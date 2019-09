Oferta genial de lanzamiento: Xbox One S All Digital de 1TB con FIFA 20 y tres juegos más por 179,99 euros en Amazon

Con el lanzamiento del popular videojuego de fútbol FIFA 20, Amazon ha preparado un pack con una promoción muy interesante: la videoconsola Xbox One S All Digital + el FIFA 20 y un pack de tres juegos por 179,99 euros, un descuento de 100 euros sobre su precio oficial. Por lo que cuesta la consola sola, en Amazon te la llevas con 4 juegos.

El pack compuesto por la consola Xbox One S All Digital de 1TB y los juegos FIFA20, Forza Horizon 3 (2016), Minecraft y Sea of Thieves tiene un precio de 278,90 euros, pero como promoción de lanzamiento en Amazon, ahora cuesta 179,99 euros, lo mismo que cuesta en Microsoft la consola sola. Además, se incluye un mes de Xbox Game Pass y 14 días de Xbox Live Gold.

Lanzada hace escasos meses, la Xbox One S All Digital es la primera consola de Microsoft sin lector de discos, centrando su catálogo de juegos a aquellos en formato digital. Al margen de carecer de lector de Blu-Ray 4K, por lo demás la Xbox One S All Digital dispone del mismo mando que el resto de consolas de Microsoft y es compatible con toda la gama de accesorios existentes y todos los juegos y aplicaciones para Xbox.

