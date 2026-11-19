La Navidad es uno de los momentos del año donde más tiempo pasamos fuera de casa. Entre las cenas con familiares y amigos, el tratar de pasar tiempo viendo la decoración de nuestra ciudad y buscar los regalos de última hora, dejamos vacía nuestra casa durante bastantes horas. O, por el contrario, si somos de recibir visita, nos gusta tener la casa impoluta y bien decorada. Tapo ha sido consciente de ambas cosas, y gracias a sus ofertas del Black Friday podemos encontrar dispositivos que nos ayuden a proteger nuestra casa cuando estemos fuera, o a darle un toque más navideño cuando estemos dentro.

La marca es de sobra conocida por ofrecer cámaras de vigilancia, que nos pueden servir de ayuda para controlar qué ocurre en las inmediaciones de casa, o simplemente para controlar a nuestros peques o mascotas cuando estamos haciendo la cena para las visitas. Además, también cuenta con sistemas de iluminación perfectos para aprovecharlos durante las fiestas.

Aunque tienen una gran cantidad de opciones, nosotros hemos hecho una pequeña selección de los que nos han parecido más interesantes:

Tapo C665G KIT por 154,99 euros, un kit perfecto para controlar todo lo que ocurre fuera de casa sin depender de enchufes.

por 154,99 euros, un kit perfecto para controlar todo lo que ocurre fuera de casa sin depender de enchufes. Tapo C260 por 54,99 euros, una cámara pensada para el interior que funciona como babycam.

por 54,99 euros, una cámara pensada para el interior que funciona como babycam. Tapo D210 por 54,99 euros, un timbre inteligente con cámara para controlar quién llama a la puerta.

por 54,99 euros, un timbre inteligente con cámara para controlar quién llama a la puerta. Tapo L530E (4-Pack) por 25,90 euros, un pack de bombillas LED multicolor.

por 25,90 euros, un pack de bombillas LED multicolor. Tapo L900-5 por 16,99 euros, una tira LED perfecta para decorar nuestra casa en Navidad.

Tapo C665G KIT

En primer lugar, si lo que queremos es proteger el exterior de nuestra casa, la cámara de vigilancia C665G es una opción casi inmejorable. Cuenta con un rango de visión de 360º, lo que permite controlar todo el perímetro. Además, incluye detección inteligente mediante IA, ya sea de movimiento o de personas. También cuenta con visión nocturna a color e incluso resistencia IP65 al polvo y al agua. Pero lo mejor es que este kit viene junto con un panel solar y su propia batería para no depender de la electricidad de casa, y que no necesita conectarse a nuestro internet de casa, ya que cuenta con conectividad 4G mediante tarjeta SIM. Su precio es de 154,99 euros.

Tapo C260

Si lo que buscas es tener bien vigilado el interior de casa, ya sea por una cuestión de seguridad o porque quieres saber qué hacen tus hijos o mascotas, esta C260 es una opción fantástica. Cuenta con sistemas de detección de movimiento, personas o mascotas. Además, sirve como babycam, gracias a la función de detección de llanto. Pero lo mejor es su rango horizontal de 360º y el rango vertical de 116º, con los que podremos controlar prácticamente cualquier parte de la estancia donde la coloquemos. En estos momentos su precio es de 54,99 euros.

Tapo D210/ Tapo TD21

Tener un timbre inteligente puede ser de mucha ayuda en general, especialmente en Navidad. Sobre todo, si somos de pedir los regalos por internet, para así poder tener controlado si quien está en la puerta es el repartidor y no queremos que los demás integrantes de la casa se enteren. No obstante, también es perfecto para cuando esperamos visita, ya que cuenta con detección de personas, visión nocturna e incluso la posibilidad de responder y controlarlo a través del móvil. Su precio ahora mismo es de 54,99 euros.

Tapo L530E (4-Pack)

Si lo que buscamos es darle un toque más profundo a la decoración de casa, este pack de 4 bombillas es una opción fantástica. Al ser compatibles con 16 millones de colores, podemos personalizarlas para buscar ese ambiente único de la Navidad. También son perfectas para cuando salimos de casa, ya que cuentan con un modo ausente, que permite encenderlas aleatoriamente, para que parezca que hay alguien en casa. Además, ofrecen un control total mediante el móvil, pudiendo establecer rutinas y mucho más. Su precio ahora mismo es de 25,90 euros.

Tapo L530E (4-Pack) - Bombilla Inteligente WiFi, RGB Multicolor, 806lm, E27 | Regulable. 16M de Colores. Horarios/Temporizador. No Requiere Hub. Modo Ausente. Control por Voz (Alexa/Google) y App Tapo. PVP en Tapo — 25,90 € Amazon — 25,90 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Tapo L900-5

Finalmente, en el caso de que vayamos buscando conseguir una decoración navideña más allá de las bombillas, esta tira LED es una opción fantástica. Cuenta con un diseño adhesivo que nos permite pegarlas prácticamente en cualquier superficie, y una longitud de 3 metros con corte a medida. Es compatible con 16 millones de colores, y podemos realizar incluso automatizaciones para que la iluminación funcione tal y como nosotros deseemos. Además, es compatible con el control por voz, para poder cambiarlo cuando deseemos. Ahora mismo su precio es de 16,99 euros.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Tapo

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