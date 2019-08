Qué aspirador usan los editores de Xataka: 13 propuestas de trineo, robot y escoba (y recomendaciones)

Los aspiradores se encuentran plenamente integrados en nuestras rutinas de limpieza del hogar, pero con la evolución de diseño, baterías y sobre todo, de algoritmos y conectividad inalámbrica, están viviendo una segunda primavera en formato de robot o de tipo escoba. Y es que el mercado ofrece una gran variedad de formatos, marcas y presupuestos que se ajustan a nuestras necesidades. Hemos hablado con los editores de Xataka para que nos cuenten qué aspirador usan y por qué lo eligieron.

Xiaomi Mi Vacuum (Primer modelo)

El aspirador de Santiago Cruz Campillo

Escogí este modelo tras mucho mirar, leer y comprobar fuentes. Las revisiones de la OCU (que en este caso son bastante buenas) y de compañeros de esta casa me llevaron a decidirme por una Xiaomi. ¿La razón? Calidad precio: actualmente es el modelo más barato, con más potencia de aspiración y mejor app de control. (De hecho fue el mejor valorado en la guía de compra con prueba de robots aspiradores por menos de 300 euros)

En otras marcas sería un modelo de medio o alto rango al precio de los más económicos. Además, se integra perfectamente con todos los dispositivos de Xiaomi y un sinfín más relacionados con la domótica, lo que hace que sea mucho más cómodo utilizarla, tener estadísticas, etc.

Como guinda del pastel, existen en el mercado montones de recambios "marca blanca" que son de la misma calidad que los oficiales, y que abaratan muchísimo el mantenimiento. Definitivamente, "bueno, bonito, barato" no ha podido encontrar mejor ejemplo, muy por delante de la competencia, desde mi punto de vista.

El aspirador de Raúl Álvarez

En mi caso desde un par de años tengo el Mi Robot Vacuum de Xiaomi, el cual elegí porque al tener dos gatos, uno de ellos extremadamente peludo, necesitaba un aspirador que pudiera recoger todo el pelo diario de forma automática y que no dependiera de mí.

El robot aspirador está programado para hacer la limpieza todos los días en las mañanas y cada dos días, aproximadamente, vacío el contenedor y cada finde limpio los cepillos. Esto me ahorra muchísimo tiempo y es idea para no tener una acumulación importante de pelos, algo que agradecemos quienes tenemos mascotas.

Xiaomi SDJQR02RR - Aspirador Robótico, Autocargado, Súper fuerte succió, Blanco Hoy en Amazon por 289,93€

Roomba 630, Dyson V6 Animalpro+ y Dyson DC52 Allergy

Los aspiradores de María González

Siendo alérgica al polvo y viviendo con tres bolas de pelo andante (gatos...), mi casa requiere bastante mantenimiento en lo que a aspiración se refiere. Con el paso de los años he encontrado la combinación perfecta:

Un robot aspirador: para el día a día y la limpieza más superficial. Recoge el pelo, quita lo "gordo".

Un aspirador de "palo", para limpieza común igual no a diario sino semanal o según sea necesario. Por ejemplo para alfombras, para lugares donde el robot aspirador no funciona bien, colchones, sofás...

Un aspirador de trineo de los de toda la vida, para las limpiezas generales y a fondo ocasionales. En este caso ideal para sofás, cortinas y otros textiles que mi aspirador de palo pasa bien pero no llega a limpiar del todo porque no tiene tanta potencia. También para limpiezas largas, porque a la Dyson de palo se le acaba pronto la batería (y más tras el paso de los años).

Para el robot aspirador... casi podría escribirte un artículo entero. Mi robot es un Roomba 630 (tiene ya sus años) y es un todoterreno. Le cambié la batería hace unas semanas y está casi como nuevo. Aunque tengo la suerte de que por mi casa han pasado muchos robots aspiradores de prueba y puedo hablar de otros modelos con conocimiento de causa. En general, los modelos de iRobot suelen parecerme los que menos se atascan, los más "todoterreno" como digo. Si además tienen navegación inteligente (como la Roomba 960 (599 euros), otra que estoy probando) mucho mejor.

