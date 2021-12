Para mí el mejor teléfono del año es...

¿Cuál es el mejor teléfono de 2021? ¿Es el más potente, el que mejores fotos hace, el que más innova o el de mejor calidad precio? Lo de "mejor" es algo subjetivo, pero una cosa es clara: son los smartphones que han marcado este año que llega a su fin. Hemos formulado esta pregunta a los editores especializados en telefonía de Xataka: este es el mejor teléfono del año.

Quienes no encajen iOS en sus preferencias tendrán otras elecciones, y si hablamos de relación calidad-precio la conversación sería distinta. Pero… ¿el mejor teléfono del año? No tengo dudas: iPhone 13 Pro Max .

Si bien el modelo original tenía demasiados peros y asteriscos, y pese a que en esta tercera generación sigue habiendo algunos compromisos, el concepto de un plegable como este sigue ofreciendo demasiadas ventajas como para no tenerlas en cuenta con el Samsung Galaxy Z Fold3 5G ( 1809 euros ).

El Pixel 6 Pro tiene además un diseño que me transmite , no apto para los que busquen un móvil pequeño, pero sí un cuerpo robusto para intentar que dure años.

La pantalla AMOLED de 120 Hz da excelentes resultados, la batería es de 5.000 mAh y además Android 12 tiene una interfaz renovada. El Google Tensor no será el procesador más rápido de todos, pero teniendo en cuenta el software y sus 12 GB de RAM, el rendimiento es suficiente bueno.

Su pantalla es sensacional, el diseño es probablemente el mejor optimizado de toda la industria y en rendimiento es quizás uno de los móviles más potentes . La calidad fotográfica también ha mejorado y su teleobjetivo sorprende. Un producto redondo que no podía dejar de incluir en esta lista de mejores smartphones del año."

Un auténtico telefonazo que cumple con notaza en todos los apartados . Quizás no tenga la mejor cámara, ahí están los iPhone o los Pixel, tampoco la mejor batería y posiblemente tampoco el mejor software. Pero es que en todos los apartados disputa claramente por el top.

Es el gama alta premium más económico del mercado (quién diría esto hace unos años) y su equilibrio entre tamaño, batería y cámara me parece insuperable.

Mención especial al POCO F3 ( 299 euros ) que, si bien no es el mejor teléfono en términos absolutos, para mí ha sido claro ganador en relación calidad-precio . Es un gama alta en toda regla por menos de 400 euros, una compra segura para los que quieren un telefonazo sin gastar demasiado dinero."

Y todo ello, dentro de un excelente ecosistema que no tienes por qué abrazar si te sientes contento o contenta en Windows y con otros dispositivos con Android o Alexa.

Tras un 2020 en el que en perspectiva los iPhone 12 no dieron el salto esperado e incluso fallaron en cuestiones cruciales como la autonomía, este año los iPhone 13, y en concreto el Pro (y Max si te gustan los grandes) vuelve a ser la compra más completa y casi sin defectos .

Además, te llevas una pantalla de 120 Hz que, si bien no es AMOLED, permite disfrutar mucho de esa frecuencia de refresco.

La plata se la doy al POCO X3 Pro ( 228 euros ). Si bien es un móvil que tiene carencias incluso en la gama en la que se encuentra, no he parado de recomendarlo gracias a ofrecer (en muchos momentos por menos de 200€) un Snapdragon 860, que es similar a la gama alta de hace un par de años y que garantiza un rendimiento futuro en apps exigentes y juegos mucho mejor que prácticamente cualquier competidor .

Con el que casi nunca te equivocas salvo necesidades muy concretas. A mí, personalmente, es el nombre que siempre me viene a los labios ante la pregunta de “¿qué móvil me compro?“.

Me han gustado otros como el Galaxy Z Flip3 , el Realme GT o el Xperia 1 III en otras categorías de precio, pero creo que por todo lo que ofrece y por lo que cuesta, y por lo bien que se está moviendo POCO en las líneas reducidas de precio, el POCO X3 Pro es EL móvil a recomendar .

"Para mí, el teléfono móvil de este 2021 no puede ser otro que el POCO X3 Pro ( 228 euros ). ¿Lo tengo que justificar también? Vale, vale. Veamos.

No hay que descuidar el catálogo cada vez más completo que está construyendo OnePlus desde la llegada de los Nord, así que es justo incluir uno de sus modelos a modo de ‘mención especial’ en esta recomendación. Y entre los disponibles, creo que el OnePlus Nord 2 ( 388 euros ) debe ser el elegido.

"Para mí el mejor móvil del año es el Realme GT. No es el de mayores prestaciones tiene ni tampoco el que mejor diseño ofrece, pero me parece absolutamente redondo.

Esconde un Snapdragon 888 en su interior, es súper rápido, la pantalla queda a muy buen nivel y es capaz de masticar cualquier aplicación o juego Android como si fueran gominolas.

No sólo me gusta su potencia y capacidades, también su exterior: analicé el Realme GT en cuero vegano amarillo y acabé enamorado de sus contrastes de tacto y materiales. Además, no es demasiado grande, lo cual es un acierto: el Realme GT es hasta contenido.

Todo por los 399 euros que llega a valer el modelo básico, es un regalazo de este 2021 que ya dejamos (por fin) atrás.