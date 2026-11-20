Hace unos días os trajimos una muy buena oferta del primer Galaxy Watch Ultra, puesto que costaba la mitad de precio que el nuevo Watch Ultra2. Lo que ocurre es que estamos ahora en Black Friday y hoy, 20 de noviembre, el descuento le ha llegado precisamente a este nuevo reloj de Samsung: se queda en 449,99 euros, su mínimo histórico hasta ahora.

Un reloj resistente y con una pantalla que se ve genial en exteriores

Como decimos, estamos ante el mejor momento para hacernos con este dispositivo. El Galaxy Watch Ultra2 es un reloj muy interesante si buscas algo que sea resistente y que cuente con una pantalla que se vea bien en exteriores, incluso en esos momentos del día donde el sol brilla con fuerza. Sin contar con que es el mejor reloj de Samsung hasta la fecha.

Su pantalla, que es de 1,52 pulgadas, tiene un brillo máximo de hasta 5.000 nits y función siempre activa. Además, está protegida por cristal de zafiro, más resistente frente a golpes y arañazos. Su procesador es un Snapdragon SW6100 Wear Elite y cuenta con 2 GB de RAM, por lo que podemos esperar de él un rendimiento fluido incluso si nos movemos rápidamente entre apps.

Otro punto que destaca de este y que supone un salto de calidad frente al primer modelo es su batería. De 590 mAh pasamos ahora a 800 mAh, lo que supone una mayor autonomía, algo importante teniendo en cuenta que este es el punto débil de la mayoría de los relojes con Wear OS. Cabe señalar también que estamos ante un reloj bastante grande, por lo que puede quedarte enorme si tienes una muñeca pequeña.

⚡ EN RESUMEN: oferta del galaxy watch ultra2 ✅ LO MEJOR Precio mínimo histórico: Es lo más barato que lo hemos visto hasta ahora.

Es lo más barato que lo hemos visto hasta ahora. Su pantalla: Se ve muy bien y con un brillo máximo de 5.000 nits, ideal para exteriores.

Se ve muy bien y con un brillo máximo de 5.000 nits, ideal para exteriores. Mejor autonomía...: El salto hasta los 800 mAh hace que ofrezca una mayor autonomía. ❌ LO PEOR ...aunque lejos de otros relojes: Pese a la mejora, está lejos de lo que ofrecen otros dispositivos de fabricantes chinos.

Pese a la mejora, está lejos de lo que ofrecen otros dispositivos de fabricantes chinos. Es grande: Es un reloj grande, algo que no es del gusto de todo el mundo. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un reloj con Wear OS que sea resistente, que tenga una muy buena pantalla y tienes, además, un móvil Samsung. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un iPhone, prefieres un reloj más pequeño o directamente quieres un dispositivo con mayor autonomía.

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Imágenes | Xataka, Samsung

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