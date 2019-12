El producto tecnológico más tapado del año para los editores de Xataka

Si el pasado mes de enero hubieran preguntado a la prensa especializada por el producto tecnológico del año, probablemente un nuevo teléfono móvil, un coche eléctrico o un patinete aparecían en la mayoría de las quinielas. Afortunadamente, siempre hay sorpresas. Este año el Satisfyer ha llegado con fuerza, pero no ha sido el único. ¿Qué producto tecnológico consideran los editores de Xataka ha sido el más tapado del año?

No es necesario que sea un producto de este año, sino que haya logrado un éxito inesperado, bien por lo arriesgado de su propuesta – dentro del sector en el que se enmarca – o porque sigue atrayendo interés pese a que ya existen modelos posteriores.

Google Stadia

"Google Stadia (129 euros) se anunció en mayo y se llenó de escepticismo y críticas precoces como pocos anuncios anteriores. Puede que le falte catálogo, puede que tenga desafíos en torno a latencia o ancho de banda necesaria, puede que sus gráficos sean claramente mejorables, pero siembra un concepto que cambia las reglas y la historia de los videojuegos, incluso naciendo rodeado de críticas burlonas. Dentro de muchos años recordaremos a Stadia como quien sentó las bases de la nueva norma."

Javier Lacort, Lead editor de Xataka y Magnet

"El tapado del año es sin duda Google Stadia. La plataforma de videojuegos en streaming de Google ha sido objeto de bastantes críticas, pero lo cierto es que Stadia funciona realmente bien cuando se tiene acceso a una conexión WiFi decente. Hay muchísimos jugadores, la recepción en foros como Reddit ha sido más que positiva y la experiencia jugable es sobresaliente. A mis ojos, Stadia es el futuro de los videojuegos y es un futuro que ya está entre nosotros."

José García Nieto, editor senior de Xataka, Xataka Móvil y Xataka Android

Satisfyer

"El gran tapado del año para mí ha sido el Satisfyer (30,99 euros). Vale que no tiene una tecnología muy compleja, ni tampoco es nueva, pero que un juguete sexual genere tantísima conversación en redes sí es una novedad, hasta le han salido detractores (lol). Reúne varios ingredientes que son clave para su triunfo: un precio ajustado, el momento en el que llega (la masturbación femenina ya no es tema tabú) y sobre todo una campaña que creo que se acabará estudiando en escuelas de marketing."

Amparo Babiloni, editora de Xataka, coordinadora de Xataka Móvil y Xataka Android

"En cuanto al producto tecnológico tapado, aunque no he podido probarlo por motivos evidentes, diría que es el Satisfyer. Nadie esperaba que un juguete sexual penetrara de esa forma tanto en conversaciones como en número de ventas (y regalos), y es que aunque cada vez se hable más de sexualidad, el tema sigue siendo tabú. Creo la mini revolución que parece que está suponiendo se explica con cómo, por primera vez, sus creadores han situado al clítoris no solo como elemento central, sino como único elemento del disfrute con el Satisfyer."

Antonio Sabán, colaborador de Xataka y Lead Editor - coordinador de Genbeta

Satisfyer Estimulador de Clítoris Pro 2 Next Generation - 1 Unidad Hoy en Amazon por 30,99€ PVP en Platanomelon 38,38€

Realme 5 Pro

"Para mí, el tapado del año es el Realme 5 Pro. La marca ha llegado como elefante en una cacharrería aunque, en mi experiencia con el mundo real (lejos del aura tech en la que muchos vivimos, pensando que todos los usuarios conocen Realme de toda la vida), sigue siendo una gran desconocida. Poder tener por menos de 200 euros un smartphone del calibre del Realme 5 Pro es algo que tan solo Xiaomi nos ofrecía hace apenas unos meses, y que haya más competencia en el mercado siempre es bueno. Por si alguno no conoce este móvil, básicamente nos ofrece un Snapdragon 712, 4 GB de memoria RAM, 128 GB de interna (más que mi iPhone 11 Pro), y una batería de más de 4.000 miliamperios."

Ricardo Aguilar, editor senior de Xataka Móvil y Xataka Android

"En mi opinión, Realme ha sido el descubrimiento del año. Esta década Xiaomi ha cambiado las reglas del juego del panorama smartphone, erigiéndose como uno de los principales fabricantes con una estrategia muy agresiva que se lo ha puesto muy difícil a la competencia. Toserle a Xiaomi iba a ser muy complicado, pero aquí está Realme para cambiar las cosas. La estrategia de Realme pasa por ofrecer mucho a un precio muy ajustado, tanto es así que si nos vamos a diferentes franjas de precios descubrimos que esta marca es capaz de superar a Xiaomi en cuanto a prestaciones. Todavía no he encontrado un móvil de Realme cuya propuesta no me sorprenda. He elegido el Realme 5 Pro – que ni siquiera es el buque insignia de la marca – por su atractivo diseño, por la configuración de hardware que integra, por su genial autonomía y lo mejor de todo: su precio. No estará en los titulares de teléfono del año, pero Realme es la marca inesperada del año y el Realme 5 Pro el teléfono tapado."

