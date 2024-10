Tras ser desmantelado el estudio, este videojuego metroidvania de Ubisoft se cuela entre las mejores ofertas del día

Hace unos días pudimos conocer que Ubisoft canceló la secuela de uno de sus mejores videojuegos de los últimos años: 'Prince of Persia: The Lost Crown'. El motivo fue las bajas ventas, y es algo que no ha sentado especialmente bien a los fans del género metroidvania y, en especial, a los fans del mismo videojuego. Tras esta noticia, ahora podemos encontrarlo en Amazon a mitad de precio en su versión para PlayStation 4: por 22,99 euros.

Un videojuego con tintes clásicos del género que se ha colado entre mis favoritos

Este videojuego se lanzó por un precio aproximado de 47,99 euros, pero como es habitual en los videojuegos de Ubisoft con el tiempo ha ido bajando de precio. Ahora, se puede encontrar la versión de PlayStation 4 con un descuento del 52% que lo deja por sólo 22,99 euros, el precio mínimo histórico en la tienda.

Personalmente, no soy muy fan de este tipo de videojuegos (metroidvania). He intentado adentrarme en él con clasicazos como los Castlevania y con otros más recientes como 'Blasphemous'. Hasta que decidí probar 'Prince of Persia: The Lost Crown', un videojuego que destaca por muchas razones.

En primer lugar, se trata de un videojuego que cuenta con un excelente diseño de niveles, con enemigos muy variados, un buen número jefes, misiones secundarias interesantes y un surtido de habilidades que se aprovechan al máximo en cada situación; algunas sirven para derrotar a enemigos y otras para moverte por los escenarios.

Pero sin duda dos de las cosas que más me llamaron la atención fue su historia y también su narrativa. Hablamos de un videojuego con tintes clásicos llevados a lo moderno, que abraza a nuevos jugadores sin perder a aquellos fans del género y de la saga en concreto, algo que es difícil de conseguir.

Mi mayor "miedo" antes de poder jugarlo era el movimiento por los escenarios, algo que en otras ocasiones ha acabado agotándome. Pero en este caso es fluido, variado (hay muchos biomas) y divertido. Lo he jugado hasta completar casi el 100%, y eso dice mucho de lo que he disfrutado teniendo en cuenta que en pocas ocasiones me he sentido atraído por este tipo de videojuegos.

Como es habitual, la versión para PlayStation 4 es también compatible con PlayStation 5. El hecho de que se haya cancelado una secuela ha sido una muy mala noticia para los que hemos disfrutado durante horas con el videojuego. Tanto si eres fan del género como si nunca has jugado, o si siempre lo has evitado, por este precio lo recomiendo sin lugar a dudas.