Pero el que mejor aspira, sin duda, es el Dyson 360 Eye (999 euros). Tiene una potencia tremenda. ¿Lo malo? Que es demasiado alto y que suele atascarse con facilidad, además de su precio.

Como término medio entre potencia, navegación, diseño (tiene forma rara pero eso le permite llegar bastante mejor a las esquinas) y con una app bastante interesante (que te deja separar por zonas virtuales por ejemplo) está el Neato D7 (899 euros), bastante equilibrado y versátil. Descartadas quedan en mi caso las Ilife, que se me atascaban con bastante frecuencia (a pesar de su buen precio).

Si ahora tuviera que comprarme un robot aspirador, y en base a lo que he probado... me esperaría a alguna oferta y optaría por alguna Roomba de gama alta con navegación y app o iría a por la D7. Todavía no he probado el robot de Xiaomi pero, viendo lo que me han comentado tanto compañeros como comentaristas, también lo consideraría como opción.

Para el aspirador de palo y de trineo no tengo duda ninguna sobre la marca: Dyson. No es la más barata pero funciona realmente bien y aspira muy a fondo. Con la ventaja de que además, al ser los dos aspiradores de la misma marca, la mayoría de cepillos son compatibles entre los dos modelos. Los míos son Dyson V6 Animalpro+ (palo) y Dyson DC 52 plus alergy (599 euros) de trineo.

El primero fue un regalo, y el segundo lo compré porque de aquella estaba de oferta y muy bien de precio (frente a otros modelos de la misma marca). En teoría con la Dyson V11 (palo) (649 euros) han mejorado mucho la potencia y Dyson quiere vender ya el "adiós" de las aspiradoras con cable, pero todavía no he podido probarla.

Termino con una recomendación: si tienes una Dyson y tienes animales, amarás este cepillo (65,93 euros) como nunca has amado un cepillo de aspiradora. Impresionante cómo quita pelos de superficies textiles. Eso sí, consulta bien la compatibilidad. En mi caso, es compatible con los dos modelos sin problema.

Dyson DC52 Allergy- Aspiradora sin bolsa, 1300 W de potencia, 290 W de succión, capacidad del cubo 2 l, tecnología Dyson Cinetic, color amarillo (con 2 accesorios extra) Hoy en Amazon por 509,00€

Dyson DC62

El aspirador de Yúbal Fernández

Mi aspirador es un Dyson DC62 (409 euros), un modelo un poco anticuado de los modelos sin cables de Dyson, pero del que sigo enamorado como el primer día. De hecho, si me comprase una nueva aspiradora volvería a recurrir a la marca con alguno de sus modelos actuales. Simplemente porque hacen que una tarea que siempre ha sido tediosa como aspirar el suelo se convierta en algo fácil.

El aspirador es bastante potente, y muy ligero de llevar. Puede parecer que el depósito donde almacena lo que recoge es pequeño, pero para un piso no muy grande como el mío es más que suficiente. La batería era de 15 minutos cuando lo compré, 20 desde que compré una batería compatible, pero los modelos actuales duplican o triplican esas cifras.

En definitiva, no podría volver a un aspirador que tenga que ir arrastrando por la casa o irlo enchufando de una habitación a otra. Tampoco uno que ocupase como un ataúd. Lo bueno del Dyson es que es pequeño y manejable, lo puedo llevar como si fuera una escoba de un lugar a otro, y como es ligero no requiere ningún esfuerzo. Como es normal, también tiene varios cabezales, por lo que sirve igual para aspirar el suelo que el sofá... o incluso las teclas del teclado.

El aspirador de Amparo Babiloni

Quería deshacerme de mi aspìrador tipo trineo y pasarme a un tipo escoba porque tengo poco espacio en casa para guardarlo y además resulta mucho más práctico de pasar al no tener cables.

Tenía claro que quería uno de Dyson porque me los habían recomendado varias personas y sabía de primera mano que eran muy potentes y eficaces con el pelo de animales. Elegí la DC62 porque reunía las características que buscaba y era la que mejor salía de precio en ese momento.

