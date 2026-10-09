El nuevo LG Gallery TV con panel QNED MiniLED y marcos intercambiables ya es oficial en España

La propuesta de televisores pensados para integrarse como un cuadro más en el salón gana un nuevo competidor. LG ha presentado oficialmente en España su nuevo Gallery TV with frame, un modelo que busca solucionar el clásico rectángulo negro en la pared ofreciendo un formato ultradelgado con marcos magnéticos y un panel QNED MiniLED de alta gama. La marca lo ha puesto a la venta con un precio de salida desde 1.549 euros, aunque ya está rebajada en El Corte Inglés a 1.214,10 euros.

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Estética de cuadro con marcos magnéticos e IA integrada para crear arte.

El gran atractivo visual del LG Gallery TV radica en su diseño concebido para colgarse totalmente a ras de la pared. Incluye un sistema de marcos magnéticos e intercambiables (como el modelo Samsung The Frame), con acabados como blanco nieve o madera nogal, que adaptan la estética de la pantalla a la decoración de la estancia.

Cuando no se está utilizando para ver series o películas, el televisor activa la plataforma Gallery+, que da acceso a un catálogo de más de 4.500 obras de arte digitalizadas. Además de sincronizarse con Google Photos, la principal novedad en el apartado interactivo es la integración de la IA generativa de Google Gemini. Esto permite a los usuarios crear obras de arte personalizadas en tiempo real mediante comandos de voz para usarlas como salvapantallas.

Tecnología QNED MiniLED, procesador α7 Gen9 y cinco años de actualizaciones de software

A diferencia de otras alternativas lifestyle del mercado que apuestan por paneles LCD convencionales, LG ha equipado este modelo con su tecnología QNED MiniLED con Dynamic QNED Color. Su matriz de retroiluminación por MiniLED ofrece una cobertura del 100% del volumen de color y un nivel de contraste y brillo superior.

Entre el resto de sus especificaciones clave destacan:

Procesador 4K α7 Gen9 con IA: gestiona el mapeo de tonos trabajando de forma independiente sobre más de 2.000 zonas de la pantalla para optimizar el contraste fotograma por fotograma.

gestiona el mapeo de tonos trabajando de forma independiente sobre más de 2.000 zonas de la pantalla para optimizar el contraste fotograma por fotograma. Sonido y sensores inteligentes: incorpora sensor de luz ambiental para autorregular el brillo, además de soporte para formatos de audio Dolby Atmos y Dolby Digital Plus.

incorpora sensor de luz ambiental para autorregular el brillo, además de soporte para formatos de audio Dolby Atmos y Dolby Digital Plus. Garantía de soporte: el sistema operativo incluye la promesa de actualizaciones anuales completas de webOS hasta el año 2031, además de control con el clásico mando a distancia Magic Pointer Remote con puntero inalámbrico.

⚡ EN RESUMEN: smart tv lg gallery tv ✅ LO MEJOR Calidad de imagen QNED MiniLED superior: a diferencia de otros televisores de tipo cuadro que emplean paneles LCD tradicionales con iluminación perimetral, la tecnología MiniLED con atenuación local proporciona un contraste, brillo y volumen de color muy superiores.

a diferencia de otros televisores de tipo cuadro que emplean paneles LCD tradicionales con iluminación perimetral, la tecnología MiniLED con atenuación local proporciona un contraste, brillo y volumen de color muy superiores. Diseño e integración en la pared: su chasis extrafino pensado para colgar a ras de pared y su sistema de marcos magnéticos intercambiables (blanco, madera nogal) permiten camuflarlo como una obra de arte real. ❌ LO PEOR Precio de partida elevado... Con un precio base desde 1.549 euros, supone un desembolso importante frente a televisores QNED o MiniLED convencionales de la misma diagonal.

Con un precio base desde 1.549 euros, supone un desembolso importante frente a televisores QNED o MiniLED convencionales de la misma diagonal. Requiere instalación dedicada para lucir al máximo... Para conseguir el efecto "cuadro" perfecto a ras de pared, conviene ocultar los cables tras la pared o usar canaletas integradas. 💡 CÓMPRALO SI... No quieres que un rectángulo negro arruine la estética del salón y buscas una pantalla que funcione como un elemento decorativo más. ⛔ NO LO COMPRES SI... Eres un cinéfilo purista y la estética exterior te da igual y primas la calidad cinematográfica nocturna, un televisor OLED tradicional ofrecerá mejores negros por un coste similar o inferior.

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Imágenes | LG

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