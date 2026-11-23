Los servicios en la nube se han popularizado muchísimo en los últimos años. Es posible que cualquiera de nosotros haya tenido que hacer uso de Google Drive, iCloud, OneDrive o Dropbox. Sin embargo, ¿sabemos exactamente quién tiene acceso a los archivos que subimos a estos servicios? Lo cierto es que las propias compañías pueden llegar a acceder a los datos gracias a sus claves de cifrado. Sin embargo, Internxt ofrece un control total para el usuario.

Este servicio de código abierto no solo es una opción más segura, sino también más económica. Especialmente ahora con su oferta del Black Friday, con la que podemos encontrar cualquiera de sus planes con un 90% de descuento, con precios que parten desde los 0,99 euros/mes en su plan anual o los 190 euros de por vida, usando el cupón 'XATAKABF90'.

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La nube europea totalmente privada cae a un precio espectacular

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Uno de los grandes atractivos de internxt, y un factor diferencial con respecto a la competencia, es su cifrado de extremo a extremo. Gracias a él, ni siquiera el proveedor del servicio podría abrir los archivos que subimos a nuestra cuenta. Esto es posible porque el control de las claves de acceso recaen exclusivamente en el usuario, al contrario que lo visto en otros servicios, como Google Drive, donde estas claves están controladas por Google.

Otro factor que lo diferencia de la competencia es su compatibilidad con cifrado postcuántico. Esto nos protege de prácticamente la totalidad de ciberataques actuales, ya que es capaz de protegernos incluso frente a ordenadores cuánticos, lo que lo convierte en uno de los servicios más seguros del mundo.

Como hemos comentado al principio, Internxt es una aplicación de código abierto. Es decir, esto significa que cualquier usuario con conocimientos puede comprobar por sí mismo el cifrado y sacar conclusiones de su seguridad. Sin ir más lejos, empresas como Securitum, que también auditan otros servicios como Proton, han realizado dos auditorías independientes a Internxt, ambos con una valoración positiva.

Y a todo lo anterior debemos sumar que Internxt es un proveedor europeo. Esto quiere decir que cumple con la jurisdicción de nuestro continente, que establece obligaciones legales más estrictas que las de sus homólogos americanos.

Por todo ello, si estás buscando un nuevo servicio en la nube que te garantice tranquilidad, Internxt es una opción muy potente. Sobre todo si tenemos en cuenta que, utilizando el código 'XATAKABF90', sus planes tienen un 90 % de descuento. El plan más económico cuesta 190 euros y tendremos servicio para toda la vida.

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Imágenes | Christin Hume en Unsplash, Internxt

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