportivos preinstalados con los que viene le hacen ajustarse a muchísimos perfiles de deportistas. También cuenta con TopoActive, con el que podremos descargar una gran cantidad de mapas, que se actualizarán cuando se conecte el reloj al WiFi para que podamos contar con todas las rutas que queramos gracias a las tecnologías de geoposicionamiento GPS, GLONASS y Galileo.

Aparte del mencionado Bluetooth, podemos conectarlo de forma inalámbrica mediante Wi-Fi y ANT+. También podremos recibir notificaciones directamente en el reloj y pagar con él gracias a Garmin Pay.

"Muy buena calidad", por Alberto (5/5 estrellas)

Para mí es uno de los mejores relojes inteligentes disponibles en el mercado. El reloj cuenta con una batería de gran capacidad que dura varios días, lo que lo convierte en una excelente opción para aquellos que buscan un dispositivo de uso prolongado sin tener que cargarlo constantemente.



Permite cargar y seguir rutas, así como descargar aplicaciones de su propio store, lo que lo convierte en un dispositivo muy versátil. Además, el reloj es resistente al agua, lo que significa que puede ser utilizado en diferentes condiciones climáticas y para una variedad de actividades acuáticas.



El dispositivo también cuenta con una pantalla clara y brillante que es fácil de leer incluso bajo la luz del sol, lo que es especialmente útil para aquellos que disfrutan de actividades al aire libre. El GPS integrado y los sensores de frecuencia cardíaca y oxígeno en sangre son precisos y confiables, lo que permite un monitoreo eficaz de la salud y la actividad física.



En cuanto al tamaño, me decidí por el 7 porque mi muñeca no es muy grande, creo que el 7S sería demasiado pequeño para mí.

"Si descargas el mapa de Europa te quedas con 1,5 GB de memoria disponible, siempre y cuando puedas", por Rafael (3/5 estrellas)

Escribo esta reseña por si a alguien le resulta de utilidad.



Hay unas cuantas reviews que cuentan las maravillas de este reloj, no las niego, voy a centrarme en mi experiencia.



El principal motivo de su adquisición fue su funcionalidad y precisión GPS. Te permite conectarlo por WIFI y descargar los mapas. Mi primera sorpresa es que tienes disponibles 13GB y el mapa de Europa ocupa 11,5 GB, es decir, te vas a quedar con 1,5 GB para todo lo demás (música, tracks,....etc).



No hay posibilidad de descargar sólo el mapa de España, te comes el de toda Europa. Ahora viene la segunda parte, que seas capaz de descargarlo.



Configurada la WIFI y conectado, ya que lo exige para la descarga, lo dejé toda la noche descargando los 11,5 GB. Por la mañana el reloj estaba bloqueado con la pantalla fija. No iba ningún botón, ni pantalla táctil, nada. Tras "reiniciarlo", buscando como hacerlo, vi que se había descargado un 1% de mapa.



El resto es un prueba y ensayo continuo, con dos routers diferentes, leyendo foros de Garmin (aunque hablasen de versiones anteriores 5X, 6X). Llegué a dejar un router exclusivo para la conexión WIFI del dispositivo, configurando la banda sugerida en los foros, etc...



El proceso de descarga se reiniciaba continuamente, tras diez horas había conseguido descargar el 51%, sin embargo, indicaba que me quedaban 3,9GB disponibles ¿?. Probé a resetearlo de fábrica, iniciar de nuevo la descarga... sin que mejorase el proceso.



Llegado a este punto he procedido a su devolución, desconozco si es un problema de mi unidad o algo genérico. Aunque haya métodos alternativos para cargar los mapas, me niego a quedarme con un dispositivo "tecnológicamente puntero" con esas anomalías con algo tan básico como la conectividad WIFI.



El resto de funcionalidades no las he probado y, por lo tanto, no puedo valorarlas, el reloj puesto no lo he llegado a tener ni 10 min.