Xiaomi Mi Vacuum 2

El aspirador de Eva Rodríguez de Luis

Mi primer robot aspirador fue un gama de entrada de iRobot de la serie 600, bastante ruidoso y con navegación aleatoria pero que cumplía. Con el paso del tiempo he tenido la oportunidad de probar bastantes robots aspiradores y, de todos ellos el que más me ha gustado en relación calidad precio es el de Xiaomi.

Por eso, cuando la batería de mi Roomba iba menguando, no me lo pensé dos veces. Sabía que Xiaomi había sacado una segunda generación, así que me lo compré. De este robot destaco su autonomía, lo completísima que es su app — eso sí, no es la más intuitiva del mundo, para eso prefiero la interfaz de iRobot — y sobre todo, lo eficiente que es navegando. Me parece el modelo más atractivo porque puedes tener todo eso por ese precio. Es que es la mitad que la competencia.

Si el precio no es un problema, de los que he probado destacaría también el Roomba i7+ (1.199 euros), un aspirador de la gama más alta de iRobot que se limpia solo, muy interesante si eres alérgico o tienes problemas respiratorios. Además cuenta con cepillos de goma, más efectivos para recoger el pelo, y ofrece una experiencia muy cuidada tanto a nivel de aplicación como con asistentes de voz. Aunque yo lo compraría cuando bajase de precio.

En formato vertical también me gustó mucho el Conga Rockstar 500 Ultimate (269 euros) precisamente por su buena relación calidad precio. No es el más bonito y está fabricado de plástico, pero por potencia y autonomía, me parece un aspirador genial en caso de que quieras algo versátil.

Roomba 605

El aspirador de José García Nieto

Lo cierto es que era bastante reticente a comprar un robot aspirador hasta que lo probé. Hace un año me compré un Roomba de gama baja y, con sus más y sus menos, la experiencia ha sido más que positiva. En concreto, el modelo que tengo es el Roomba 605.

Es de los más básicos, pero como mi casa es pequeña me sirve para mantener la suciedad a raya. No consigue la limpieza más profunda (no pasa la mopa, por ejemplo), pero es suficiente para no tener que estar todo el día con el cepillo. Por sacarle algo negativo, la navegación es poco inteligente. Se choca y hace ruido, pero como lo pongo mientras trabajo suelo olvidarme de él.

Por otro lado, estoy probando Conga 3490 Elite (399 euros) y me está gustando mucho. Además de que su relación calidad/precio es buenísima, me gusta porque aspira y pasa la mopa a la vez. Si a eso le sumas que lo puedes programar para que se active solo y haga una limpieza todos los días, pues mejor que mejor.

Además, el robot tiene un visor láser con el que mapea la casa, de forma que desde la app puedes ordenarle que limpie (o excluya) el salón, el despacho, la cocina o el baño. Es de esas funciones a las que no le prestas atención en el día a día, pero agradeces que estén ahí cuando las necesitas

iRobot Roomba 605- Robot aspirador para suelos duros y alfombras, con tecnología Dirt Detect, sistema de limpieza en 3 fases Hoy en Amazon por 199,00€

Roomba 980

El aspirador de Juan Carlos López

Hasta hace un año no me había planteado la posibilidad de convivir con un robot aspirador, pero se cruzó en mi vida un Roomba 980 de iRobot no porque lo eligiese, sino porque recibí el encargo de analizarlo para Xataka. Desde entonces se ha transformado para mí en un electrodoméstico tan importante como el frigorífico o la lavadora. ¿Por qué? Porque tengo poco tiempo libre y gracias a él tengo los suelos impecables sin apenas invertir tiempo y esfuerzo en limpiarlos.

Lo que más me gusta de él es lo bien que limpia (especialmente las alfombras), lo poco que se atasca, y también lo intuitiva y flexible que es su app. Y la pega más importante que puedo ponerle es su precio, sobre todo si tenemos presente que hay soluciones chinas atractivas y más económicas. Aun así, este robot aspirador Roomba me parece un gran producto. Y lo recomiendo, especialmente ahora que es posible conseguirlo a un precio mucho más bajo que cuando llegó al mercado.

iRobot Roomba 980 Sin bolsa Negro aspiradora robotizada - aspiradoras robotizadas (Sin bolsa, Negro, Chocolate, Alfombra, Cámara, 120 min, 2 h) Hoy en Amazon por 649,90€

Dyson DC33c Pro y AEG LX4-1-EB

El aspirador de Alesya

Compré Dyson desde un primer momento porque dentro del mercado es una de las mejores que he podido ver comparando con otras marcas, y además leyendo reseñas se puede ver que es una de las que más duran sin necesidad de renovar, la primera que tuvimos en casa la compramos hace más de 10 años, y nos duró por lo menos 7 sin ningún problema hasta que se puso vieja y ya no aspiraba igual obviamente por el uso.

