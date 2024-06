Desde que uso este ratón ya no quiero otro y ahora que está rebajado no puedo más que recomendarlo

Hace unos meses empecé a usar el Logitech MX Master 3S y desde entonces no puedo estar más a gusto con él. Todo lo malo que tiene el Magic Mouse de Apple quedaba atrás gracias a este ratón del que no tengo dudas al decir que es el mejor si lo que te preocupa es la productividad. Ahora que lo puedes conseguir a un precio estupendo, no puedo más que recomendarlo: lo tienes por 71,60 euros con envío gratis. Aquí te cuento cómo comprarlo a ese precio.

Comprar el Logitech MX Master 3S al mejor precio

El precio oficial de este ratón es de 135 euros, aunque normalmente se puede conseguir por menos, en torno a los 95 euros. En estos momentos, en Amazon lo puedes encontrar rebajado a 84,24 euros pero si además aplicas el cupón con el 15% de descuento disponible, te lo puedes llevar por 71,60 euros con envío gratis. Es su precio más bajo hasta la fecha, al menos para el de color blanco. El envío, además, es rápido, en un sólo día para usuarios Prime o para los que aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes al hacer el pedido.

Como decimos sin miedo a equivocarnos, este Logitech MX Master 3S es uno de los mejores ratones para productividad y un uso general, (no así para gaming). Se trata de un modelo profesional al que le podrás sacar todo el provecho si te dedicas a la creación de contenidos, a la edición de fotos o vídeo y en muchas otras tareas, ya sea en PC o en Mac, ya que es compatible con ambos sistemas operativos.

El MX Master 3S puede presumir de un cuidadísimo y ergonómico diseño, con 7 botones y 2 ruedas de desplazamiento, configurables hasta el más mínimo detalle. Para aprovechar todas sus funciones sólo hay que instalar la app gratuita Logi Options+, disponible en los dos sistemas operativos.

La S de su apellido viene de Silent, así que podemos estar seguros de que sus clics no nos molestarán, ni a nosotros, ni al compañero de trabajo.

Funciona con batería en lugar de pilas como otros modelos de la marca, ofreciendo 70 días de uso según el fabricante (bastante cercanos a la realidad). Tampoco tendrás problema en usarlo mientras se carga, gracias a su puerto USB-C, convenientemente colocado en la parte frontal, en la misma zona que llevaría el cable cualquier ratón alámbrico del mercado. Su carga es rápida y nos dará 3 horas de uso extra con sólo un minuto conectado al cable.

En cuanto a conectividad, este ratón viene preparado para usarse tanto por Bluetooth, como con el receptor USB Logi Bolt de la marca, y con el cable USB. Se puede enlazar hasta a 3 dispositivos simultáneamente gracias al sistema Flow, con lo que podremos cambiar entre ellos con sólo pulsar el botón de su parte inferior, (con indicador luminoso para saber en todo momento a cuál está conectado).

Ofrece hasta 10 metros de alcance y su sensor láser ofrece 8000 dpi nominales, ajustables de 50 en 50 dpi, y permite usarlo sobre cualquier superficie (incluso cristal), sin necesidad de alfombrillas. Y además, su rueda MagSpeed ofrece dos modos de uso, clic a clic y desplazamiento libre, siendo capaz de subir o bajar más de 1.000 líneas en apenas un segundo.

También te puede interesar:

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Manu García, Logitech

En Xataka | Qué ratón utilizan los editores de Xataka: 13 ratones recomendados para trabajar y jugar

En Xataka | Mejores ratones gaming: cuál comprar y 13 modelos recomendados