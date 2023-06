Para teletrabajar en verano o como centro multimedia, este Mini PC Acer está de oferta a uno de sus precios más bajos

Si durante el verano te trasladas a una segunda residencia y te toca seguir trabajando, un Mini PC puede ser una mejor solución que la combinación de portátil y monitor externo. El Acer Revo Box RN96 es un equipo que permite realizar tareas domésticas y de ofimática con soltura por sus características y está rebajado en Amazon a 353,40 euros.

Acer Revo Box RN96 - Ordenador de Sobremesa - Mini PC (Intel Core i3-1115G4, 8 GB RAM, 256 GB SSD, UMA Graphics, 3.70 GHz, Windows 10 Home, Gigabit Ethernet, Wi-Fi, HDMI, 1L) Color Negro Hoy en Amazon por 353,40€

Comprar ordenador Mini PC para trabajar o centro multimedia al mejor precio

Con un precio de venta al público recomendado inicial de 519 euros, aunque desde hace un tiempo ronda los 399 euros, el Mini PC Acer Revo Box RN96 se puede adquirir ahora mismo con una rebaja aproximada de 50 euros en Amazon que lo deja cerca de su precio mínimo histórico: 353,40 euros.

El Acer Revo Box RN96 es un ordenador de sobremesa tipo Mini PC (sus dimensiones son de 23,6 x 22,7 x 7,8 cm y el peso aproximado es de 1 kg) que está pensado para tareas no muy exigentes, como pueden ser las domésticas del día a día (navegar por Internet, reproducir contenido de plataformas de streaming...) o de ofimática.

Cuenta con un procesador Intel Core i3 de 11ª generación acompañado de 8 GB de memoria RAM DDR4 3200 MHz (ampliable hasta 32 GB) y 256 GB de almacenamiento interno SSD, así como gráficos Intel integrados. No es un equipo para jugar, a no ser que se haga mediante plataformas como GeForce NOW, y puede conectarse a monitores de alta resolución 4K.

Otro de sus posibles usos es como centro multimedia para el televisor, sustituyendo así a los típicos Chromecast y Fire TV. El Mini PC está equipado con seis puertos USB (tres de ellos son USB-A 3.2 y un USB-C compatible con carga rápida), admite dos monitores a la vez (por HDMI y DisplayPort) y en la parte frontal también alberga el jack de 3,5 mm para auriculares o altavoces.

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 49,90 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prueba primero, paga después, Prime Video, Prime Music, almacenamiento de fotos ilimitado o crear una lista de deseos en Amazon Bodas. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka.

Imágenes | Acer

En Xataka | Un ingeniero estadounidense está ganando 315.000 euros al año gracias a dos cosas: el teletrabajo y ChatGPT

En Xataka Selección | Qué miniPC comprar, ¿cuál es mejor?