El pack definitivo y barato de Amazon en su Fiesta de Ofertas Prime para crear tu hogar conectado: cuesta 34,99 euros

Si estabas esperando a la Fiesta de Ofertas Prime para domotizar tu casa sin gastar demasiado, Amazon tiene una oferta muy atractiva. Ahora, por solo 34,99 euros, puedes hacerte con este pack estrella para el hogar inteligente: el altavoz Amazon Echo Dot de 5ª generación junto a una bombilla inteligente Tapo. Esta oferta solo es para miembros Prime; si aún no lo eres, puedes disfrutar de la prueba gratuita de 30 días para conseguir esta oferta.

Echo Dot (5.ª generación) | Antracita + Tapo L530EA Bombilla LED Inteligente (E27) Con Amazon Prime — 34,99 € Acaba en 1 días 4 h El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un altavoz mejorado con Alexa integrado

El gran pilar de este pack es el Echo Dot de 5ª generación. Este altavoz no solo ofrece audio mejorado respecto a sus antecesores (con graves hasta el doble de intensos y voces más nítidas), sino que incorpora tecnología de vanguardia para la domótica.

Gracias a su sensor de temperatura integrado, podrás configurar rutinas automatizadas en la app de Alexa, como encender un ventilador o un calefactor conectado si la temperatura de la habitación supera o desciende de un umbral determinado.

La bombilla inteligente incluida en el kit es el complemento perfecto para estrenar la experiencia de hogar conectado sin necesidad de comprar hubs o centralitas adicionales. Solo necesitas colocarla en tu lámpara habitual, vincularla mediante la app y empezar a usarla.

A través de comandos de voz con Alexa, podrás apagar y encender las luces, regular la intensidad, cambiar el tono o color de la iluminación e incluso programar horarios de encendido y encendidos aleatorios para cuando estés fuera de casa.

⚡ EN RESUMEN: oferta para pack Amazon Echo Dot de 5ª generación junto a una bombilla inteligente Tapo hoy ✅ LO MEJOR Solución plug and play para iniciarse en la domótica: la bombilla inteligente se configura de forma facilísima directamente con Alexa sin necesidad de comprar centralitas o hubs adicionales.

la bombilla inteligente se configura de forma facilísima directamente con Alexa sin necesidad de comprar centralitas o hubs adicionales. Precio imbatible en pack: conseguir el altavoz más popular de Amazon junto a la iluminación inteligente por 34,99 euros supone un ahorro importante respecto a su compra por separado. ❌ LO PEOR Eliminación de la toma jack de 3,5 mm... A diferencia de generaciones anteriores, este modelo no incluye salida de audio auxiliar por cable para conectarlo a altavoces externos más potentes (solo permite conexión por Bluetooth).

A diferencia de generaciones anteriores, este modelo no incluye salida de audio auxiliar por cable para conectarlo a altavoces externos más potentes (solo permite conexión por Bluetooth). Dependencia total del ecosistema Amazon/Alexa... Si utilizas el entorno de Apple HomeKit o buscas un uso avanzado en Google Home, el aprovechamiento del dispositivo no será el mismo. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres dar el primer paso en el hogar conectado o ya tienes dispositivos de Amazon y quieres ampliar la cobertura de Alexa a otra estancia de la casa. ⛔ NO LO COMPRES SI... Eres un usuario exigente en calidad de audio. Aunque suena genial para su tamaño, no sustituye a un altavoz de alta fidelidad como el Echo Studio o altavoces estéreo dedicados para sonorizar un salón grande.

También te pueden interesar

Amazon Kindle 16 GB (modelo de 2024): ligero y compacto, con pasadas de página fluidas y contraste alto | Sin publicidad | Negro Hoy en PcComponentes — 119,00 € Hoy sin stock en Amazon El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Amazon Echo Show 11 (última generación) Hoy en Amazon — 154,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Amazon

En Xataka | Gadgets y accesorios de seguridad, organización y entretenimiento para coches en viajes largos

En Xataka | Los mejores móviles, los hemos probado y aquí están sus análisis