Eva Rodríguez de Luis, editora Senior de Xataka

Xbox One S All-Digital Edition

"Hace diez años, sacar un nuevo modelo de consola sin lector de discos habría sido prácticamente un tiro en el pie. Sobre todo, en los albores de la siguiente generación. Hoy, Microsoft no solo le da sentido, sino que casa totalmente con su visión, donde el número de copias de juegos vendidas pasa a ser secundario y lo importante es la fidelidad (y satisfacción) de quien quiere tenerlo todo a mano. Un concepto que se materializó el pasado mes de mayo con una combinación ganadora: la Xbox One S All-Digital Edition (144 euros) y el Game Pass, su servicio con más de cien juegos, incluidos los lanzamientos más potentes de la casa. Llegados a este punto, quizás merecería la pena evaluar si las copias en físico de los juegos son meros launchers del software. A fin de cuentas, la instalación es obligada y si consideramos los parches, contenidos y experiencias que llegan tras el lanzamiento de cada título, la lectura de discos es algo resulta un simple trámite a la hora de ejecutar su contenido. Microsoft no solo dio una alternativa a este proceso apostando por el All-Digital de su consola, también sondeó el futuro de la marca Xbox. Y, muy posiblemente, las conclusiones a las que ha llegado las conoceremos el próximo año. Eso sí, redirigiendo el tema hacia la Xbox One S All-Digital Edition, lo cierto es que la apuesta por un modelo económico de un sistema que, sin alcanzar la potencia de hardware de Xbox One X, tiene un robusto catálogo de juegos actuales y de generaciones anteriores solo en digital no resta peso a que sea, en sí misma, una verdadera caja de Pandora para los más jugones. Sobre todo, con vistas a que las partidas que empecemos en esta consola las podremos continuar en la Xbox Series X gracias a la fuerte apuesta por la retrocompatibilidad total de Microsoft. Un plan brillante que, desde luego, merecía llamar un poco más la atención"

Frankie MB, editor de Vidaextra y Xataka

Monsieur Cuisine de Lidl

"Con la saturación de smartphones en manos del consumidor, revolucionar el mercado por sorpresa no es nada sencillo. Podría hablar de las pulseras tipo Amazfit o de las aspiradoras robóticas como la Conga, de las cuales he oído hablar más que nunca en este 2019. Pero creo que la Monsieur Cuisine de Lidl para competir contra el gigante Thermomix se llevaría este 2019 mi mención como producto tapado del año. Muy barato, funcional y de Lidl, una combinación condenada al éxito.

Javier Penalva, Lead editor de Xataka

The C64

"La calidad del microordenador de 8 bits 'The C64' me ha sorprendido mucho. Muchísimo, en realidad. Y es que Retro Games se ha sacado inesperadamente de la manga una réplica del Commodore 64 clásico a escala 1:1 y con un teclado funcional que derrocha cariño y respeto por esta plataforma. Esta máquina viene con 64 juegos preinstalados, pero lo más atractivo es que incorpora tres modos de arranque que nos permiten iniciarla con un carrusel similar al que nos proponen las consolas mini, o bien con los intérpretes de BASIC del Commodore 64 y el VIC 20 originales. Utilizándolos podemos escribir nuestros propios programas, o bien ejecutar las ROM de otros juegos y aplicaciones. Un auténtica chulada. 'The C64' está recibiendo críticas entusiastas en todo el planeta, pero ha llegado a las tiendas de puntillas, por lo que, en mi opinión, merece mucha más atención de la que está recibiendo. Y es que es un soplo de aire fresco en un mercado que empieza a estar saturado de consolas retro en versión mini. Para mí, a pesar de su sencillez, es uno de los productos tecnológicos del año. No tengo ningún reparo para reconocer que la nostalgia tiene un peso indudable en esta valoración, pero, objetivamente, el Commodore 64 original fue una pieza fundamental en la historia de la informática doméstica. Y esta revisitación no solo le hace justicia; también lo pone al alcance de las personas que no pudieron disfrutarlo en su momento. Cruzo los dedos para que los responsable de Retro Games se animen a hacer lo mismo con el Commodore Amiga 500. Estoy convencido de que a muchos entusiastas de la informática nos harían muy felices."

Juan Carlos López, editor senior de Xataka

Spot, de Boston Dynamics

"Desde hace años se esperaba que saliera a la venta y finalmente lo hizo este año por sorpresa, aunque sólo está limitado a unos cuantos. Ya está operando en fabricas y hasta con la policía para departamentos de detección de bombas y explosivos".

Raúl Álvarez, editor de Xataka

Realme X2

"Pocos esperábamos la llegada de Realme. El nuevo rival de Xiaomi ha desembarcado en España con mucha fuerza y pese a que muchas miradas están puestas en su modelo Pro, creo que el Realme X2 (280 euros) merece mucha más atención como uno de los mejores gama media del año que es, compitiendo directamente con el Xiaomi Mi 9T. Más allá de sus especificaciones, lo cierto es que a nivel de cámara, con sus cuatro sensores, no anda tan lejos de su hermano mayor. El precio es muy competitivo y además tenemos un diseño que personalmente me parece más acertado, más ligero. Una de las grandes sorpresas del 2019 y un móvil que, pese a ser un recién llegado, puede competir contra los mejores y hacer bastante daño a una Xiaomi que muchos a principios de año pensábamos que era intocable en relación calidad-precio.

