Navegar por internet se ha convertido en un riesgo que hace años parecía no ser tan preocupante. Las estafas de phising y muchas otras se han vuelto bastante habituales, especialmente cuando hacemos uso de una red pública y accedemos a nuestros cuentas de correo, del banco, etc. Por eso, contar con una VPN se ha convertido en algo casi indispensable si hacemos mucho uso de este tipo de redes. Y gracias a su oferta del Black Friday, Proton ahora tiene su servicio de VPN en oferta, por apenas 2,49 euros al mes durante 2 años.

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Proton VPN es la mejor forma de navegar seguro por internet

La VPN de Proton es un servicio realmente completo. En primer lugar, porque nos ofrece la posibilidad de asegurar hasta 10 dispositivos diferentes a la vez. Es decir, que podemos instalarla tanto en nuestro móvil como en nuestro portátil, pero también podemos llegar a tenerla instalada en dispositivos de nuestra pareja, para que ella también navegue segura.

Otra de las grandes ventajas que ofrece Proton VPN es la cantidad de servidores que podemos utilizar. El servicio cuenta con un total de 22.000 servidores repartidos a lo largo de 149 países, en 197 localizaciones diferentes. Esto, además de garantizarnos estabilidad y velocidad (hasta 10 Gbps), también nos permitirá acceder a los catálogos de servicios como Disney+, Netflix o DAZN si estamos fuera de España.

También es importante destacar la función NetShield. Prácticamente todo el mundo está de acuerdo en que navegar con publicidad acaba llegando a ser desesperante en según qué sitios. Esta función permite bloquearlos tanto a ellos como a los rastreadores y al malware de las páginas web. Además, es capaz de soportar los protocolos de P2P/Bitorrent.

Como podemos ver, se trata de un servicio realmente completo. Pero si aun así buscamos algo más, Proton también tiene rebajado su plan Proton Unlimited. Por apenas 6,49 euros al mes, además de la VPN, nos ofrece acceso a servicios como Proton Mail, Proton Pass o Proton Drive con un total de 500 GB de almacenamiento y Proton Docs y Sheets. Esto nos permitirá poder contar con hasta 15 direcciones de correo diferentes, etiquetas y carpetas ilimintadas y todas las funciones de pago de Proton Calendar. Es la opción perfecta para el que busque la suscripción más completa posible, y al mismo tiempo quiera una alternativa a los servicios de Google.

Proton Unlimited PVP en Proton — 6,49 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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