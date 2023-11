Pensábamos que nos los veríamos más baratos, pero nos equivocamos: estos auriculares Bluetooth con Noise Cancelling tocan fondo

¿Quieres disfrutar de un sonido de alta calidad con unos auriculares que tengan cancelación de ruido sin necesidad de gastar demasiado? En ese caso, las ofertas del Black Friday han llegado a Amazon para dejarnos gangas como los Sony WH-CH720N, un modelo superventas que ahora puedes encontrar rebajados a mitad de precio para quedarse por unos 75 euros (nunca habían estado tan baratos).

Comprar Sony WH-CH720N al mejor precio

Estos auriculares superventas de Sony tienen un precio recomendado de 149,99 euros, aunque recientemente se han estado vendiendo por unos 89 euros. Igualmente, ahora los puedes encontrar con un descuento del 50% que los deja por unos ajustadísimos 75 euros. Además, su envío es rápido y gratuito si eres usuario Prime o aprovechas la prueba gratuita del servicio por un mes al hacer el pedido. Y si lo prefieres, en MediaMarkt están al mismo precio.

Los Sony WH-CH720NW son unos auriculares supraaurales totalmente inalámbricos de tipo diadema que nos ofrecen un diseño cómodo y ligero para utilizar durante horas. Asimismo, incorporan unos drivers dinámicos de 30 mm y nos brindan una respuesta de frecuencia de entre 20 y 20.000 Hz.

Por otro lado, disponen de una cancelación de ruido activa que nos permite disfrutar de una mayor inmersión, unos micrófonos multidireccionales y una tecnología Precise Voice Pickup que se encarga de captar nuestra voz de manera más clara y precisa en todo tipo de entornos.

En términos de autonomía, son capaces de ofrecernos hasta 35 horas de reproducción con ANC activado y un total 50 horas si desactivamos esta función. Asimismo, incluyen unas luces LED que nos indican el nivel de la batería y soportan una carga rápida para obtener 1 hora de reproducción extra en apenas 3 minutos.

Su emparejamiento se realiza a través de Bluetooth 5.2 y se pueden conectar a dos dispositivos al mismo tiempo. También cuentan con un conector jack de 3,5 mm, un puerto USB-C para cargarlos y son compatibles tanto con Siri como con Google Assistant.

Imágenes | Sony