Enrique Pérez, editor senior de Xataka

Oculus Quest

"Pese a que la Realidad Virtual aún le quede mucho camino por recorrer, el de las Oculus Quest (449 euros) es uno muy importante con el que nos hemos topado este año. La capacidad de tener una consola VR portátil sin el tedio de los cables y su instalación (así como la calidad de imagen y su sensación de inmersión) es algo a tener en cuenta en el panorama VR que, si bien aún tiene margen de mejora, el resultado es, como poco, interesante."

Fabio Rodríguez, de Xataka Vídeo

Oculus Quest All-in-one VR Gaming Headset – 64GB + Vader Immortal: A Star Wars VR Series Bundle PVP en Oculus 449€ Hoy en Amazon por 584,99€

Amazon Fire TV

"Viendo los pocos datos que se tienen de esto, Amazon incluye entre los dispositivos tecnológicos más vendidos el Amazon Fire TV (39,99 euros) estándar, es decir, la versión sin 4K. Dada la competencia con Chromecasts y otros, y al haberse lanzado dicha versión con soporte para mayores resoluciones, no creía que iba a estar entre los aparatos más vendidos por debajo del Amazon Echo Dot, que sí que imaginaba que estaría cuanto menos en el podio al ser los altavoces inteligentes una de las tendencias más importantes. Parece pues que un precio más ajustado convence más que el soporte para una resolución que quizás muchos de los televisores que requieran el dispositivo para ser inteligentes no soporten".

Anna Martí, editora senior de Xataka

Amazon Fire TV Stick con mando por voz Alexa | Reproductor de contenido multimedia en streaming Hoy en Amazon por 39,99€

OnePlus 7T

"2019 ha sido el año que las frecuencia de refresco de las pantallas se ha convertido en algo que por fin es importante para otros ámbitos fuera del gaming. Es cierto que es allí donde puede cobrar especial sentido, pero hemos empezado a ver cómo los móviles con pantallas de 90 Hz (o más) demostraban que este tipo de tecnología permite acceder a una experiencia de usuario que parece más fluida que nunca. Aquí uno de los destacados ha sido sin duda el OnePlus 7T (558 euros), pero queda ahora esperar que otros muchos implementen dicha opción en sus terminales en 2020"

JaviPas, editor senior de Xataka

OnePlus 7T Smartphone Glacier Blue | 6.55”/16,6 cm AMOLED Display 90Hz Power Screen | 8 GB RAM + 128 GB Storage | Triple Camera + Front-Camera | Warp Charge 30 Hoy en Amazon por 599,00€ PVP en OnePlus 599€

Google Home Mini

"Creo sinceramente que son los altavoces inteligentes. Ya he conocido varios casos de gente poco tech que me ha contado que tienen en su casa un Home Mini (28,99 euros) de Google (ojo, no un Echo de los que Amazon promociona sin descanso), y me ha sorprendido que hayan caído en sus manos. Es posible que haya muchos más altavoces con asistentes en casas de los que nos parece. La gran conquista silenciosa, probablemente."

Samuel Fernández, editor de Xataka Android y Xataka Móvil

MacBook Pro de 16"

"Un producto que ha sorprendido gratamente este año es sin duda el MacBook Pro de 16" (desde 2385 euros) presentado a hace algo más de un mes. El MacBook Pro de 16" no trae innovaciones o características nunca antes vistas, al menos no de esas que te dejan con la boca abierta. Sin embargo, aún así ha sido inesperado en muchos aspectos, porque es un portátil con el que Apple ha recapacitado y ha hecho caso a lo que muchos usuarios han pedido durante los últimos años. En este nuevo portátil tenemos de nuevo una pantalla más allá de las 15 pulgadas hasta las 16 pulgadas, que se nota especialmente gracias a la reducción de los marcos. También sube la batería a los 96W y si es por cifras que suben una barbaridad tenemos una RAM de hasta 64GB y un almacenamiento de hasta 8TB. Por último, no me olvido del teclado, finalmente se deja atrás el mecanismo mariposa y se vuelve al mecanismo tijera que tan bien ha funcionado durante años. Sólo por el cambio del teclado este MacBook Pro ya es un gran producto de 2019, pero es que además tiene todas las otras mejoras mencionadas previamente."

Cristian Rus, editor de Applesfera y Xataka

Nuevo Apple MacBook Pro (de 16 pulgadas, 16GB RAM, 512GB de almacenamiento, Intel Core i7 a 2,6GHz) - Gris Espacial PVP en Macníficos 2385€ Hoy en Amazon por 2.399,00€

¿Cuál es el tuyo?

Estas han sido nuestras elecciones, pero seguro que nos dejamos algún gadget que este 2019 ha sido todo un éxito inesperado. ¿qué producto tecnológico consideras que es el tapado del año? Si quieres participar, puedes dejar tu opinión en los comentarios.

