La oferta que no puedes pasar por alto hoy te deja el Echo Pop mucho más barato y con enchufe inteligente casi de regalo

Si has estado a punto de comprar un Echo Pop por 29 euros estos últimos días, pero al final no lo has hecho, no te arrepentirás cuando te contemos que, por sólo unos euros más, puedes llevarte el altavoz inteligente de Amazon con un enchufe inteligente Meross. Concretamente, por 34,07 euros con envío gratuito.

Echo Pop | Antracita + Meross Enchufe Inteligente Matter PVP en Amazon — 34,07 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Comprar el Echo Pop con enchufe inteligente al mejor precio

Comprar hoy por separado ambos artículos nos saldría por unos 74 euros: 54,99 euros el Echo Pop y 19,15 euros el enchufe inteligente. Por contra, si los compramos en pack nos los llevamos por 40 euros menos, a unos razonables 34,07 euros con el envío, rápido (en sólo un día para usuarios Prime o para aquellos que aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes al hacer el pedido) y gratuito.

El Echo Pop es un práctico y compacto dispositivo perteneciente a la gama de altavoces inteligentes de Amazon. Cuenta con un colorido diseño con barra de luz integrada de estado y conectividad WiFi y Bluetooth.

Nos permitirá disfrutar de todo tipo de servicios de streaming musical, como Spotify, Apple Music, o la propia Amazon Music, con sonido en alta definición sin pérdidas en los servicios que la ofrecen. Para ello, cuenta con un altavoz de 1,95".

Gracias a sus tres micrófonos de alta sensibilidad, este altavoz también nos escucha, (los podemos desconectar cuando lo deseemos). Pero si por algo destaca este tipo de dispositivos es por contar con Alexa, el asistente de voz de Amazon, que apoyándose en dichos micrófonos, nos permite controlar todo tipo de dispositivos mediante la voz, como bombillas, televisores, robots aspiradores y casi todo lo que se te ocurra.

Y ahí es donde entra en acción el enchufe inteligente Meross incluido en el pack. Con el Echo Pop podemos controlar su encendido y apagado, por lo que cualquier dispositivo que le conectemos se podrá controlar con la voz, además de mediante el smartphone.

Es un enchufe compacto, muy simple de conectar ya que cuenta con el sistema Matter Simple Setup e incluso ofrece información sobre la producción de nuestros paneles solares en caso de contar con ellos.