Compré otra hace 3 años y a día de hoy sigue funcionando como el primer día, y a cualquiera le duraría igual (obviamente si se le hace un mantenimiento y limpieza regular). Sé que es bastante cara en comparación con otras marcas, pero si eres una maniática del polvo como yo, y además tienes gatos, como yo, y no quieres renovar aspiradora cada año, como yo, recomiendo gastarse un dinerillo de más a cambio de tener un aspirador que te va a durar años.

Además al vaciarlo uno no se pone perdido de polvo como pasa con las aspiradoras de bolsa, no te gastas el pastón de comprar bolsas y eres más eco-friendly. Era el modelo equivalente al Dyson DC33c Pro, pero al renovar modelos dejan de fabricar los antiguos.

Luego, por otros motivos, me compré uno de AEG (83,52 euros) al empezar a compartir piso y no está nada mal por ese precio. La cuestión es que al ser en un piso compartido le estamos dando muchísima más tralla de lo normal y se nos olvida limpiarla y mantenerla, entonces se está estropeando a más velocidad de lo normal, pero creo que con un mantenimiento de limpiarla cada pocos usos, es una buena alternativa.

Eso sí, si tienes alfombras y quieres aspirarlas a fondo, olvídate. Para unas alfombras niqueladas en las que puedas comer sobre ellas Dyson siempre, sí o sí.

Dyson DC33c Pro - Aspiradora sin bolsa, 750 W de potencia, 259 W de succión, capacidad del cubo 2 l, amarillo Hoy en Amazon por 379,99€

Roomba 866

El aspirador de César Muela

La compré en un Black Friday casi a mitad de precio y estoy muy contento con ella, a pesar de que no tiene funciones que en modelos actuales son muy habituales, como el control a través de una aplicación para el móvil.

Esta es más rudimentaria: la programas para que limpie a una hora, y la aspiradora se encarga de recorrer la casa. No tiene problemas ni con mesas ni con otros obstáculos como escaleras. Posiblemente más adelante dé el salto a una "más inteligente" que incluya detección de zonas especialmente sucias y mopa para fregar.

iRobot Roomba 866 PVP en FNAC 408€

Tristar SZ-1918

El aspirador de Samuel Oliver

Se desmonta super fácil y ocupa super poquito espacio. Aspira bien y el depósito tarda en llenarse y no tiene complicación alguna el vaciarlo. Para una casa pequeñita de una habitación como la mía va de lujo.

No le falta fuerza de succión y se hace bastante grandota si se necesita. También viene con un par de cabezales de cepillo para usarla como aspirador de mano para el sofá, colchones, etc.

Tristar SZ-1918 Aspirador de Escoba Vertical, Dos en Uno con Aspirador de Mano, Sistema Multiciclónico, Cable de Alimentación de 5 m, Vaciado Sencillo Hoy en Amazon por 47,90€

Roomba 650

El aspirador de Rubén Márquez

Conformista poseedor de una Roomba de hace un lustro. Ha habido que cambiarle las baterías un par de veces desde entonces porque empezaba a quedarse perdida por la casa, pero más allá de eso no ha dado muchos problemas. Es un salvavidas cuando mi perra se pone a hacer el cambio de pelo, pero nunca la he visto con ojos de ciencia ficción y me suena un poco a chiste el tema de que mapea la casa.

Entiendo que desde entonces la cosa habrá evolucionado mucho, pero no he visto razón para pillar una nueva porque esta ya me apaña lo necesario. Eso sí, si pudiese cambiarla por una silenciosa, probablemente le daría una vuelta a la idea, porque es un dolor de cabeza las fiestas que monta cada vez que sale a pasear.

