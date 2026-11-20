Cuando llega el Black Friday, no solo aparecen ofertas en tecnología como móviles o teles. También las plataformas de streaming lanzan promos y una de las más destacadas que tenemos ahora mismo la tiene DAZN. Por ejemplo, su Plan Fútbol pasa de 19,99 euros al mes a solo 9,99 euros al mes. Aunque eso sí: solo hasta el próximo 22 de noviembre.

Plan Fútbol DAZN - Hasta el 22 de noviembre 9,99€/mes (en lugar de 19,99€/mes) con permanencia de 12 meses PVP en DAZN (al mes) — 9,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

DAZN también tiene el mismo descuento para otros de sus planes

Teniendo en cuenta que todavía queda la mayor parte de la temporada, se trata de una muy buena oportunidad si te gusta el fútbol. Haciendo un cálculo rápido, esta promo pre-Black Friday hace que la suscripción, durante 12 meses, pase a costar 119,88 euros (frente a los 239,88 euros que cuesta normalmente). De hecho, tienes la opción de pagar un año completo y ahorrar más todavía: se queda en 109,99 euros.

¿Y qué puedes ver con este plan de DAZN? Pues su nombre lo indica: mucho fútbol. Tendrás disponibles cinco partidos de LaLiga EA en todas las jornadas (salvo en las jornadas 15 y 27, exclusivas de Movistar Plus), así como todas las jornadas al completo de LaLiga Hypermotion. Además, la Premier League, la Bundesliga, la Ligue 1, la Eredivisie, la Liga de Portugal, la Serie A e incluso la Nations League.

Si no te gusta el fútbol, tienes como alternativa el Plan Motor rebajado al mismo precio: 9,99 euros. Este emite todo el campeonato completo de la Fórmula 1, así como de MotoGP (incluyendo las categorías Moto2 y Moto3) y la NASCAR, entre otras. Lo único a tener en cuenta es que ambos descuentos están asociados a sus planes anuales, por lo que tendrás una permanencia de 12 meses.

⚡ EN RESUMEN: oferta pre-black friday de dazn ✅ LO MEJOR Gran descuento: Son 10 euros de descuento cada mes, por lo que se trata de un gran descuento.

Son 10 euros de descuento cada mes, por lo que se trata de un gran descuento. Fútbol de muchas ligas diferentes: No solo podrás ver partidos de LaLiga cada jornada, sino también de ligas como la Premier League o la Bundesliga. ❌ LO PEOR Tiene permanencia: Estos descuentos son para los planes de 12 meses de permanencia. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una plataforma donde ver fútbol, tanto de tu equipo favorito como de las principales ligas europeas. ⛔ NO LO COMPRES SI... No quieres una suscripción con permanencia o que solo emita fútbol. En este último caso, puede encajarte muy bien Movistar Plus, puesto que tiene también cine y series.

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Imágenes | DAZN

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