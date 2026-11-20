El Black Friday tiene lugar el próximo viernes, justo dentro de siete días, el 27 de noviembre. Pero mucho antes, la mayoría de tiendas ya han dado sus respectivos pistoletazos de salida. Una de ellas es Amazon, que desde el jueves 19 comenzó su semana y pico de ofertas de Black Friday. Y entre ellas, rebajó a mínimo histórico la superventas Ninja Crispi.

Esta freidora de aire suele rondar, cuando está en oferta, los 110 euros. Un muy buen precio, teniendo en cuenta su PVP de 179,99 euros. Amazon la rebajó a apenas 100 euros con el lanzamiento de su campaña de Black Friday 2026. Pero hoy, menos de veinticuatro horas después, acaba de volver a bajarla a un nuevo mínimo histórico: 95,04 euros.

Prácticamente a mitad de precio en color gris

Si esperábamos la llegada de este Black Friday para hacernos con esta freidora de aire de cristal y no llegamos a aprovechar la anterior oferta, hemos acertado. Y ahora sí, a esos 95 euros tiene un precio para no dejar escapar. ¿Puede bajar más? Posiblemente, viendo lo visto. Pero por si acaso no, comprarla ahora se antoja la idea más inteligente.

Esta freidora cuenta con dos recipientes de cristal de 1,4 y 3,8 litros, los cuales permiten tanto cocinar en ellos como servir en la mesa o refrigerar. Ideal para no tener que ensuciar más cuencos. Además, son recipientes aptos para el lavavajillas, un imprescindible en muchas casas.

⚡ EN RESUMEN: ninja crispi oferta amazon ✅ LO MEJOR Un precio bajísimo como para no dejar escapar: prácticamente la mitad de su PVP

como para no dejar escapar: prácticamente la mitad de su PVP Con dos recipientes aptos para el lavavajillas ❌ LO PEOR No es especialmente espaciosa, sobre todo comparando con el modelo Pro XL 💡 CÓMPRALA SI... buscabas la mejor oferta en Ninja Crispi por Black Friday ⛔ NO LA COMPRES SI... necesitas más capacidad. En tal caso, la Ninja Crispi Pro XL es mejor opción de compra

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Imágenes | Ninja, Amazon

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