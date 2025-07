El Prime Day de Amazon tiene la solución definitiva a quedarnos sin espacio en el PC con este disco duro de 20 TB (ahora rebajado)

El del almacenamiento es un problema recurrente entre los usuarios que están habituados a mover grandes cantidades de datos, sin importar la plataforma en que se muevan: PC de sobremesa, portátil, dispositivos gaming o videoconsolas. Algo que podemos solucionar fácil (y casi definitivamente) con un buen disco duro externo de amplia capacidad. Como este de Seagate que ahora está rebajado a 293,99 euros en Amazon.

Desde hoy mismo y hasta la medianoche del próximo viernes 11 de julio, Amazon acoge una nueva edición de su popular Prime Day veraniego: una suerte de Black Friday de mediados de año que podemos aprovechar, entre otras cosas, para olvidarnos de tener que volver a ampliar nuestro equipo para siempre. Gracias a ofertas como la de este HDD.

Hablamos del Seagate Expansion Desktop. Una unidad de almacenamiento mecánica externa de nada menos que 20 TB que sale unos 100 euros más barata gracias a su oferta Prime. Una inversión a futuro si necesitamos cuanta más capacidad libre, mejor.

Al tratarse de un HDD, sus velocidades no se acercan a las de un SSD (independientemente de que hablemos de modelos internos o externos), pero esto no es problema si usamos este Seagate para su principal cometido: backup de datos y archivos a los que no necesitamos estar accediendo constantemente. Y usarlo es tan sencillo como enchufarlo a la toma de corriente y a cualquier puerto USB de nuestro equipo.

