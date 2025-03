No es un error: Movistar tiene un iPhone 13 prácticamente gratis y fútbol y series por 9,99 euros

El iPhone 13 se ganado el derecho a considerarse como uno de los móviles con mejor relación calidad precio dentro de Apple. Y no es de extrañar, los precios que hemos visto estos últimos años y las actualizaciones que aún le quedan son un buen reclamo para acceder a la marca sin pagar el precio de los móviles más actuales. Ahora, Movistar tiene el iPhone 13 prácticamente gratis.

Un iPhone 13 por sólo 1 euro

Pocos móviles de Apple han logrado alcanzar la excelente relación calidad precio del iPhone 13. Es un móvil ya considerado como antiguo, pero aún le quedan actualizaciones del sistema operativo. Y en lo relativo a sus especificaciones, hablamos de un móvil compacto con pantalla Super Retina XDER OLED de 6,1 pulgadas. Además, cuenta con carga inalámbrica MagSafe, algo de lo que carece el iPhone 16e, un móvil que se lanzó hace escasas semanas.

Pero, ¿cómo puedo acceder a la oferta de Movistar? Para poder llevarte un iPhone 13 prácticamente gratis tan sólo necesitas contratar alguno de los Packs Premium de Movistar. Tendrás 48 cuotas de 0 euros al mes y, al finalizar, podrás quedarte con el iPhone 13 pagando sólo 1 euro.

En cambio, si ya tienes contratado un Pack Premium de Movistar, puedes conseguir el iPhone 13 por 7 euros al mes con el Pack Avanzado (por ejemplo, Fusión Selección, Fusión Pro, etc) y por 8 euros al mes con el Pack Base (por ejemplo, Fusión Contigo, Fusión Series, etc).

Series y fútbol por 9,99 euros

Por otro lado, desde hace un tiempo no hace falta ser cliente de Movistar para acceder al catálogo de Movistar Plus+. De la misma forma que vemos en otras plataformas de streaming, podemos ver series, películas, documentales e incluso deportes en Movistar Plus+, en este caso por 9,99 euros. Además, cabe mencionar que la app es compatible con numerosos dispositivos: desde smart TVs hasta tablets, smartphones e incluso Fire TV Stick.

