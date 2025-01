Una Nintendo Switch Lite edición Hyrule, un smartwatch Garmin a precio mínimo y más en el primer Cazando Gangas del año

Nos encontramos en una entrada de año muy interesante en cuanto a ofertas se refiere. Las tiendas no han perdido la ocasión de bajar el precio de muchísimos productos, aprovechando que estamos ante las puertas del día de los Reyes Magos. En este artículo os dejamos las cinco mejores ofertas de la semana.

Nintendo Switch Lite (Hyrule Edition) por 209,95 euros, una preciosa edición de The Legend of Zelda que ha bajado bastante de precio.

por 209,95 euros, una preciosa edición de The Legend of Zelda que ha bajado bastante de precio. Samsung Galaxy S24 Ultra por 899 euros, uno de los mejores móviles del año que está rebajado al mismo precio que tuvo en el Black Friday.

por 899 euros, uno de los mejores móviles del año que está rebajado al mismo precio que tuvo en el Black Friday. Garmin Instinct 2X Solar por 262 euros, un completísimo reloj Garmin a precio mínimo histórico.

por 262 euros, un completísimo reloj Garmin a precio mínimo histórico. iRobot Roomba Combo 10 MAX + Base AutoWash por 749 euros, un robot aspirador que también friega que se encuentra de oferta a mitad de precio.

por 749 euros, un robot aspirador que también friega que se encuentra de oferta a mitad de precio. Fire TV Stick 4K por 38,99 euros, el dongle de Amazon con mejor relación calidad precio.

Nintendo Switch Lite (Hyrule Edition)

Desde su lanzamiento, Nintendo ha ido lanzando muchas ediciones de la Switch estándar y Lite —no tanto de la OLED—, y sin duda alguna una de las Nintendo Switch Lite más bonitas es la Edición Hyrule, de The Legend of Zelda. La consola portátil, y no híbrida, se caracteriza por esa tonalidad en dorado, pero ahora también por su precio porque ha bajado en Xtralife hasta los 209,95 euros.

Samsung Galaxy S24 Ultra

El Samsung Galaxy S24 Ultra es uno de los mejores móviles que podemos encontrar actualmente en las tiendas. Aunque su precio es algo inaccesible para gran parte de las personas, afortunadamente ahora se puede encontrar en MediaMarkt al mismo precio que tuvo en el Black Friday; es decir, 899 euros en su versión de 256 GB (en Amazon ha bajado hasta los 999 euros en su versión de 512 GB). Destaca por muchas cosas, pero sobre todo por su pantalla, por el módulo de cámaras trasero, por la IA de Samsung (Galaxy AI) y por los siete años de actualizaciones de Android, contando desde que se lanzó el año pasado.

Garmin Instinct 2X Solar

Lo mismo ocurre con los relojes inteligentes de Garmin, sus precios suelen ser bastante altos pese a que hablamos de modelos de lo más completos. No obstante, de vez en cuando se pueden encontrar con muy buenas ofertas, como es el caso del Garmin Instinct 2X Solar que ha bajado en Amazon hasta su precio mínimo histórico de 262 euros. Este smartwatch destaca principalmente por su pantalla ultrarresistente, por contar con GPS, GLONASS y Galileo y, sobre todo, porque dispone de carga solar, lo que ofrece una autonomía de hasta 145 horas.

Garmin Instinct 2X Solar Hoy en Amazon — 262,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

iRobot Roomba Combo 10 MAX + Base AutoWash

iRobot es una de las marcas con mayor renombre dentro de los robots aspirador, y aunque hay una buena cantidad de modelos con rangos de precios muy variados, aquellos modelos más completos son muy caros. No obstante, si estás buscando un modelo muy completo con muchísimas funciones de limpieza, el iRobot Roomba Combo 10 MAX ahora se encuentra en Amazon a mitad de precio; es decir, por 749 euros. Incluye una base autowash, es capaz de aspirar y fregar, tiene una muy buena autonomía y es compatible con los asistentes de voz Alexa, Siri y Google Assistant.

iRobot Roomba Combo 10 MAX + Base AutoWash Hoy en Amazon — 749,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Fire TV Stick 4K

Por supuesto, Amazon no ha perdido la oportunidad de bajar (otra vez) el precio de algunos de sus dongles. Aunque el Fire TV Stick 4K Max es el más potente, y está de oferta, el que tiene mejor relación calidad precio es el Fire TV Stick 4K, que se puede encontrar en la tienda por 38,99 euros. Este modelo incluye Alexa, ofrece una resolución 4K, tiene un buen rendimiento y viene con un mando con acceso directo a algunas apps de streaming.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Nintendo, Samsung, Garmin, iRobot, Amazon

En Xataka | Los mejores móviles calidad precio. Sus análisis y vídeos están aquí

En Xataka | Los mejores smartwatch: sus análisis y vídeos están aquí