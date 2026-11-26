Todos los Fire TV Stick han bajado de precio durante la campaña del Black Friday de Amazon, pero... ¿merecen todos la pena? Lo cierto es que los precios son muy atractivos, pero de quedarme con uno solo no lo haría ni con el más reciente, ni con el más potente. Me quedaría con el Fire TV Stick 4K Plus que tiene un precio de 36,28 euros.

¿Qué Fire TV Stick me compro?

No a todas las personas les ha gustado la idea de que Amazon cambie el sistema operativo Fire TV (o Fire OS) por Vega OS, porque eso significa que perdemos la posibilidad de instalar apps externas. Sin embargo, aún quedan modelos que no han dado el salto al nuevo sistema operativo.

El Fire TV Stick 4K Plus sigue manteniendo Fire OS, por lo que es una buenísima opción de compra si queremos instalar ciertas apps externas. Es, de hecho, el modelo que tengo yo y, pese a que no he aprovechado esto, sí que merece la pena que tengamos esa posibilidad.

Este modelo no es ni el más potente, ni el más nuevo ni, evidentemente, el más barato. Pero sí es el más equilibrado. Hablamos de un Fire TV Stick que, además de lo que hemos comentado, ofrece una resolución 4K, es compatible con HDR10+ y con Dolby Vision, también lo es con Dolby Atmos y además es compatible con Alexa+. Se echa en falta algunas novedades como que podamos retroalimentarlo a través del televisor, pero por lo demás es un dispositivo bastante redondo.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Fire TV Stick 4K Plus hoy ✅ LO MEJOR Su sistema operativo es Fire OS .

. Es compatible con Dolby Vision, HDR10+ y Dolby Atmos .

. Es compatible con Alexa+. ❌ LO PEOR No cuenta con las novedades del Fire TV Stick 4K. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres exprimir la posibilidad de instalar apps externas en el Fire TV Stick. ⛔ NO LO COMPRES SI... No vas a instalar apps externas y buscas un modelo más reciente o más potente.

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